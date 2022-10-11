Старость – это специфическое время, которое связано с множеством психологических проблем, независимо от личностной организации. Одиночество, многочисленные потери, как в социальном...

– Какой-то мудрец сказал, что беда не в том, что мы стареем, а в том, что остаемся молодыми. Аэлита задумалась над скрытым смыслом этих слов. Он, вероятно, имеет в виду конфликт между возрастом и неостывшими желаниями, стремлениями.

А.П. Казанцев

Старость – это специфическое время, которое связано с множеством психологических проблем, независимо от личностной организации. Одиночество, многочисленные потери, как в социальном, так и в психологическом плане, проблема невостребованности, ухудшение состояния здоровья, снижение материального дохода – далеко не весь перечень проблем стареющего человека.

Траур по величию

Каждому человеку в период старения необходимо решить чреду возрастных задач для того, чтобы сложилось ощущение целостности собственной личности.

Драма старения, проницательно замечает Ц. Тодоров, состоит не только лишь в том, что стареющий человек нуждается в других, сколько в том, что другие больше не нуждаются в нем.

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Отвечая на вызовы старости, человеку необходимо перейти к новому рассмотрению себя, своей уникальности через призму не только какой-то одной роли, но и других ролей, осознать факт ухудшения здоровья, старения тела и выработать необходимое терпение и принятие; преодолеть перспективу близкой смерти, принять мысли про смерть без ужаса, продолжая собственную жизненную линию участием в делах молодого поколения.

Не каждому удается стойко встретить вызовы старости и «достойно» стареть, особенно это затруднительно нарциссически организованной личности. Возможность успешного перехода в старость связана с позитивным разрешением предыдущих возрастных этапов.

Как мы знаем, проблемы преодоления вызовов развития возникают у нарцисса уже в первые годы жизни. В концепции «беспрерывного жизненного пути» старость трактуется как продолжение прошлого стиля жизни, таким образом, старение – это финальная драма нарциссической личности и время расплаты за грехи.

Изменяются роли, сферы влияния сужаются. Одни люди уходят и умирают, иным нет дела до утратившего позиции нарцисса, вместе с ними уходит и власть, оставляя мучительное одиночество и пустоту. Пустота и бесчеловечность нарцисса оборачиваются тем, что рядом никого нет.

Генераторы, которые накачивали его пустое Self, уже давно мертвы или ничего не хотят знать о человеке, от которого кроме эксплуатации и унижения они ничего не знали.

Нарцисс, не задумываясь, почему так произошло, выносит приговор всем – предатели, неблагодарные преступники.

Пока силы позволяют держать бразды правления в своих руках, все еще не так плохо, но по мере ската с пика «грандиозности» нарцисс впадает в сумеречную пустоту своей души. Зеркала комнаты да Винчи трескаются одно за другим, ничто больше не отзеркаливает величие несчастного нарцисса. Члены тела деформируются, волосы тускнеют и редеют, голос становится скрипучим. Слух и зрение подводят, память ведет себя по-предательски.

Судорожно цепляясь сухими пальцами за трон, нарцисс изводит окружающих своей неуемной требовательностью, впивая жало в тех, кому от него никуда не деться.

Рано или поздно, но нарцисс отправляется на покой, изо дня в день терроризируя всех докучливыми рассказами о том, что его место занял, понятно, бездарь и посредственность, что все оказались неблагодарны и нечестны.

Нарцисс, как правило, встречает вызовы старости опровержением и не способен принять реальность. И зависть, и защитное обесценивание других – все это отчаянные способы сохранить ощущение превосходства и утерянное равновесие.

Не будучи в состоянии поддерживать имидж превосходства, стареющая нарциссическая личность слабеет изнутри. Она поддается страхам, связанным с наступлением на нее мстительных сил, которые сделают ее своей жертвой, так как она является слабой и несамостоятельной.

Столкновение с неизбежным – со смертью – вызывает у нарцисса ужас, совладать с которым он не в силах. Вера в персональную исключительность создает свойственную нарциссу иллюзию, что смерти удастся избежать. В отдельных случаях эта вера не покидает нарцисса до последнего вздоха.

Другие же, чувствуя близкую кончину, столкнувшись с ограниченностью собственного мифа о бессмертии, впадают в безумие и жалкие, обреченные на неудачу, попытки продлить жизнь.

Бдительность и подозрительность стареющего нарцисса возрастают. Рассказы о злоумышленниках, которые намереваются посеять хаос и нанести ущерб, становятся постоянными, эти навязчивые жалобы лишь еще больше удаляют от него тех людей, от которых ему приходится зависеть.

Старение нарцисса знаменует время, когда болезненное восприятие реальности сменяется сумасшествием.

Абсурдные требования и полное отсутствие интереса к другим в старости обостряются до того, что близким родственникам выносить их практически невозможно. Некоторые нарциссы, становясь более немощными, приобретают все большую способность управлять своими близкими, заставляя их чувствовать себя еще более беспомощными.

Если они могут заставить вас почувствовать то, что больше всего боятся почувствовать сами, то они уже не будет так остро ощущать свою беспомощность. Они используют вашу беспомощность, чтобы обойти чувство стыда, вызванное своим опустошенным Self.

