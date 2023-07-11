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Когда уходят от вас...

Источник: facebook.com 11 июля 2023 18274
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Я люблю вас, от которых ушли. Ваши почерневшие лица, боль, которую вы носите всюду. Ваше смешное открытие, что любовь помещается не в голове...

Когда уходят от вас...

Когда уходите вы - звоните, пишите, встречайте. 

Когда уходят от вас - признайте свое поражение, исчезните!

Ничто вам не поможет.

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Я люблю вас, от которых ушли. 

Ваши почерневшие лица, боль, которую вы носите всюду.

Ваше смешное открытие, что любовь помещается не в голове, а чуть выше сердца - там болит и болит. 

Что ж там такое, чуть выше сердца? Что там болит? Душа? Уходят от туда?

Когда уходят от вас...

Я люблю ваши смешные одинаковые разговоры.

Ваш растерянный вид, ваш воспалённый взгляд.

Конечно, время лечит, но, когда вы вылечитесь, оно уйдёт от вас тоже.опубликовано econet 

© Михаил Жванецкий

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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михаил жванецкий душа время вдохновение любовь

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