Внимание: только для женщин! Как вести себя с поклонником

При внешней незатейливости затрагиваемая тема не очень-то проста. С одной стороны, женщине нужно четко определиться с собственными интересами, что не всегда так просто, как кажется. С другой стороны, принимая во внимание индивидуальность всякого человека, а значит, и мужчины, весьма сложно точно угадать его истинные желания и фантазии.

Сейчас я пишу только для дам, как всегда юных, как всегда прекрасных... Дорогие мои, поскольку все изложенное, как мне представляется, нагоняет на вас некоторую (мягко сказал!) тоску, то, чувствуя за собой вину, с этим связанную, позволю себе несколько, насколько это в моих силах, вас развлечь.

С этой целью я постараюсь ответить на вопрос, который часто задают мне женщины в приватных беседах: «Как вести себя с поклонником?» Этот сакраментальный вопрос задает чуть ли не каждая посетительница психотерапевта в возрасте от 5 до 85 лет.

При внешней незатейливости затрагиваемая тема не очень-то проста. С одной стороны, женщине нужно четко определиться с собственными интересами, что не всегда так просто, как кажется. С другой стороны, принимая во внимание индивидуальность всякого человека, а значит, и мужчины, весьма сложно точно угадать его истинные желания и фантазии.

Как правильно вести себя с поклонником

Одного мужчину влечет женская застенчивость или даже наивность, другому подавай недюжинную сообразительность и интеллект, третий грезит о неуемной страстности своей избранницы. Причем внешнее впечатление от мужчины в большинстве случаев обманчиво: тихоня на поверку может оказаться тираном и деспотом, а мясистый самец — безвольной овечкой, и только.

Впрочем, большинство женщин знает это по опыту, но «многоликость» мужчин только усложняет ситуацию. Ведь понимая, насколько все здесь неоднозначно, женщина меняет одну тактику за другой. Она выглядит то томной и пленительной, то, буквально через секунду, бесшабашной и даже грубой. Конечно, она надеется таким образом перекрыть все возможные варианты. «Чего только я не делала!» — говорит она. Но работает ли этот «фокус с переодеваниями»? Нет, как это ни печально.

Подобная незамысловатая хитрость на самом деле губит свою же создательницу. Как, скажите на милость, должен реагировать на такое поведение мужчина? Ну, по крайней мере, он почувствует себя неуверенно, поскольку теперь он и сам не знает как себя вести в присутствии этой прекрасной леди... Чувство, надо вам сказать, неприятное.

Женщины редко ошибаются в своих суждениях друг о друге.

Агата Кристи

Первое правило, дорогие дамы, состоит в следующем: нужно определиться со своими собственными желаниями. Решите сами для себя, чего вы хотите. Может быть, только внимания или флирта, а может быть, — любви и заботы. Исходя из этого решения, вы и определяйте свое поведение.

Если вы хотите просто понежиться в лучах его внимания, то на первых порах вам придется приложить немалые усилия, чтобы ему понравилось вам его уделять. Если вы хотите пуститься в недолгосрочное романтическое путешествие, не наступайте, как безумный варвар с выпученными глазами, а заинтригуйте, и флирт, будьте уверены, вам обеспечен.

Если вы нуждаетесь в заботе, не следует выглядеть озабоченной. Лучше побыть чуть-чуть слабой и трагичной (но не переусердствуйте, а то можете войти в роль). Если же он не отреагирует на подобный посыл, то и не ломайте копий — с данным субъектом у вас все равно ничего не выйдет.

Ну а если вы все еще грезите о любви, то, как говорится, мужайтесь, вам предстоит выдержать все испытания, которым мужчина вас подвергнет. Если вы их выдержите, то сами и влюбитесь. Влюбится ли он? Ответ неоднозначный.

Но единственное, что я могу гарантировать: если он почувствует, что он вам дорог, то дрогнет, а если он дрогнет, то и любовь не за горами. Мужчины не любят показывать свои чувства, это делает их уязвимыми. Для того чтобы нейтрализовать этот страх, нужно, чтобы ваш избранник почувствовал себя в безопасности. И с этой целью вы вполне можете быть доверчивой бессребреницей.

Мужчины — большие дети, которые абсолютно уверены в том, что они сами по себе — уже подарок. А дареному коню, как известно, в зубы не смотрят. Впрочем, женщины смотрят, причем очень пристально, да еще с лупой. Тут-то и рождается маленький конфликт гигантского масштаба.

Идеальных людей, по ряду вполне объективных причин, не бывает. Идеальных мужчин не может быть в принципе. И ни один мужчина не сочетает в себе всех тех качеств, которыми добрые народные сказки так щедро и так неосмотрительно наделяют своих героев. Такова данность, а с данностью спорить трудно.

Поиски идеального мужчины, дорогие женщины, дело неблагодарное, поиски собственной влюбленности — не-прагматичное. И если у вас возникли отношения, то не следует бесконечно проверять их на прочность, ни одни отношения этого не выдержат, их нужно укреплять и пестовать. Когда развалятся, если развалятся, тогда и будете охать, но не торопитесь раньше времени. Не торопитесь, а то успеете!

Понятное дело, женщина хочет праздника не только 8 марта (8 марта даже обидно, потому что это для всех), она хочет его всегда. Однако ждать подобной милости от природы (имеется в виду мужеская часть природы, конечно) не приходится. Мужчины вообще очень капризные существа, и если они начинают устраивать «праздник каждый день», то дело нечисто. Поэтому слава богу, что праздники в нашем государстве строго нормированы: 23 февраля — для мужчин, 8 марта — для женщин, это дисциплинирует. В остальные дни каждый веселится кто во что горазд.

Многоуважаемые сударыни, учитесь радовать себя сами; когда женщина обладает таким замечательным качеством, мужчины начинают слетаться на ее воркование, как мохнатые шмели на душистый хмель. Тоскливые и тревожные особи, как правило, мужчин не интересуют.

Конечно, обидно самой себя радовать, но это не самоцель, это лишь промежуточный этап, и его обязательно нужно пройти. Даже чудеса в природе закономерны... опубликовано econet

Автор: Андрей Курпатов, из книги "Пять великих тайн мужчины и женщины"

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