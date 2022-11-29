Людмила Петрановская: Что делать, если ребенок боится темноты

Советы известного психолога Людмилы Петрановской из книги для детей «Что делать, если...»...

Как только родители выключают свет и выходят из комнаты, все сразу становится не так, как обычно. Где-то в углу что-то шуршит. Или КТО-ТО?

Странная тень замерла у стены. Кажется, у нее есть голова и руки. Вот сейчас как повернется...

А-а-а!!!

С тобой так бывает?

Прибегают родители. Спрашивают: «Ты чего?», говорят: «Тут никого нет!», стыдят: «Такой большой, и боишься!», требуют: «Спи немедленно!».

Иногда соглашаются посидеть, пока не уснешь – это здорово. Рядом с мамой и папой совсем не страшно. А некоторым детям везет – они спят в одной комнате с родителями, или с бабушкой, или с братом либо сестрой.

Еще помогает, если ночник включить или дверь оставить открытой – тогда оттуда свет и слышно, как взрослые разговаривают

Но стоит дверь закрыть – и снова все становится ДРУГИМ. И тени, и звуки. И под кроватью сразу как будто кто-то есть. И заснуть невозможно, лежишь и трясешься, плачешь уже тихонько, чтобы не услышали и не ругали...

С тобой так бывает?

Или вот еще: на даче, в деревне вечером идешь в туалет. Вроде и фонарик в руке, а все-таки СТРАШНО! Так и кажется, что кто-то смотрит на тебя ОТТУДА, из темноты. И сейчас прыгнет...



Страх перед темнотой и ночными шорохами заложен в нас от природы. Ведь наши древние предки жили в лесах, в пещерах, и именно по ночам выходили на охоту волки и леопарды, которые как раз ПОДКРАДЫВАЮТСЯ, а потом внезапно НАБРАСЫВАЮТСЯ.

А еще были ядовитые змеи, которые ШУРШАТ, и пауки, и прочие малоприятные соседи. Надо было все время быть начеку. Прислушиваться к каждому шороху, замечать каждую тень.

И главное – НЕ СПАТЬ, особенно если ты один. Если рядом есть другие люди и они не спят, то можно забыть про страх и расслабиться. А если нет – засыпать опасно! Особенно ночью, в темноте.

Это был очень полезный страх. Если бы не он, всех наших прапрадедушек скушали бы саблезубые тигры, и нас с тобой на свете не было. А мы есть! Только темноты боимся..

Конечно, сегодня зверей опасаться нечего, они сами людей боятся. А многие дети все равно не могут справиться со страхом. Они что, глупые?

Нет! Наоборот, очень способные и одаренные.

Этот дар называется ФАНТАЗИЕЙ, ВООБРАЖЕНИЕМ. Именно фантазия позволяет придумывать волшебные сказки, интересные фильмы. Ею рождены драконы, кентавры, единороги, Терминатор, Человек-паук... Образы красивые и ужасные, злые и добрые.

Вот и ребенок с богатой фантазией легко придумывает разные вещи. Днем это веселые игры, и это никого не расстраивает, а ночью фантазия рождает чудовищ.

Что же делать?

Справиться со страхом с помощью ума не получается. Ум ЗНАЕТ, что это просто халат висит, а фантазия ВИДИТ, что это монстр: вон лапа и морда, и он, кажется, только что пошевелился. Фантазия сильнее, поэтому бороться со страхом надо тоже с помощью фантазии.

Начинать лучше днем. Возьми лист бумаги и нарисуй того, кто пугал тебя ночью. Ведьму, или монстра, или гроб на колесиках.

А теперь немного рисунок измени. Добавь что-нибудь забавное, глупое, смешное. Ведьме – бантики на волосах и ролики: она учится кататься. Потому и нос кривоват – не рассчитала.

А гроб на колесиках – вообще-то «Мерседес», с мигалкой и сигнализацией...

Совсем не страшно, наоборот, смешно!

Если ты не очень любишь рисовать, можно придумывать истории. Например, про привидение, которое каждую ночь проникает в дома людей потому что...

• оно очень любит смотреть сериалы!

• ему нравится проходить через стены, это очень щекотно!

• ему... очень страшно одному, ведь оно еще маленькое!

Когда начинаешь бояться, зови на помощь фантазию, переделывай страшный образ в смешной. Ведь это ты его придумал, ты и можешь изменить.опубликовано econet.ru.

© Людмила Петрановская, из книги для детей «Что делать, если...»

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet