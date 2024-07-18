Исцеление — это одно из самых тонких измерений. И эта тонкость заключается в том, что целитель ничего не должен делать. Исцеление случается через него, посредством него. Он должен просто полностью забыть себя.

Исцеление — это одно из самых тонких измерений. И эта тонкость заключается в том, что целитель ничего не должен делать. Целитель на самом деле не исцеляет, потому что он не является источником действия. Исцеление случается через него, посредством него. Он должен просто полностью забыть себя.

Быть целителем - значит вообще не быть

Чем меньше вас, тем лучше для исцеления. Чем вас больше, тем больше блокируется поток. Исцеляет Бог, или Целое, если угодно. Исцеляет всецелое.

Слово «исцеление» происходит от того же самого корня, что и слово «целое». Все эти слова: whole, health, healing, holy — целое, здоровье, исцеление, священный (холистический) — имеют общее происхождение.

Исцелиться значит соединиться со всецелым. Быть больным значит быть отделённым от всецелого.

Больной человек — это человек, который просто воздвиг препятствия между собой и всецелым, поэтому связь прервалась. Функция целителя заключается в том, чтобы восстановить эту связь. Однако когда я говорю, что функция целителя заключается в том, чтобы восстановить эту связь, я не имею в виду, что целитель должен что-то делать. Целитель — это просто посредник. Всё делает Бог, божественность, всецелое...

Исцеление подобно дыханию — оно так же естественно. Если кто-то болен, это означает, что он утратил способность к самоисцелению. Он больше не осознаёт свой собственный источник исцеления. Целитель помогает ему снова найти этот источник. Это тот же самый источник, откуда черпает свою энергию целитель, просто больной человек забыл этот язык.

Целитель сообщается со всецелым, поэтому он способен стать посредником. Целитель прикасается к телу больного и становится связующим мостом между ним и источником. Пациент утратил прямой контакт с источником, и теперь он соединяется с ним косвенно, через посредника. Как только энергия снова начинает течь, он исцеляется. опубликовано econet

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