Я люблю вас, от которых ушли. Ваши почерневшие лица, боль, которую вы носите всюду. Ваше смешное открытие, что любовь помещается не в голове...
Когда уходите вы - звоните, пишите, встречайте.
Когда уходят от вас - признайте свое поражение, исчезните!
Ничто вам не поможет.
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Я люблю вас, от которых ушли.
Ваши почерневшие лица, боль, которую вы носите всюду.
Ваше смешное открытие, что любовь помещается не в голове, а чуть выше сердца - там болит и болит.
Что ж там такое, чуть выше сердца? Что там болит? Душа? Уходят от туда?
Я люблю ваши смешные одинаковые разговоры.
Ваш растерянный вид, ваш воспалённый взгляд.
Конечно, время лечит, но, когда вы вылечитесь, оно уйдёт от вас тоже.опубликовано econet
© Михаил Жванецкий
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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