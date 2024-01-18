Вы не можете дать ребёнку ВСЕ, что он требует

Вы не можете дать ребёнку то, что он требует: чужую игрушку; половину магазина в придачу; шумные игры, когда они неуместны; ревность к брату/сестре, как невозможность принять факт его/её рождения. Ребёнок борется с теми законами и правилами, которые важны для вас и, нарушая которые, он нарушает личные границы членов семьи и посягает на границы семьи.
Вы не можете дать ребёнку то, что он требует: чужую игрушку; половину магазина в придачу; шумные игры, когда они неуместны; ревность к брату/сестре, как невозможность принять факт его/её рождения. Ребёнок борется с теми законами и правилами, которые важны для вас и, нарушая которые, он нарушает личные границы членов семьи и посягает на границы семьи.
Вы взбешены? Вы вступаете в борьбу с ребёнком? Кто же победит? И к чему эта война приведёт?
Когда ребёнок плачет, его не надо успокаивать словами. Просто обнимайте. А когда он успокоится, скажите "Нет". Он снова заплачет, но уже с меньшим накалом. Вы снова его обнимите и гладьте. Когда успокоится, снова скажите "Нет". Он снова заплачет с ещё меньшим накалом. Снова обнимите. И так до тех пор, пока он спокойно не примет ваш отказ выполнить просьбу, которую вы выполнить не в силах или считаете её нарушением чьих-то границ.
Именно в этот момент полного обнуления психического напряжения можете объяснить ребёнку, по какой причине вы отказываете ему. Будьте кратки. А ещё лучше, видите ребёнка к осознанию через вопросы.
Ребёнок борется за свои сиюминутные хотелки со всей силой эгоцентриста, желающего утолить только собственные желания без учета желаний других.
Ребёнок будет продолжать бороться, если в его истории был опыт, когда он ломал волю взрослого и тот удовлетворял желания малыша, лишь бы не вступать с ним в борьбу.
Когда ребёнок плачет, его не надо игнорировать и прогонять, отвергая его манипулятивные слёзы.
Если слезами тщетности ребёнок плачет в одиночестве, его сердце постигает не науку смирения, а науку злобы и мести, накапливая горечь отверженности на тех, от кого он полностью зависит.
Смирение - это для меня признание в текущем событии того, что неизбежно. И для меня смирение является ценностью, превышающей любовь. Не умеющий смиряться, не умеет любить. На постижение смирения я потратила всю свою жизнь. И до сих пор я ещё в пути.опубликовано econet
Автор Любовь Сонник
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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