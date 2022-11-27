Стареющие родственники. Понять драму сбитого летчика

Приходит время, когда близкие люди становятся старыми, больными, немощными, жалкими, нуждающимися в постоянном присмотре и уходе. Старость близких родственников бросает вызов всему привычному укладу жизни, требует изменить привычки, поступиться в амбициях и планах, пересмотреть свои взгляды на жизнь, задавать вопросы и порой находить ответы только тогда, когда все закончится.

Приходит время, когда близкие люди становятся старыми, больными, немощными, жалкими, нуждающимися в постоянном присмотре и уходе. Старость близких родственников бросает вызов всему привычному укладу жизни, требует изменить привычки, поступиться в амбициях и планах, пересмотреть свои взгляды на жизнь, задавать вопросы и порой находить ответы только тогда, когда все закончится.

В изменившихся условиях, когда старшие члены семьи перестают играть в ней прежнюю роль, становятся беспомощными и нуждаются в повышенном внимании, возрастает роль психологической пластичности и гибкости всех членов семьи.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Это время способно выкристаллизовать все проблемы и нерешенные задачи прежних времен. В одних семьях это время рассматривается как сведение счетов, выплата долгов, в других – это шанс к примирению, к еще более теплому и искреннему общению.

Последние годы жизни переживаются людьми по-разному. Одни старые люди отмечают, что снижение социальной активности помогло им глубже понять себя и реально ощутить слова «Христос во мне». Другие старые люди отчаянно цепляются за жизнь, которая медленно уходит от них.

Конечно, все стареют не одинаково. Кроме этого, скорее всего, существуют «женский» и «мужской» тип старения. Существенным оказывается и пол родителей и их детей. Мать и отец в жизни человека играют не одну и ту же роль. Полоролевая составляющая влияет на характер взаимодействия стариков и их детей.

Например, мужчины, которые имели много власти, были непогрешимым авторитетом в семье, занимали высокое служебное положение, воплощающие классический «патриархат» могут проявлять больше мягкости по отношению к дочерям и быть более тираничными в отношении своих сыновей.

В поздние годы жизни потребность во власти пробуждается в них с новой силой. Не утратит ли он свою власть?

Он все еще владелец бакалейной лавки?

Сын таким старым отцом воспринимается как соперник, захватчик. Старик может составить уничижительное мнение о своем сыне и убедить себя в том, что у него нет достойного наследника. Такие мужчины стремятся к тому, чтобы контролировать свои активы даже из-под могильной плиты.

Женщина, слишком привязанная к своему телу и внешности, может более резко реагировать на излучающую красоту и сексуальность дочь, при этом быть более «милой» с сыном.

Существенен также характер отношений между вашими стареющими родственниками. Отношения между вашими родителями могут быть как хорошие, так и плохие, вопрос, скорее в том, что они друг для друга значат. Если они слишком вовлечены друг в друга, им не того, чтобы вас привлекать.

Иногда дети таких родителей могут лишь наблюдать со стороны, как стареют их родители. Одна моя клиентка говорила о том, что когда родители состарились, ей не осталось места в их жизни. Приезжая к ним по выходным, она чувствовала свою ненужность. Это было непривычно, так как ранее она никогда не чувствовала себя «третьим лишним».

Даже при самых благоприятных обстоятельствах, старение близкого человека способно вывести из равновесия. Сложно предсказать, кто окажется более стойким. Тот, кто всегда умел справляться с невзгодами, или тот, кто по жизни брел, падал, от кого и в пятьдесят лет еще «пахнет детской». Иногда встреча с кризисом стареющих родственников способна разбудить спящие силы у самых слабых и загнать в тупик тех, кто никогда ранее в него не попадал.

То, как стареющий встречает вызовы старости, влияет на восприятие тех, кто находится с ним рядом. Но даже если старики относительно здоровы, ясномыслящи и непривередливы, родственникам нелегко.

Нелегко от осознания того, что родной, может быть самый близкий человек, стремительно мчится к последней своей встрече – встрече со смертью. Страшно от понимания того, что более тебя никто не прикрывает и уже сейчас пора готовится самому с этой неизбежной встречей. Мучительно от того, что чаще всего невозможно по-настоящему разделить переживания родного человека.

Одним из самых, пожалуй, важных условий для сохранения прочных отношений между стареющими родителями и детьми, является психологическая подвижность родителей, которые должны прийти к понимаю того, что необходимо отказаться от ощущения всемогущества и влияния на детей.

Это время, когда прежняя иерархия в отношениях переворачивается: стареющие родители начинают зависеть от своих детей. Многим старикам это не под силу, они упорствуют в отстаивании своего могущества и продолжают требовать повиновения.

Когда человек, не способный к элементарному уходу за собой, стремится поучать – это раздражает. В таких случаях возможности для маневрирования слишком ограничены: лучшее, что можно сделать – относится к этому с юмором, в худшем – эмоционально дистанцироваться или вовсе убежать.

Несколько вариантов столкновение со старостью

В некоторых случаях дети таких родителей застывают в состоянии маленького ребенка (статус-кво), чтобы иметь возможность продолжать отношения с родителями. В некоторых семьях дети, связанные цепями долгов, эти долги возвращают. Обычно в таких семьях с самого рождения ребенок приучается к мысли, что он «должен» своим родителям, причем часто этот долг неоплатный. Психология «должника» не дает возможности осуществлять свободный выбор и, собственно, творить этот выбор. Все давно определено: «Они мне в детстве все, а теперь я им». В противном случае чувство вины не даст спокойно жить.

Многим из нас было бы легче жить, если бы люди, дающие жизнь человеческому существу, относились к этому существу как к жизни отдельной, самостоятельной и свободной. Но многие родители всю жизнь только и стараются все обустроить так, чтобы их ребенок в каждую секунду своей жизни не чувствовал себя свободным от довлеющего долга перед родителями. Такие родители обрекают и себя, и своих детей вращаться в атмосфере банковских отношений. Родители-кредиторы растят детей – невольных заемщиков.

Судьба такого ребенка – либо тщательно отдавать долги, либо нести криминальное наказание в клетке из чувства вины. Но долг может быть и неоплатным, тогда как от чувства вины никуда не скрыться.

В некоторых семьях действует принцип справедливости, основанный на том, что если родители не заботились о своих детях (или делали это небрежно), то и дети свободны от заботы о своих родителях. Такая ситуация имеет свои варианты: в одном из них все участники согласны с принципом справедливости равных вкладов, в других – родители считают, что их дети им все же обязаны.

В некоторых случаях дети рассматривают старение родителей как возможность мести: «Теперь на собственной шкуре почувствуешь, каково быть слабее».

Существуют семьи, в которых на протяжении многих лет между родственниками были конфликты, непонимание, взаимные обиды и недосказанность. Встреча со старостью способна как усилить длительный конфликт, вывести его на новый уровень интенсивности, так и смягчить его и даже полностью устранить. Некоторые дети стареющих родителей внезапно понимают всю ничтожность конфликтов и своих обид, способны подняться над ними. Старость становится объединяющим семью фактором.

В семьях, где конфликты всегда решались без ущерба для каждого из его участников, уважение и забота были непременными попутчиками всех семейных кризисов, старение родственников способно еще сильнее сплотить семью.

Таким образом, можно говорить, что столкновение со старостью имеет несколько вариантов встречи с нею:

столкновение со старостью и страх;

столкновение со старостью и выплата долгов, или соблюдение принципа равных вкладов;

столкновение со старостью и любовь.

Все это очень приблизительно, вариантов и их оттенков в жизни множество. Кроме того, все это может переплетаться, создавая новые формы переживания.

На плечи родственников взваливается тяжелая, для некоторых непосильная ноша. Старость и все ее спутники – это не красота, не прелесть, не легкость, а часто ужас, боль и отчаяние. Быть рядом со стареющим родственником – это наблюдать за жестоким неумолимым монологом родного человека со смертью, за его упадком сил, за его дезориентацией, его нарастающей глупостью, иногда жестокостью.

Старость часто «некрасива» – глупа, банально нравоучительна, безжалостно категорична, эгоистична, надменна. А еще она часто «плохо пахнет». А что самое ужасное – надменность сочетается с этим дурным запахом, и старик этого не замечает. И все это нужно каким-то образом вынести, как-то решить, что-то предпринимать.

Любовь – основа того, чтобы этот период протекал менее болезненно. Но, даже если побеждает любовь, драма неизбежна. Так, в фильме М. Ханеке с одноименным названием «Любовь» показано, что происходит с человеком, который видит страдания любимого, когда «любовь как чувство может быть не меньшим насилием, чем что-то ещё».

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!