Наряду со слабостью и зависимостью, которые приходят вместе со старостью ко всем людям, пожилой нарциссической личности присущи качества, специфичные только для нее.

Если вы решились на взаимодействие с вашим нарциссическим родителем или иным родственником, то вам необходимо познать процесс ваших с ним отношений, фокусируя внимание на том, как вы «попадались на крючок», периодически отыгрывая свою роль в нарциссической драме.

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Какие у вас есть «кнопки», на которые жмет ваш родитель-нарцисс? Как они действуют, что заставляют вас совершать?

1. Вы больше не ребенок и не зависите от нарциссического родителя как раньше, но при этом внутри вас могут сохраняться части личности вашего родителя, которые вы не сумели от себя отделить.

2. Используйте все ваши ценные качества и все, что у вас есть и что можно использовать, чтобы продолжать свое развитие в направлении отделения от родителя-нарцисса. Подумайте, какие стратегии адаптации вы применяли, и какие из них оказались полезными, а какие нет. Что вам нужно для того, чтобы оставаться в психологически здоровом состоянии?

3. Если вы оказались в роли сиделки, ухаживающей за престарелым родителем-нарциссом, прежде всего, проверьте свои чувства в отношении заботы, зависимости и власти. Произошел обмен ролями, и играть роль заботливой сиделки может оказаться так же сложно для вас, как и вашему родителю-нарциссу, когда вы были ребенком. Старость нарцисса-родителя требует, чтобы вы заботились о человеке, который, возможно, никогда не заботился о вас.

Что вы на самом деле чувствуете в отношении этой ситуации? Какова мера власти вашего родителя над вами? Как вы справляетесь с чувствами, которые пробуждают у вас все растущие родительские защиты (отрицание, зависть, презрение, манипуляции, враждебность, паранойя и абсурдность)?

Попытка приспособиться к престарелому нарциссическому родителю может стать непереносимой и привести вас к упадку сил. Чем лучше вы познаете себя и осознаете существующие между вами отношения, тем более управляемыми они станут.

Отдавать себе отчет в том, почему ваш родитель ведет себя именно так, – значит двигаться в направлении развития навыков справляться с вызовами, исходящими от престарелой нарциссической личности. Однако может оказаться так, что вам будет сложно принять эти истины.

Если вы можете определить потребность родителя-нарцисса в отзеркаливании и дать им поддержку, то, быть может, он сможет поддерживать как свой образ, подверженный инфляции, так и ваш образ, что обеспечит удержание нарцисса от полного безумия и беспрецедентных выходок. Это означает удовлетворение некоторых из его эмоциональных и функциональных потребностей.

Старея, нарциссический родитель становится более завистливым, поэтому не стоит говорить с ним о своих успехах. В той степени, в которой это возможно, позволяйте родителю сохранять контроль над его собственной жизнью, ну или хотя бы иллюзию контроля.

Не старайтесь изменить родителя-нарцисса на последней стадии его жизни и расстаньтесь с мечтой, что ваши отношения с ним когда-нибудь станут взаимными.

Среди нарциссических родителей есть такие, которые могут быть названы «злобными»; грандиозность этих людей строится на проявлении крайней агрессии. Эти люди идеализируют собственную агрессивную силу и власть в такой степени, что уничтожают здоровые части своей личности, способные хотя бы на минимально здоровые отношения с другими. Они хотят только «кастрировать» других, а в старости их паранойя может принять такой масштаб, что практически они становятся недоступны контакту.

Если ваш родитель относится к такой категории, то лучшее, что можно сделать, это взаимодействовать с ним на расстоянии. Общаясь со своим родителем-нарциссом, воспринимайте его таким, какой он есть в реальности. Примите ограниченность родителя и оцените по достоинству его способности.

Если вы решились на взаимодействие с нарциссическим родителем, определите ограничения, связанные и с тем, чтобы себя сдерживать, и с тем, что вы будете терпеть от вашего родителя:

1. Не позволяйте нарциссическому родителю манипулировать вами, вызывая у вас чувство вины.

2. Не следует подчиняться абсурдным требованиям нарцисса, чтобы выглядеть в их глазах хорошим сыном или дочерью.

3. Настройте себя на готовность говорить «нет» непомерным требованиям нарцисса.

4. Организуйте других людей, у которых, возможно, лучше, нежели у вас получится удовлетворить потребности вашего родителя без душераздирающих драм.

5. Помните, что у вас есть также обязательства перед самим собой и перед другими людьми. У вас есть полное право расставить свои собственные приоритеты, не допуская различных манипуляций со стороны нарциссического родителя или другого близкого вам нарцисса.

6. Ухаживая за нарциссических родственником, обращайтесь за поддержкой к другим людям и используйте различные ресурсы, что поможет сохранить внутреннее равновесие и чувство собственного достоинства.

7. Делайте перерывы в уходе за престарелым родителем-нарциссом, успевая присутствовать в жизни тех людей, которые вас любят.

8. Решите для себя, что вы готовы терпеть, а что нет; делайте все, чтобы себя защитить, и не забывайте, что имеете на это полное право.опубликовано econet.ru. Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Автор Амалия Макаренко

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