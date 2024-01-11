Когда мужчина молчит

Рассмотрим типичную ситуацию. Ваш мужчина вдруг не появляется - ни в каким виде - некоторое время. На фоне полного здоровья в ваших отношениях. Не пишет, не звонит, словно провалился сквозь землю.

Рассмотрим типичную ситуацию.

На фоне полного здоровья в ваших отношениях.

Не пишет, не звонит, словно провалился сквозь землю.

Я знаю некоторых женщин, которые в этой ситуации сохраняют спокойствие, их две - этих женщин.

В остальных, независимо от возраста, просыпается Беби - собирательный образ девочки, которая склонна умоляюще спрашивать, приблизив глаза, полные слез, к вашему лицу и схватив вас за пуговицу:

"Скажи, как ты думаешь, ПОЧЕМУ ОН МОЛЧИТ? ОН МЕНЯ БРОСИЛ? И ЧТО ДЕЛАТЬ?"

Мужчина занят. Мужчина молчит

Мне на этот вопрос ответил один молодой мужчина, у которого был встречный вопрос - почему женщины в этих случаях паникуют??

Он искренне этого не понимал.

И это непонимание, как я понимаю, свойственно им в общем и целом.

Приведу, с его разрешения, нашу переписку:

Он: почему женщины не могут просто сесть, выключить мозг и тихо мирно подождать молча, а не пытаться думать за мужчину?

Я: кнопочки нет. На мозге.

Он: что ж, глушить аварийными методами чтоль всегда?

Я: достаточно смс-ки. А тогда вот ты мне скажи, что вообще думает мужчина, пропадая из поля зрения женщины? Он думает, что все ок?

Он: в целом да. Если он нормально ведет себя, пропадая из этого самого поля, если он нормально попрощался, если ничего не предвещает беды да и вообще много еще если, то да. Если у тебя все нормально, и ты уверен, что и у нее все должно быть хорошо, зачем волноваться-то?

Я: женщины как волны. Как вода. У них то прихлынет, то отхлынет. Они непостоянно чувствуют. Они чувствуют неуверенность, если вас долго нет и нет никаких известий. Мало ли что может случиться в это время внутри вас? Вдруг вы решили нас разлюбить? Вдруг вы больше ничего не чувствуете, или кем-то увлеклись? Вдруг вы нас забыли? Очень трудно ждать в неизвестности. Для женщины неизвестность - это отсутствие подкрепления намерений. А у вас как?

Он: мы просто уверены в том, что если что-то и произойдет внутри вас за то время, пока вы нас не видите, то либо мы сможем все это расхлебать.... Либо приходит уверенность, что это бы все равно случилось, рано или поздно... Но я вот не понимаю, например, почему женщины паникуют раньше времени и заранее подготавливают себя к ссоре... Зачем ссориться с человеком о том, что еще не произошло и не собиралось происходить, упрекая его в том, что он сам должен все понимать...

Я: у женщин много событий происходит внутри. У мужчин - снаружи. Пока от вас нет никаких известий, она проживает целую историю с плохим концом. Женщина сама бы никогда так не сделала - молчать, например, не стала бы, у нее это от природы. Ее должно беспокоить, как себя чувствуют близкие - иначе она просто детей не вырастит, это инстинкт. Мы и вправду не понимаем, почему вы не понимаете, что нас нельзя надолго оставлять одних. В смысле, без внимания. В общем, для женщины это все не так. Она вечно ждет. Ей нужно за это время хотя бы одно подтверждение, что все в порядке с его отношением к ней.

Он: Это эгоизм... Вот, как смешно бы не звучало, но порой мне кажется что это мы о вас больше думаем, чем вы о нас....

Мужчина старается понять женщину, старается анализировать ситуацию с двух сторон сразу, но у него это не всегда получается из-за женской переменчивости. Вы ведь можете давать нам скидку, зная, что мы думаем по-другому!

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Короче, девушки. Они не понимают. Кто гибче, тот и выучит правила игры.

Мужчина, который очень занят на работе и вообще очень занят, а выше как раз такой случай, не станет просто так писать смс-ки или звонить, у него голова забита другим.

Его можно научить посылать смайлики, я даже знаю одного такого мужчину, который к 40 годам и третьему браку наконец-то этому научился: раз в день стабильно шлет смс-ку: "Как ты там?"

И его женщина неизменно отвечает небольшой порцией щебетания, и настроение у нее, не сомневаюсь, улучшается.

Обычно же мужчины какое-то время делают бизнес или чего-то там еще, погрузившись в это с головой, а когда потом, придя в себя, звонят, то с недоумением слышат искаженный от ярости или слез голос: "Ты меня совсем забыл!"

Ну, некоторые девушки еще сами пишут смс-ки, пытаясь извлечь мужчину из его занятий, а из мужчины - какие-то эмоции, но мужчина извлекается слабо, и ответы приходят странные, и звонки, бывает, что и сбрасываются. У них иногда там совещания, бизнес какой-то, а так как мышление одноканальное, а не мультиканальное, как у нас, то на совещании они думают о делах, да. Как это ни странно.

У меня и моих знакомых женщин в большинстве случаев мужчины были вечно заняты, очень заняты.

И вот одна моя гениальная подруга как-то раз произнесла следующую фразу:

"Что ты от него от него хочешь?

Хочешь, чтобы он бросил свою работу, построил шалаш и оттуда к тебе то и дело взывал?"

Я представила себе эту картину и чуть не умерла со смеху.

Итак, на "Почему" мы вроде ответили.

Молчит, потому что сказать нечего о текущей ситуации, у него там брокеры или контрагенты, или подрядчики мозг выедают. Вашу смс-ку ""Солнышко, ты как там?" он увидит, но не поймет, посмотрит дикими глазами и ответит только вечером, смутно испытывая вину.

А вот на "Что делать" гениально ответил один маленький мальчик пяти лет.

Он сосредоточенно собирал из кубиков город, а его мама, войдя в комнату, остановилась и стала молча наблюдать.

Мальчик поднял глаза и сказал: "Мам, ты иди... Поделай что-нибудь".

И вправду - пойдемте, поделаем что-нибудь. опубликовано econet

Автор: Юлия Рублева

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