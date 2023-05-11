5 признаков, что вы находитесь в токсических отношениях

Жизнь человека – не всегда шоколадная конфета или звенящие карамельки. Сегодня я расскажу вам о другом. Об алгоритме, который неоднократно помогал мне. И может (я на это очень надеюсь), поможет и вам. Речь пойдёт об алгоритме избавления от токсических (невротических, абьюзных) отношений.

Жизнь человека – не всегда шоколадная конфета или звенящие карамельки. Сегодня я расскажу вам о другом. Об алгоритме, который неоднократно помогал мне. И может (я на это очень надеюсь), поможет и вам. Речь пойдёт об алгоритме избавления от токсических (невротических, абьюзных) отношений.

Постойте закрывать эту статью, увидев слово «отношения» и решив, что вас это никак и никогда не касается (с прекрасными женой/мужем в графе «семейное положение»). Я не сказала, что подразумеваю только отношения между мужчиной и женщиной (хотя их, конечно и обязательно, тоже), я говорю о любом взаимодействии двух людей.

Про абьюз и абьюзеров

Например:

между вашим родителем и вами

между вами и вашим ребёнком

между вами и коллегой

между вами и начальником

между вами и вашим соседом (любого пола)

между вами и вашим партнёром по бизнесу

между мужчиной и женщиной (мужем и женой, парой и прочими вариациями названий, уместных для любого совместного проживания или встреч)

между вами и той тёткой-консультантом в магазине

между вами и этой старухой, которая склонилась над вами в вагоне метро

и даже, между вами и вашей сигаретой, алкоголем или играми в телефоне

Ну, думаю, вы поняли, как глобальна эта тема. А теперь к делу.

Как это ни кажется забавным, многие из тех, кто находится в токсичных отношениях, даже не понимают этого. Или, что хуже – убеждают себя, что они не в них.

Поэтому я перечислю признаки, по которым вы можете понять, что попали в беду. Итак, вы в токсичных отношениях, если:

1. Другой человек насмехается над вами или унижает.

Я буду сразу исключать возможность самообмана и пояснять каждый пункт, чтобы у вашего мозга не возникло соблазна убедить вас в том, что «этот-то случай – не про вас».

Если абьюзер (а именно так называется агрессор в токсичных отношениях) при личной беседе или (тем более) при других людях говорит вам что-то, что задевает вас, заставляет других смеяться над вами или просто тыкает вам в «ваши недостатки», то вы в токсичных отношениях, а не « у него просто такое чувство юмора и вы-то знаете, что он по-дружески». Я видела это одностороннее унижение несколько раз между людьми, работавшими вместе. И это худшее, что можно увидеть на рабочем месте.

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2. Другой человек заставляет вас чувствовать себя неполноценным. Или давит на вас при принятии вами решений.

Возможно, он не говорит вам об этом прямым текстом. Достаточно того, что он закатывает глаза, когда говорите вы. Или не слушает вас, когда вы просите его послушать что-то важное для вас. Или грубо прерывает, так как вообще не считает то, что вы говорите, важным. Или не считает вас способным самостоятельно принимать решения, касающиеся вас и вашей жизни.

Этот вариант часто бывает между родителями и их взрослыми детьми и прикрывается фразой «ты для меня всегда будешь ребёнком». Как будто тот факт, что вы были рождены и как-то воспитаны этими людьми говорит о том, что вы никогда так и не вырастите настолько, чтобы стать взрослым и самостоятельным человеком, способным иметь свои вкусы, привычки, ошибки и мнение. Свою жизнь.

Та милая женщина, советующая вам взять платье, в котором вы сомневаетесь, тоже - абьюзер. Принимайте решения сами, даже если они иногда будут ошибочные (о чём вы поймёте, опять же, сами, а не с чье-то "доброй подсказки"). Помните она - не ваша мама, затягивающая тугой бантик на вашем хвостике, пока вы плачете от боли, а вам - не пять лет.

3. Другой человек играет с вами в Ниточку.

Я хочу лишь только не дать вашему мозгу снова придумать себе утешение и решить, что это не ваша история, только потому, что (и тут выберите и подчеркните нужный вам вариант):

мы-то договорились, что в этот (тридцать третий) раз всё будет не так,

да нет, у нас не ниточка, просто его бывшая его соблазнила и он не устоял (в этот раз, что я знаю об измене, и в те остальные 105 раз, когда он не спалился),

-мне только это кажется, что он играет в нитку, а на самом деле это Я САМА что-то делаю не так (недостаточно его люблю, недостаточно его принимаю, недостаточно солю борщ или хороша в сексе и прочая фигня, которой напичкали вас статьи раздела «осознанные отношения» из женских журналов). Я тут пишу женские варианты (мне просто так удобнее), но мужские все те же, поверьте.

И кстати, если вы читаете это, держа в руках сигарету, то знайте, что вы тоже сейчас играете в Ниточку (с самим собой). И это, конечно, новость так себе.

4. Другой человек кричит на вас или причиняет вам физический вред.

Если вас бьют, то вы вряд ли соврёте себе и решите, что это не про вас. Хотя, если такой соблазн появится, просто перечитайте предыдущий пункт.

5. Другой человек говорит вам, что вы - источник всех (или каких-то именно) бед, избегает вас, внезапно и без разумного повода исчезает из вашей жизни на продолжительное время.

Или вы точно знаете (чувствуете), что из вас двоих любит только один. Или вы остаётесь в отношениях, перспектива которых для вас очень туманна или (тем более) известна, но не радует.

Вот тут важно понимать, что я не говорю о ситуациях, когда ваш партнёр/-рша (а эта ситуация чаще всего уместна применительно именно к парам) хочет позаниматься своими делами, хочет побыть с друзьями, едет в командировку или болен и лежит дома (не у вас) один.

Союз двух самостоятельных людей не исключает (а даже, наоборот, нуждается) в личном пространстве каждого. Но, что-то точно пошло не так, когда «вы живёте словно соседи», «вы вроде вместе, но он живёт на два дома, и во втором доме вы не бываете (так как он вас туда не зовёт), «он уходит в депрессии/в запой/в загул/в побыть одному и это продолжается раз за разом (хотя чтобы насторожиться достаточно всего двух) и не пытается при этом сделать так, чтобы больше ни разу в жизни так не делать.

Тут ещё есть мою любимое. Фразы с "зато". Он меня не любит, зато надёжный. Она мне изменяет, зато всегда ночует дома. Он меня унижает, зато зарплата высокая. Так вот, это все "зато" - верный знак, что вы в тоскливых и затягивающих на дно сетях. Но не признаётесь себе в этом.

Если вы поставили мысленно галочку на любом пункте (а в особенности на пунктах с 3 по 5), то ваш путь к излечению будет самым долгим и трудным. Потому что вы не только не уважаете себя и ещё не вырастили внутри себя человека, который бы перестал позволять так с вами поступать. Но и вообще подвергаете сомнению тот факт, что причина в абьюзере, а не в вас.

А теперь о хорошем. У вас есть шанс. Прекратить это и чувствовать себя лучше. Прекратить это и никогда больше не испытывать (по-крайней мере, дольше пары минут). Стать счастливым. Или вы думаете, что настоящее счастье – это ЗОЖ, МВА, абонемент на йогу или что-то иное?

Что нужно делать:

1. Принять на веру (сначала вы не сможете это прочувствовать всем телом и душой, поэтому я говорю пока только о вере, она вам очень понадобится) те факты, что:

дело не в вас, а в том токсичном человеке , который вас мучает и причиняет страдания.

вы можете это прекратить. И ваша жизнь не ухудшится, а улучшится, даже если вам сначала будет казаться иное. Даже если вас будет ломать (а вас будет).

Я вам обещаю, что после того, как вы раз за разом будете выходить из токсичных отношений (а вам придётся делать это сначала постоянно. Так как если вы влипли в них один раз, то вокруг вас притянуто много много токсичных людей. Так как токсичные люди ещё какое-то время будут притягиваться к вам по инерции. Так как токсичность будет присылать вам «трупы» из прошлой жизни, даже когда вы уже излечитесь от этой напасти) - со временем вы сможете больше никогда не испытывать те негативные чувства, что испытываете сейчас. А (и это ещё приятнее) вы вдруг станете точно видеть какой человек токсичный. И не выбирать токсичных ни под каким соусом.

