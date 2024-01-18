Вы не можете дать ребёнку ВСЕ, что он требует

Вы не можете дать ребёнку то, что он требует: чужую игрушку; половину магазина в придачу; шумные игры, когда они неуместны; ревность к брату/сестре, как невозможность принять факт его/её рождения. Ребёнок борется с теми законами и правилами, которые важны для вас и, нарушая которые, он нарушает личные границы членов семьи и посягает на границы семьи.

Вы не можете дать ребёнку то, что он требует: чужую игрушку; половину магазина в придачу; шумные игры, когда они неуместны; ревность к брату/сестре, как невозможность принять факт его/её рождения. Ребёнок борется с теми законами и правилами, которые важны для вас и, нарушая которые, он нарушает личные границы членов семьи и посягает на границы семьи.

Вы взбешены? Вы вступаете в борьбу с ребёнком? Кто же победит? И к чему эта война приведёт?

Когда ребёнок плачет, его не надо успокаивать словами. Просто обнимайте. А когда он успокоится, скажите "Нет". Он снова заплачет, но уже с меньшим накалом. Вы снова его обнимите и гладьте. Когда успокоится, снова скажите "Нет". Он снова заплачет с ещё меньшим накалом. Снова обнимите. И так до тех пор, пока он спокойно не примет ваш отказ выполнить просьбу, которую вы выполнить не в силах или считаете её нарушением чьих-то границ.

Именно в этот момент полного обнуления психического напряжения можете объяснить ребёнку, по какой причине вы отказываете ему. Будьте кратки. А ещё лучше, видите ребёнка к осознанию через вопросы.

Ребёнок борется за свои сиюминутные хотелки со всей силой эгоцентриста, желающего утолить только собственные желания без учета желаний других.

Ребёнок будет продолжать бороться, если в его истории был опыт, когда он ломал волю взрослого и тот удовлетворял желания малыша, лишь бы не вступать с ним в борьбу.

Научите ребенка смирению

Научить ребёнка смирению в малышковом возрасте, означает сделать его сильным человеком. Оглянитесь вокруг. Сколько же сил тратят взрослые люди на борьбу с тем, что изменить не в силах? И у них не остаётся сил на то, что они могут изменить. Они даже, порой, не умеют отличать одно от другого. Это слабые люди, которые не имеют сил реализовывать собственные мечты и цели.

Они и любить-то не умеют, так как у них нет в избытке той жизненной энергии, которой можно было бы поделиться с другими. Да, даже если бы энергия и была, всю свою страсть они направляют на удовлетворение собственных эгоцентрических помыслов, презирая всех, кто ниже их по статусу или кого они в борьбе положили на лопатки. Они побеждают за счет силы гнева, в которой содержится огромный потенциал.

Вы хотите такой судьбы ребёнку? Именно сейчас складывается судьба вашего маленького человечка. И от ваших шагов зависит, будет ли он сильным и любящим человеком.

Когда ребёнок плачет, его не надо игнорировать и прогонять, отвергая его манипулятивные слёзы.

Если слезами тщетности ребёнок плачет в одиночестве, его сердце постигает не науку смирения, а науку злобы и мести, накапливая горечь отверженности на тех, от кого он полностью зависит.

Смирение - это для меня признание в текущем событии того, что неизбежно. И для меня смирение является ценностью, превышающей любовь. Не умеющий смиряться, не умеет любить. На постижение смирения я потратила всю свою жизнь. И до сих пор я ещё в пути.опубликовано econet

Автор Любовь Сонник

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