3 слова, из-за которых женщины теряют женственность

Эти три слова будто в тиски зажимают все наши желания и жизненную энергию. Через года они заставят уже взрослую женщину отказывать себе даже в элементарных радостях, что превратит её жизнь в беспробудную серость.

Ты же девочка!

Эти три слова, которые могут убить всякое желание в маленькой девочке стать женщиной в будущем. Эти слова будто в тиски зажимают все наши желания и жизненную энергию. Через года они заставят уже взрослую женщину отказывать себе даже в элементарных радостях, что превратит её жизнь в беспробудную серость.

«Ты же девочка! Почему твое платье уже в пятнах?»

И вот тебе уже двадцать. Ты надеваешь новое платье – и неосторожно проливаешь на негосок. Сразу весь спектр прилагательных пробегает у тебя в голове. Ты снова вспомнишь, что ты неряха и хрюша. А девочки такими не бывают. И таких никто и никогда не полюбит.

«Ты же девочка! Посиди спокойно пять минут!»

И вот тебе двадцать пять. И ты пытаешься заставить себя жить спокойно. Не хотеть ничего другого, кроме как вечера в кругу семьи. Не желать прогулок с подругами, активной жизни. Не мечтать о творчестве и самореализации. Ведь кто-то сказал, что достаточно пеленок и сковороды. Нужно сидеть спокойно на одном месте, собирать оригами и мозаику. Чтобы быть хорошей и любимой.

«Ты же девочка! Почему у тебя двойки?»

И вот тебе уже тридцать. А ты все равно пытаешься сделать на отлично все, за что бы ни взялась. Лучше всех быть на работе. Лучше всех закончить четвертое высшее. Лучше всех. На отлично. Без ошибок. И не дай Бог что-то не сложится или не получится. Дракон чувства вины начнет понемногу съедать твое хрупкое тело. Ошибаться нельзя, из-за этого тебя перестают любить.

«Ты же девочка! Зачем ты дерешься с мальчиками!»

Когда тебя обижают – нужно молчать и улыбаться. Делать вид, что тебе все равно. И вот тебе тридцать пять, и когда муж говорит тебе обидные вещи – ты улыбаешься. Автоматически. Внутри тебя разрывается атомная бомба, а внешне – все в порядке. И ты никак не можешь понять – почему? Почему муж до сих пор не понял, что шутить по поводу твоего веса или размера ноги – это больно? Почему он до сих пор называет тебя обидными словами между делом или подкалывает в присутствии других? Ты ведь молчишь – чтобы он мог любить тебя.

«Ты же девочка! Почему у тебя такой беспорядок в комнате?»

И вот тебе сорок. У тебя паранойя на тему порядка в доме. Ты по двадцать раз трешь каждую тарелку, чтобы никто не подумал, что она жирная. Ты фанатично моешь пол под диванами и требуешь, чтобы все убирали кружки на место. Ты видишь перед собой изрисованные детьми стены – и плачешь. Дом превращается в место постоянного стресса – и для тебя, и для твоих близких. А ведь ты просто хочешь, чтобы тебя любили.

«Ты же девочка! Ты должна всем помогать!»

И вот тебе сорок пять. Ты всю жизнь стараешься угодить всем вокруг. Клеишь обои соседке, у которой есть три взрослых сына. Носишь тяжелые пакеты в дом своей подруги. Сидишь с чужими детьми, даже когда на вечер есть другие планы. Отказываешься от свидания с мужем ради субботника на работе. Ты все делаешь правильно. Правда, частенько ты делаешь это за счет своей семьи.На тебя могут положиться другие. Ты всем помогаешь. Ты ничего не просишь взамен. И когда тебе предлагают что-то – ты, конечно, отказываешься. Единственный человек, на которого не хватает сил – это ты сама. Ты забыла, что такое салон красоты или новое платье. Ты забыла о том, что можно спокойно лежать в кровати с книгой и никуда не спешить. Ты не умеешь жить иначе. Ты должна помогать. Чтобы тебя любили.

«Ты же девочка! Почему ты кричишь?»

Ты не имеешь права грубить, злиться, кричать. Это чувства не для девочки. И вот тебе пятьдесят. И все эти невысказанные обиды и претензии скапливаются в твоем теле, рождая болезни. Ты до сих пор не можешь сказать своему бывшему мужу, чтобы он перестал присылать тебе фотографии своей новой семьи каждые три недели. И о том, что ты тогда пережила – ты тоже молчишь. И когда твой начальник заваливает тебя работой, а потом лишает премии – ты тоже молчишь. Конечно, иногда ты срываешься. Там, где безопасно. Раньше – на детях. Но с тех пор, как они уехали от тебя далеко, осталась только кошка. И даже от нее ты не чувствуешь любви.

«Ты же девочка! Как ты можешь меня расстраивать!»

Тебе шестьдесят. Ты всю жизнь прожила так, чтобы никого не расстроить и не огорчить. Ты очень старалась быть примерной девочкой. Но в итоге – ты больна, несчастна и одинока. Ты привыкла к тому, что другие точно знают, чего ты хочешь. Они знают, что для тебя лучше, чем тебе заниматься, куда идти. А своих желаний ты не знаешь и не помнишь. Только чужие. Мамины, папины, мужа, детей, коллег, подруг. Не так давно этот мир покинула твоя мама — и ты уже представляешь, что ждет тебя дальше. Но ведь ты просто хотела немного любви в этой жизни….

Быть Женщиной можно научиться только у Женщины. У счастливой, из которой это счастье безудержно струится. Невозможно воспитать Девочку, если ты сама – забитая и несчастная, никому не нужная. И даже женщиной себя назвать можешь с натяжкой. Серое безликое существо, которое уже и не помнит, когда в последний раз радовалось жизни… Которому в тягость весь этот домашний труд. Как можно захотеть стать такой же, когда вырастешь?

Вместо того, чтобы создавать рамки и правила о том, как быть девочкой, давайте лучше помнить о том, что дети учатся только на примерах. И девочка обязательно захочет быть женщиной, если перед ее глазами – Счастливая Мама, которую очень любит Папа. Любит за ее естественность, красоту, чистоту и женственность. За то, что она живет в согласии со своим сердцем. За то, что она остается собой. За ее вечную юность, которая находит отражение в ее глазах.

За то, что она сама умеет Любить. И только в этом умении она и видит свое призвание, как девочки, девушки, женщины и матери, бабушки.

А эту фразу «Ты же девочка!» давно пора заменить на «Я люблю тебя, моя малышка»! И если до сих пор тебе ни разу никто этого не говорил — подойди к зеркалу и скажи это сама…. «Я люблю тебя, моя малышка!»опубликовано econet.ru

Автор Ольга Валяева

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