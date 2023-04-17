Ответственность перед собой

При любых обстоятельствах очень важно помнить, кто ты. Что ты можешь, на что способен. Очень важно помнить, что ты взрослый, сильный, умный человек. А взрослые люди в состоянии справиться практически со всем
хочется позволить это делать с собой, как будто не я «большой сильный медведь -гризли (м\ф «Сезон охоты»)
и нет у меня никаких сил и никакого права отстаивать свои интересы или, как в случае с детьми, устанавливать и держать свою родительскую власть.
В момент, когда мы становимся жертвой, мы лишаем себя собственной воли. Каменеем, обессиливаем, сворачиваемся, превращаемся в зашуганного ребёнка. Я думаю, у каждого человека, который проваливается в позицию жертвы, был опыт, когда свернуться, сжаться или отдаться на волю судьбы (читай на волю других сильных людей) было единственным выходом. В детстве, когда есть взрослый и ребёнок, у ребёнка действительно нет другого выхода.
Этот детский опыт и найденный тогда алгоритм поведения заставляет нас раз за разом бессознательно проигрывать его, когда психика считывает ситуацию хоть сколько-нибудь похожей.
Если залипание в позицию жертвы вам знакомо, то очень важно научиться возвращать себя в реальность. В осознание кто вы такой(ая), сколько вам лет, какую вы позицию занимаете (мама, жена, руководитель отдела, ведущий сотрудник, серьёзный профессионал) и наконец, что вы - взрослый человек. И вам как взрослому самому решать, как себя вести, что позволять делать другим относительно себя, а что нет.
У вас есть выбор. И выбор всегда за вами. Не теряйте его." опубликовано econet
Автор Ирина Дыбова
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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