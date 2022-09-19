Я была влюблена 84,5 раза. Из них 21,3 раза - сильно. Причем, с каждым разом - сильнее. И только на 85/22й раз (вчера) я поняла одну вещь, которую все понимают уже на 30й. Я хочу поделиться ею не потому, что думаю, будто вы не в курсе, а потому, что меня распирает гордость открытия. Знаете, как годовалые показывают маме гусеницу? Примерно вот это. Внимание...

Я была влюблена 84,5 раза. Из них 21,3 раза - сильно. Причем, с каждым разом - сильнее. И только на 85/22й раз (вчера) я поняла одну вещь, которую все понимают уже на 30й. Я хочу поделиться ею не потому, что думаю, будто вы не в курсе, а потому, что меня распирает гордость открытия. Знаете, как годовалые показывают маме гусеницу? Примерно вот это. Внимание.

Дело не в них, а во мне. (Аплодисменты!)

Вкус любви

Вкус любви - это (всего лишь) то, что вы чувствуете, достигнув центра самого себя. Чем больше в вас любви, тем сильнее вы любите. Чем острее вы способны переживать красоту и гармонию, тем прекраснее вам кажется другой.

Вообще-то, сравнительный дискурс тут не очень уместен. Дело не в «чем-тем», а в «как-так». Как вы чувствуете собственный центр, так вы и любите. Вкус любви, это вкус жизни в центре вашего существования.

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Возникает вопрос, зачем для любви Другой, и можно ли без него? У некоторых получается: лежат у воды, смотрят на свое отражение, любят себя. Пока не умрут. Поскольку мы все рано или поздно умираем, этот вариант не так уж и плох. На самом деле, только кажется, что нарциссы одиноки, а мы, типа, нет. Они любят себя, а мы, типа, «друг друга». Не совсем.

Дело в том, что мы все одиноки. Потому, что, даже любя другого, мы никогда не сможем объяснить ему, как именно мы чувствуем центр своего существования. Мы не можем описать свой вкус любви. Мы не можем рассказать себя другому.

Иногда нам кажется, что объяснение спасет от одиночества, поэтому мы пытаемся, более или менее исступленно пробуем объяснять что-то о себе другому. А нарциссы не пытаются, вот и вся разница между ими и нами. Они одиноки по определению, а мы - по факту неудавшихся объяснений.

Мне кажется, любовь, это всегда одиночество. Потому, что именно объясняя любовь, особенно остро это одиночество чувствуешь. Нет любви - нет одиночества. Нет любви - нечего объяснять. Конечно, когда объясняешь полузнакомым людям свое понимание любви, тоже ждешь, что тебя поймут, надеешься как-то. Но если вы меня не поймете, это не станет для меня экзистенциальной катастрофой...

В контексте всего этого интересно поотвечать на вопрос, в чем загадка длинной совместной жизни. Я уже давно догадалась: в чем угодно, только не в любви. Почему-то скучно перечислять всякие вещи про носки и посуду, но одной еще догадкой поделюсь. Долго живут вместе те, кто хорошо выносит одиночество. Зачем (живут), вопрос. Ответов много, на любой вкус.

Отдельная тема, что же с нарциссами, почему они не живут вместе? Иногда живут. Но, к сожалению, нарциссы не любят селиться парами (это бы многое упростило). Два нарцисса друг другу не нужны (как два каннибала). А в смешанных парах нарциссы очень быстро убивают (и съедают) партнера. Впрочем, про них совсем неинтересно.

Что хотела сказать?

Любовь, как это ни дико, никак не связана с отношениями, за исключением старта: большая часть отношений исторически возникает после любви. После того, как мы, в очередной раз, перепутали кого-то с собой.

Вынести отношения долго можно вовсе не благодаря любви: она лишь мешает. Терпимость, уважение, общие цели или элементарные корысть и комфорт - гораздо лучше поддерживают отношения, чем любовь.

Счастливы те, кто способен принять то, во что превращается любовь в отношениях. Бесконечно несчастны принимающие одно за другое. Бесконечно одиноки те, кто пытается объяснить свою любовь в надежде на понимание. А также - те, кто упорно пытается все это сочетать. Я отношусь к последним... опубликовано econet.ru

Автор Полина Гавердовская

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