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Великий манипулятор: 3 вещи, которые нужно знать!

Источник: steptohealth.ru 23 апреля 2023 6622
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Если в вашем окружении есть пассивно-агрессивный человек, то нужно постараться помочь ему. Вместо того чтобы просто отдалиться, попробуйте отыскать причину его глубокого разочарования.

Великий манипулятор: 3 вещи, которые нужно знать!

Пассивно-агрессивный человек действительно страдает от расстройства личности. Основные поведенческие характеристики такого человека — это жуткое упрямство, сложная реакция на любые просьбы, демонстрация негативного отношения, вечное недовольство всем и всеми.

Жизнь рядом с такими людьми сложна и изнурительна.

Как это обычно бывает при расстройстве личности, у кого-то «симптомы» проявляются меньше, а у кого-то их целый букет. Получается эдакий собирательный (эталонный) образ.

Но совершенно очевидно, что способность манипулировать у таких людей развита настолько, что их отношения с другими всегда полны страданий и несчастья.

Возможно, что и вы живете сейчас вместе с таким человеком. Или кто-то из членов вашей семьи/ коллег на работе страдает от подобного расстройства.

Если это так, то неплохо было бы знать о существовании различных стратегий и психологических методиках лечения, которые способны помочь преодолеть данное состояние и сделать поведение близких вам людей менее негативным и враждебным по отношению к окружающим. Ведь чаще всего причины две: гнев и разочарование.

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И сегодня мы предлагаем вам узнать чуть больше об этом расстройстве личности.

1. Какими характеристиками обладает пассивно-агрессивная личность?

Прежде чем начать углубляться в тему следует отметить, что далеко не у всех людей с данным расстройством проявляются все типы поведения, о которых мы будем говорить ниже.

И тем не менее пассивно-агрессивная личность всегда обладает искусством открыто выражать свою неприязнь, пусть и «подслащенную».

Здесь мы имеем в виду то, что такие люди способны сделать нам больно, притворяясь, что любят нас, тогда как на самом деле их истинное желание — это подчинить нас, унизить и иметь возможность насмехаться.

Исходя из вышесказанного, вот несколько общих характеристик, которыми обладает пассивно-агрессивная личность:

  • Страсть к постоянной критике и осуждению других. Нет событий, людей или даже какой-то мелочи, которая могла бы укрыться от их язвительных замечаний.

  • Если мы хорошо знаем человека, то легко заметить, что он постоянно чем-то раздражен и всячески это демонстрирует.

  • И в то же время, если им от нас что-то нужно, они будут демонстрировать свою любезность. Их отношение к нам станет настолько внимательным и теплым, насколько это вообще возможно.

  • Еще они часто забывают о разных вещах, чтобы не брать на себя ответственность.

  • Что бы они не начали, бросают на «полпути».

  • Они невероятно циничны.

  • Демонстрируют любопытную способность перекладывать свою вину на других, тогда как на самом деле это их ответственность.

  • Они изображают из себя жертву: их всегда недооценивают, не уважают и они несчастливы…

  • Они ненавидят авторитеты.

  • Отказываются от предложений других людей.

 Великий манипулятор: 3 вещи, которые нужно знать!

2. Пассивно-агрессивная личность: что за этим кроется?

Вот первое, что приходит нам на ум. Зачем же они так себя ведут? Ведь в конечном счете единственное, чего они добьются, так это еще более глубокого разочарования и еще более нездоровых отношений с окружающими людьми?

Но есть некоторые объяснения:

  • В большинстве случаев такие люди выросли в семьях, где не практиковалось правильное управление своими эмоциями.

  • Их не учили перенаправлять свой гнев или подавлять его, освобождаться от него…

  • Как правило, у таких людей заниженная самооценка.

  • Постепенно они пришли к выводу, что лишь контролируя других и занимая позицию власти, можно будет скрыть свои недостатки.

  • С другой стороны, в какой-то момент своей жизни они поняли, что добиваться желаемого можно и при помощи показной доброты и любезности.

  • Они не умеют справляться с негативными эмоциями. А потому если у них что-то не получается, они не могут скрыть свой гнев. Их буквально переполняет чувство, что мир настроен против них и никто, решительно никто их не понимает.

3. Пассивно-агрессивная личность: а это лечится?

Очень может быть, что первое, о чем вы подумаете при словах «борьба с пассивно-агрессивной личностью» — это «нужно бежать». Уйти как можно дальше.

Но это не самый хороший вариант. И тому есть несколько причин.

Во-первых, мы сами можем сильно страдать от разрыва этих отношений, а во-вторых, не всегда нужно (и можно) убегать от трудностей в жизни. Иногда их нужно именно преодолевать.

Понять

  • Итак, первое, что мы должны сделать, — это ПОНЯТЬ. Осознать, что лежит в основе такого расстройства личности.

  • Второе — не подпадать под влияние пассивно-агрессивной личности. Она не должна вас контролировать. Вы должны четко понимать последствия своих действий и уметь отказываться от того, что вам не нравится и того, с чем вы несогласны.

  • Не стоит забывать, что причина неадекватного поведения пассивно-агрессивного человека кроется в его низкой самооценке. Поэтому больше всего на свете он боится остаться в одиночестве.

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Не уступать

Здесь важно проявить свою твердость, установить определенные ограничения, быть благоразумными и предлагать правильные действия в ответ на их поведение.

  • Если ты говоришь со мной цинично, я не буду тебе доверять, уважай меня!

  • Если ты будешь продолжать демонстрировать свой негатив, единственное, что ты получишь — это изоляцию в компании собственных страхов.

  • Вместо того, чтобы все время искать во мне недостатки и критиковать меня, покажи, что ты способен видеть во мне и хорошее.

Предложите обратиться за профессиональной помощью

Пассивно-агрессивная личность страдает от так называемого синдрома неполноценности, незрелого управления своими эмоциями и очень низкой самооценки.

При таких ограничениях ни один человек не сможет быть достаточно «компетентным» и зрелым ни в социальном, ни в эмоциональном отношении. А потому ему нужно найти в себе мужество обратиться за профессиональной помощью.

В этих случаях, например, часто рекомендуется когнитивно-поведенческая терапия.

Важно помнить, что пассивно-агрессивный человек не болен, просто под броней своего недружелюбия и неприятным манипулятивным поведением он скрывает хрупкую личность, которая действительно нуждается в помощи.

Так попробуйте помочь ему сделать первый шаг навстречу собственному благополучию, помогите ему захотеть измениться в лучшую сторону посредством хорошей терапии.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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