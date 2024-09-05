Рецепт восхитительной запеканки из чечевицы

Отличный вариант диетического блюда для вашего обеда или ужина. Запеканка из чечевицы с овощами и киноа - исключительно полезный и невероятно вкусный рецепт. Такой вегетарианский рецепт будет полезен людям, которые следят за своим питанием и ведут здоровый образ жизни, а также тем, кто поститься, а также для тех, кто стремиться похудеть.
Отличный вариант диетического блюда для вашего обеда или ужина. Запеканка из чечевицы с овощами и киноа - исключительно полезный и невероятно вкусный рецепт.
Такой вегетарианский рецепт будет полезен людям, которые следят за своим питанием и ведут здоровый образ жизни, а также тем, кто поститься, а также для тех, кто стремиться похудеть.
Такая запеканка может занять достойное место в числе ваших фирменных блюд на праздничном столе. Давайте готовить!
Ингредиенты (на 8 порций):
Для глазури:
Как приготовить:
1. Накануне необходимо сварить, а можно и испечь батат (или тыкву). Должно получиться из него 3 стакана пюре.
2. Также заранее нужно сварить чечевицу из 1-1/2 стакана сырой и 3-х стаканов воды. Потребуется примерно 20-30 минут. Готовой получается 3 стакана.
3. Также заранее нужно сварить кинву (1 стакан сырой крупы в 2-х стаканах воды). Сваренной крепы получается 3 стакана.
4. Когда вышеуказанные ингредиенты остынут - перемешать их.
5. Нагреваем духовку до 175º С (350 F).
6. В большой миске смешиваем чечевицу, кинву, батат, кейл, лук и пряности. Лучше всего смешивать руками.
7. В форму для запеканки выкладываем пергаментную бумагу, сбрызнуть маслом оливковым. Выкладываем туда чечевично-крупяную массу, утрамбовываем и разглаживаем. Форма должна быть как у буханки.
8. Готовим глазурь. В небольшой посуде смешиваем ингредиенты для приготовления глазури. Далее, получившуюся смесь, распределяем на поверхности запеканки.
9. Ставим форму в духовку. Выпекаем в течение 60 минут.
10. Пускай остынет и можно подавать, предварительно порезав порционно.
Готовьте с любовью! econet
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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