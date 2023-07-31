Эмоциональный голод: привычка заедать эмоции

75% переедания вызвано эмоциями. Такие чувства, как одиночество, скука, злость, разочарование, депрессия, тревожность, низкая самооценка могут привести к бессознательному и неконтролируемому перееданию.

Прихватываете ли вы с собой что-нибудь сладенькое, когда у вас плохой день на работе или ссора с близкими людьми? Открываете ли вы много раз в течение дня холодильник без видимого чувства голода в надежде перекусить? Если ответ на эти вопросы утвердительный, то возможно у вас привычка переедания, обусловленная эмоциональным голодом.

Что такое эмоциональный голод?

Еда необходима для всех нас. Для одних это способ утоления голода и поддержания здоровья и энергии, а для других – это способ убить скуку, снять стресс или смягчить эмоциональную боль.

Эмоциональный голод – это привычка регулярно потреблять большое количество пищи. Этот аппетит вызван различными чувствами, но не голодом.

Эксперты подсчитали, что 75% переедания вызвано эмоциями. Такие чувства, как одиночество, скука, злость, разочарование, депрессия, тревожность, низкая самооценка могут привести к бессознательному и неконтролируемому перееданию.

К счастью, есть много способов, чтобы преодолеть зависимость от еды. Для этого необходимо желание и силы признать, что такая проблема существует.

Как определить, что у вас эмоциональный голод

Существуют различия между физическим и эмоциональным голодом. В первом случае вы едите, потому что действительно голодны, в то время как эмоциональный голод вызван лишь эмоциями.

Вот некоторые признаки того, что у вас эмоциональный голод.

1. Физический голод нарастает постепенно, а эмоциональный возникает внезапно.

2. Свой эмоциональный голод вы заглушаете нездоровой пищей. Хочется чего-то вредного и много, например, сладкого или солёного.

3. Когда вы ощущаете физический голод, то после его удовлетворения вы останавливаетесь, чтобы не переесть. В случае с эмоциональным питанием это трудно.

4. Эмоциональный голод начинается в голове. Вы можете почувствовать во рту вкус пиццы или мороженого, и ваш ум начинает постоянно думает о желаемой еде. Физический голод возникает в желудке. Вы чувствуете пустоту и шум из живота.

5. После удовлетворения эмоционального голода, как правило, возникает чувство вины и стыда.

Как преодолеть эмоциональный голод

1. Научитесь различать физический и эмоциональный голод. В этом вам помогут подсказки, описанные выше.

2. Определите причину вашего эмоционального голода. Для этого заведите пищевой дневник. Спустя время вы определите, какова связь между вашим настроением и едой.

3. Старайтесь не пропускать регулярный приём пищи. Не стоит обманывать себя в том, что если вы пропустите завтрак, то в течение дня получите меньше калорий. Это не так. Ведь завтрак является самым важным приёмом пищи за день.

4. Если вы страдаете от эмоционального голода, то избавьте себя от искушения полакомиться нездоровой пищей. Прочь из дома сладости, жирные и солёные закуски. Заполните холодильник правильной пищей. Пусть там присутствуют фрукты и овощи, орехи и ягоды. Каждый раз, когда вы захотите перекусить, вам придётся удовлетворять голод здоровой едой.

5. Придумайте для себя занятие, которое будет заменять вам эмоциональный голод. Каждый раз, когда у вас возникает желание поесть, чтобы убить скуку и одиночество отправляйтесь в душ или на прогулку. Что угодно, лишь бы подальше от холодильника.

6. Займитесь спортом. Во время физических упражнений организм вырабатывает эндорфины, благодаря которым улучшается самочувствие и уменьшается стресс.

Как видите, несмотря на то, что эмоциональный голод вызван негативными эмоциями в ваших силах попробовать его преодолеть.опубликовано econet

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