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Почему правило «извлекать уроки» НЕ работает

Источник: theageofhappiness.com 07 декабря 2022 5608
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Последние лет двадцать я неукоснительно придерживался простого правила. Если со мной происходило что-то неприятное, я обязательно «извлекал урок» — анализировал, что сделал неправильно и менял себя и свои действия так, чтобы в будущем ничего подобного больше не происходило.

Почему правило «извлекать уроки» НЕ работает

Последние лет двадцать я неукоснительно придерживался простого правила. Если со мной происходило что-то неприятное, я обязательно «извлекал урок» — анализировал, что сделал неправильно и менял себя и свои действия так, чтобы в будущем ничего подобного больше не происходило.

Извлекать уроки или разбираться с тем, что произошло?

И вот, спустя двадцать лет, могу с уверенностью сказать — ни фига этот метод не работает или, по крайней мере, очень мало эффективен.

Сколько себя ни меняй и не улучшай, а сложности и неприятности упорно продолжают происходить. И в результате не получаешь ничего, кроме обостренного чувства вины по поводу того, что опять чего-то не предусмотрел, не учел, не додумал.

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Наши действия, какими бы до какой бы степени продуманными и улучшенными они ни были, лишь частично определяют результат, который очень сильно зависит от случайностей, раскладов, воли других людей и еще десятка самых разнообразных факторов, включая погоду и давление.

Можно, конечно, никого не обижать. Но никак нельзя сделать так, чтобы на тебя никто не обижался.

Бессмысленно смотреть назад и искать собственные недочеты, которые нужно исправить «на будущее».

Почему правило «извлекать уроки» НЕ работает

На будущее, увы, это никак не повлияет.

Намного эффективнее вкладывать усилия в то, чтобы по возможности позитивно, практично и эффективно разбираться с тем, что произошло, КОГДА И ЕСЛИ оно произошло.

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А как же тогда про «менять себя к лучшему»? Что, не менять?

Конечно менять!

Чтобы научиться позитивно, практично и эффективно относится к тому, что со мной происходит, мне, например, нужно очень сильно измениться к лучшему.  опубликовано econet

Автор Владимир Яковлев

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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жизнь Владимир Яковлев анализ уроки усилия неприятности

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