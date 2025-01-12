Мощь самооценки

Что такое самооценка? Почему она важна? Почему люди с низкой самооценкой уязвимы? Ответы на эти вопросы дает известный психотерапевт Натаниэль Бранден.

Натаниэль Бранден утверждает, что большинство семей, в которых мы вырастаем, - по сути, дисфункциональны. Родительское влияние на нашу самооценку очень велико, хотя факторы, от которых она зависит, разнообразны и не сводятся к чему-то одному.

Что такое самооценка

Родители препятствуют нормальному развитию самооценки, когда они:

передают ребенку сообщение о его или ее "недостаточности";

наказывают или укоряют за выражение "неприемлемых" чувств;

насмехаются, относятся к детским мыслям и чувствам как к малоценным и не очень важным;

пытаются контролировать ребенка при помощи чувств стыда и вины;

чересчур опекают его или ее, затрудняя нормальное обучение и развитие уверенности в себе;

растят ребенка вовсе без правил, т.е. без поддерживающей структуры, или правила противоречивы, загадочны, не подлежат обсуждению, угнетающие, в любом случае - тормозящие нормальный рост;

отрицают детское восприятие реальности и неявно способствуют сомнениям ребенка в своем здравомыслии;

представляют очевидные факты как нереальные вопреки рациональности ребенка;

терроризируют ребенка физическим насилием или его угрозой;

превращают ребенка в сексуальный объект;

утверждают, что ребенок плох, недостоин, грешен по природе своей.

Самооценка - это:

1. Уверенность в своей способности думать и справляться с жизненными задачами.

2. Уверенность в своем праве быть счастливым, чувство достоинства, права на утверждение своих потребностей и желаний и на наслаждение плодами своих усилий.

Самооценка складывается из двух взаимозависимых аспектов:

Самоэффективность (ощущение личной эффективности). Уверенность в функционировании собственной психики, в способности мыслить, в процессах, посредством которых я сужу, выбираю, решаю; уверенность в способности понимать факты реальности, входящие в сферу моих интересов и потребностей; когнитивная уверенность в себе.

Самоуважение (ощущение личного достоинства). Уверенность в своей ценности; позитивный (утвердительный) принцип по отношению к моему праву жить и быть счастливым; комфорт при уместном утверждении моих мыслей, желаний и потребностей; чувство, что радость - мое неотъемлемое право.

Наконец, формальное определение - самооценка есть склонность переживать себя как способного справиться с жизненными задачами и как заслуживающего счастья.

Почему нам нужна самооценка?

Необходимость самооценки основывается на двух фактах.

Первый - наше выживание и овладение окружающей средой зависит от оптимального использования сознания.

Второй - в оптимизации мыслительной деятельности ключевым является вопрос выбора - т.е. личной ответственности.

Хотя мышление существенно для успеха в жизни, мы не запрограммированы мыслить автоматически - у нас есть выбор: думать или не думать, действовать рационально или иррационально. Отсюда и нужда в самооценке - необходимость знать, что мы функционируем в соответствии с требованиями жизни.

Самооценка и достижения

Проявления здоровой самооценки:

Лицо, манера разговора и движения отражают удовольствие, получаемое от самой жизни

Легко, прямо и честно говорит о достоинствах и недостатках (дружеское отношение к фактам).

Испытывает комфорт, говоря и выслушивая комплименты, выражения приязни, одобрения и т.п.

Открыт для критики и признает свои ошибки, поскольку самооценка не привязана к образу "совершенства".

Слова и движения обладают качествами легкости и спонтанности (отсутствует борьба с самим собой).

Существует гармоничная связь между тем, что человек говорит и делает и тем, как он выглядит, звучит и движется.

Наблюдается принцип открытости и любопытства по отношению к новым идеям, новому опыту, новым возможностям в жизни.

Чувства тревоги и небезопасности (если есть) менее ошеломляющи, поскольку их принятие, управление ими и проживание редко воспринимаются как нечто, невообразимо трудное.

Налицо способность наслаждаться юмористическими аспектами жизни - своей и других.

В реакциях на ситуации и задачи присутствует гибкость, проявляемая в духе изобретательности и даже игривости, поскольку существует доверие к себе, а жизнь не рассматривается как игрушка рока.

Утверждающее (не агрессивное) поведение, свое и других, воспринимается с комфортом.

Есть способность сохранять гармоничность и достоинство в условиях стресса.

Бранден отмечает и физические корреляты здоровой самооценки:

Глаза живые и яркие.

Расслабленное лицо, естественный цвет и хорошая кожа (при отсутствии болезни).

Естественное положение подбородка - в "созвучии" со всем телом.

Мышцы нижней челюсти расслаблены.

Плечи держатся прямо, но расслаблены.

Кисти рук расслаблены и спокойны.

Руки также спокойны и расслаблены.

Поза хорошо сбалансирована, спина прямая и расслабленная.

Походка имеет качество целеустремленности (без агрессивности и властности).

Интенсивность голоса соответствует ситуации, произношение ясное.

Заметьте качество расслабленности в противоположность хроническому напряжению, говорящему о наличии некоего внутреннего конфликта, расщепленности, самоизбегания. Самооценки не может быть слишком много, ее может либо быть достаточно, либо недоставать. Вопрос об избытке самооценки поднимают люди, не уверенные в себе.

Размышления об истоках самооценки

Необходимость самооценки проистекает из волевой функции сознания, которая ставит перед нами уникальную задачу - сделать себя компетентными в преодолении жизненных трудностей. Мы достигаем этого, живя осознанно, ответственно и целостно. Воля к пониманию обуславливает принцип посвящения осознанности и направлена на интеграцию того, что появляется в нашем ментальном поле и на расширение этого поля.

Воля к эффективности - отказ человеческого сознания принимать беспомощность как постоянное и неизменное условие. Она проявляется в настойчивости перед лицом трудностей. Развить ее помогает "стратегическое отстранение" от проблемного контекста (не отчуждение от реальности!). Учитывая принцип осознания, для хорошей самооценки существенна интеллектуальная независимость ("думаем сами за себя"). Часто то, что люди называют "думанием" - просто пережевывание мнений других.

Мощь самооценки на рабочем месте

Самооценка может быть наиболее важным психологическим ресурсом при решении жизненных задач, в первую очередь - на рабочем месте. Фундаментальный аспект самооценки - доверие собственной способности учиться, судить, решать. Неспособность принимать решения - одна из главных причин неуспеха в менеджменте. По мнению Брандена принятие решения требует рассмотрения самого по возможности широкого контекста задачи. Полезно задаться вопросами:

1. Что я знаю обо всех факторах, способных повлиять на мое решение?

2. Каковы все предвидимые последствия моего решения?

3. На кого и как оно повлияет?

Высокая самооценка позволяет обращаться к другим с уважением и добрыми намерениями; иметь убежденность в том, что ты достоин успеха; добиваться высокого уровня социальной кооперации; чувствовать собственную значимость в рабочем процессе. Самооценка - репутация, которую мы зарабатываем в собственных глазах.опубликовано econet

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