2. Очень хорошо (не в смысле долго, а в смысле «без вранья себе») подумать и принять решение разорвать все токсичные отношения, которые вы образовали. Поверьте, высокая зарплата или шестеро детей – это весомые аргументы, чтобы бояться это сделать.

Но только представьте себе на миг, что завтра вас не станет (тьфу,тьфу, конечно). И всё, что вы видели и чувствовали в этой жизни – это только мучительные минуты, часы, недели и годы сосуществования в одном пространстве с абьюзером. Этого не напишут на вашем надгробье, не скажут вслух.

И даже если вы не умрёте и со стороны всё будет выглядеть гладко для других (хотя, какая вам должна быть разница, что там думают другие, когда речь идёт о самом дорогом для вас человеке- вас), но это будете знать, осознавать и понимать вы. А разве хотя бы минута ваших страданий не достаточная причина для того, чтобы не терпеть это дальше? Хотя, раз вы пока терпите, значит, недостаточная.

Ещё в этом пункте важно понять, что возможно, вы останетесь одни (но не одиноки) первое время. И этого не стоит бояться. Жить в счастье и любви к себе - это в разы лучше, чем жить с абьюзером.

А ещё, возможно, что в ходе вашей "зачистки" пострадают и те, кто имел тенденцию перестать быть абьюзером. Вы сможете вернуть их позже (если точно поймёте, что ошиблись, но это - опасное место). Ну или будете немного сожалеть, что вы не с ними. Это будет ваше единственное сожаление во всей этой истории под названием "новая счастливая жизнь".

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3. Этот пункт идёт вместе (или даже во время) предыдущего. Вам надо (просто жизненно необходимо) научиться любить себя. Фу, это настолько теперь вульгарно-избитая фраза, что мне даже стыдно её писать. Вдруг вы подумаете, что я про то, чтобы пойти и накачать себе мышцы, чтобы сделать маникюр или что-то ещё в этом роде.

На самом деле, я про то, что вам нужно вырастить внутри себя человека, который будет всё про вас знать, который не даст вас в обиду (сейчас и потом), который будет знать все слова и фразы, которые защитят вас в будущем. И который всегда будет говорить вам, что-то типа «милая моя девушка, что ты хочешь сегодня на завтрак?» или «мужик, ты правда хочешь дальше жить с этой лгуньей?».

4. Ну и последнее. Запомните - вы не уникальны. Ну, то есть, конечно уникальны для себя и всех тех, кто вас любит и знает. Но не для абьюзера. Это самая частая ловушка, в которую все попадают - думать, что "уж со мной-то он изменится и будет другим, надо только...". Нет! Не будет. И не изменится.

Если мужчина изменял всем своим жёнам, а потом встретил вас и поёт вам, что он ей изменял, потому что... То он и вам будет изменять. Если ваш начальник сгнобил вашего предшественника, унижая и крича на него за любой проступок, то он и вас будет гнобить.

Ну и так далее. Для абьюзера вы - всего лишь собачка. Помните это и не питайте излишних надежд. Ну а если вы знаете пример, когда это было не так, то я советую вам только одно ....подождать и посмотреть снова. Они не меняются, ни с кем, даже с самыми уникальными.

Мне хочется сказать ещё много всего, но, видимо, не всё сразу. Замечу лишь, что, возможно, вам понадобится долгое время, чтобы осознать то, что здесь написано. Возможно, вы не сразу сможете выполнить всё то, что нужно сделать.

Возможно, вы решите, что это чепуха и пойдёте дальше глотать нитки. Но если всё же нет, то я искренне желаю вам верить в себя (а я буду верить в вас) и шагать (хотя бы маленькими шагами) навстречу счастливой жизни. И смело смотреть вперёд. И знать, что ещё (и «уже») не поздно. Потому что даже год жизни в счастье стоит того, чтобы начать эту работу на пути к истинному себе.опубликовано econet

Автор: Екатерина Андрусевич

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