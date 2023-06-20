Почему прощение НЕ помогает

Есть распространенная идея, что если вас обидели, то нужно простить. В реальности же люди, которые «простили» чаще получают не облегчение, а ухудшение психологического и физического состояния. В этой статье я расскажу, почему так происходит. Расскажу о том, что бывает настоящее, искреннее прощение и мнимое. О том, как их различать, чтобы не обманывать себя. И о том, что делать, чтобы прощение было реальным и приносило реальное облегчение.

Есть распространенная идея, что если вас обидели, то нужно простить. В реальности же люди, которые «простили» чаще получают не облегчение, а ухудшение психологического и физического состояния.

В этой статье я расскажу, почему так происходит. Расскажу о том, что бывает настоящее, искреннее прощение и мнимое. О том, как их различать, чтобы не обманывать себя. И о том, что делать, чтобы прощение было реальным и приносило реальное облегчение.

Как отличить настоящее и мнимое прощение?

Дело в том, что в жизни (и на приеме) я встречаю огромное количество примеров мнимого прощения. Приведу 2 случая из собственной практики. Имена изменены.

Пример 1.

Женщина, 32 года, 3 месяца после инсульта. Пришла с жалобами на депрессию, тревогу, апатию, раздражительность. Спрашиваю, что у нее было перед инсультом. Говорит, что ей изменил муж. После измены они расстались и полгода не жили вместе. Потом она его «простила» и они решили сойтись. Через неделю после этого у нее случился инсульт.

Пример 2.

Мама обратилась по поводу ребенка 3,5 лет. Дима уже 2 недели наотрез отказывается ходить в детский сад. При упоминании о детском саде устраивает истерику. Опять спрашиваю, что произошло 2 недели назад. Ситуация была простая: один из детей поколотил Диму. Воспитатели разрулили ситуацию, попросив Диму простить обидчика. Дима сказал, что прощает. После обеда тот же ребенок снова Диму поколотил. Воспитатели снова предложили Диме обидчика простить. Дима отказывался до последнего, но что может сделать маленький мальчик против настойчивого педагога? Пришлось простить снова. Как вы, наверное, уже догадались, Диму в тот день поколотили еще пару раз. И каждый раз требовали прощения.

Из примеров видно, что на самом деле прощения не было. Были только слова. Внутри остались и боль, и чувство несправедливости, и страх, что ситуация может повториться, и унижение. То есть обида – осталась.

В этом суть всей статьи: пока обида остается, ни о каком реальном прощении речь не идет!

Пока мы обижены и не получили компенсацию, прощение будет мнимым, ненастоящим. А значит, не поможет, а только сделает хуже.

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Что происходит, если настоящего прощения нет?

После мнимого прощения бывает несколько вариантов развития ситуации и все они плохи:

1. Неосознанная (иногда сознательная) месть. Например. Останусь с супругом, который мне изменил, но доверять ему не буду. Буду припоминать ему каждый день и делать его виноватым. Буду бояться эмоциональной близости. От интимных отношений откажусь.

2. Вспышки гнева, раздражительность. Раздражение никуда не делось, оно внутри бурлит и периодически прорывается.

3. Страхи, фобии, панические атаки. Страх, что ситуация не закончена, что может быть повторение и я опять не смогу себя защитить.

4. Психосоматика. Обострение хронических заболеваний или появление новых болячек. Мнимое прощение загоняет эмоции вглубь. Они не находят выхода, остаются внутри и становятся разрушительными.

Что делать?

Самый лучший вариант – потребовать компенсацию. Это совсем не обязательно деньги или что-то материальное. Хотя бывает и так. Но это может быть и признание вины, и особое внимание или забота.

Смысл компенсации в возмещении ущерба. Если ущерб материальный, идеально компенсировать его материальными средствами. Если у вас украли курицу, пусть компенсируют курицей. Или вернут ее стоимость.

Если ущерб моральный, возмещение может быть как моральным, так и материальным. Тут необходимо подумать, а в чем, собственно ущерб. Что именно вы потеряли и как вам это восстановить. Какая ваша потребность нарушена и как ее удовлетворить. В примере №1 жене нужно подумать, что такого хорошего может ей сделать муж, чтобы она смогла снова доверять ему. Возможно, обсудить это с психологом. Если такой компенсации не будет, отношения обречены.

По-настоящему простить получится только тогда, когда ущерб будет компенсирован

Суть компенсации прямо противоположна мести:

Месть: ты мне сделал плохо, теперь я хочу, чтобы тебе тоже было плохо.

Компенсация: ты мне сделал плохо, теперь я хочу, чтобы ты помог мне сделать себе хорошо.

И самое главное!

Компенсация должна быть такая, чтобы вы могли завершить для себя ситуацию и никогда больше не припоминать.

Это не значит забыть. Это значит, не возвращаться мыслями каждый день. Это значит, не припоминать и не обвинять. Не делать виноватым того человека.

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Если компенсация невозможна.

Иногда бывает так, что получить компенсацию нет возможности. Обидчик может быть недоступен. Или несогласен.

В таких случаях тоже не нужно торопиться «прощать». Сначала нужно позаботиться о себе. То есть самостоятельно (или с помощью других людей) компенсировать себе нанесенный ущерб. Восстановиться.

Если супруги из примера №1 не договорились о компенсации и все-таки развелись, то обида и злость у жены будет оставаться до тех пор, пока она не найдет себе другого партнера. Такого, с которым она сможет снова иметь доверительные отношения. Только после этого можно говорить о реальном прощении.

И да, ей придется делать это самой. Потому что больше эту проблему ей никто не решит. Максимум - можно использовать помощь друзей или психолога.

Как проверить, искренне я простил человека или я себя обманываю?

Сделать это может прямо сейчас любой читатель. Нужно спросить себя:

1. Компенсирован ли нанесенный мне ущерб?

2. Могу ли я искренне, по-честному поблагодарить обидчика за то хорошее, что у нас было и пожелать ему счастья в дальнейшей жизни?

Если оба ответа «да», то прощение реально и ситуация правда завершена. Если хотя бы один ответ «нет», то ситуация для вас не закончена и до прощения еще далеко.

В заключение предлагаю вам простой психологический тест, состоящий всего из одного вопроса.

Какой вариант больше подходит к вашей ситуации сегодня:

Я вас любил так искренне, так нежно, как...

а) дай вам Бог любимой быть другим

б) не дай вам Бог любимой быть никем.опубликовано econet

Автор Александр Мусихин

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