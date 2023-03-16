6 привычек ЭГО, отбирающие вашу силу

Вы приняли решение развиваться, наметили цели и даже план развития накидали, и даже действия начали совершать. Но что-то внутри вас саботирует все ваши потуги стать лучше. Самый мощный саботажник внутри каждого из нас - это наше ЭГО. Вот его привычным методам сопротивления развитию и отбирающим вашу силу и посвящена данная статья. Это те привычки, которые стоит выложить из своего походного рюкзака.

Вы приняли решение развиваться, наметили цели и даже план развития накидали, и даже действия начали совершать. Но что-то внутри вас саботирует все ваши потуги стать лучше.

Самый мощный саботажник внутри каждого из нас - это наше ЭГО

Вот его привычным методам сопротивления развитию и отбирающим вашу силу и посвящена данная статья. Это те привычки, которые стоит выложить из своего походного рюкзака.

Привычка сравнивать

Привычка сравнивать себя с кем-либо - ловушка, отбирающая ваше время и энергию. Она подобна гире на ноге, мешающей вам двигаться по вашему жизненному пути. Пока вы сравниваете себя с другими - вы отказываетесь увидеть себя настоящего и принять свою индивидуальность.

Вы не можете и шага сделать вперед на пути саморазвития. Ибо вы игнорируете свои источники внутренней силы в поисках внешних примеров, в поиске кумиров, учителей и наставников. На вашем сравнение и формируется ваше зависимое взаимодействие с миром. Сравнение всегда в основе соперничества, конкуренции.

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Привычка конкурировать и доказывать

За желанием "стать лучше" часто скрывается потребность эго в получении одобрения из вне (от родителей, значимых людей и т.д.). В получении энергии любви. Но это часто глубинная часть айсберга, а на поверхности можно это увидеть, как желание соперничать и доказывать своё превосходство в чем-либо над кем-либо.

Это ревностная тяга подобна наркотической - всё та же зависимость. Пока ущемленное эго - ваш единственный стимул, вы будете жить наперегонки. Всегда будут те, кто лучше и у кого больше. Только цель жизни в том, чтобы быть, а не соперничать. Быть собой в здесь и сейчас, а не лучше соседа.

Только несчастный человек пытается доказывать, что он счастлив; только мертвый человек старается доказать, что он жив; только трус пытается доказать, что он храбрец. Только человек, знающий свою низменность, пытается доказать свое величие.

Ошо.

Привычка надеяться

Это наверное самая липкая привычка эго.

Отказываясь верить в себя, вы живете в надежде и ожидании. Вы надеетесь, что вас подхватит течение или появится тот, кто вас пронесет через жизнь. Вы все время чего-то ждете и не знаете, чего ожидать. Вас пугает жизнь, но ответственность пугает вас больше.

Да и ожидания зачастую есть основа страданий, ибо как правило ваши ожидания не исполняются. Пока вы надеетесь - вы бездействуете, сидите и чуда ждете.

Вериться и надеяться - это совершенно разные понятия.

Верить = действовать.

Надеятся = бездействовать.

Привычка "всё понимать"

Стремление ум информацией набивать. Информационная всеядность не менее опасна, нежели вы станете есть все подряд. И кислое, и пресное и селёдку с молоком, одномоментно. Ваш желудок быстро взбунтуется, и вы проведете определенное время в уединении в уборной. Такой же бунт происходит и в вашем уме, ибо анализ, полученной информации, приведет к потерям времени и энергии. Относитесь к информации очень аккуратно - все хорошо в меру.

Да и само понимание чего-либо никак не меняет вашу реальность жизни. Это всего лишь теория, хранящаяся в вашем уме, и которое не факт, что станет вашей практикой, приносящей качественные изменения в вашей жизни.

Привычка быть жертвой

Это очень хитрая игра эго. Она может маскироваться за какие угодно маски. Потому так трудно бывает отследить свою роль-жертва. Но поверьте, пока эта роль есть в арсенале ваших ролей-саморазвития, вам не видать, как собственных ушей.

Жертва - это всегда позиция ребенка, всегда самооправдание, всегда обвинение кого-либо в своем неуспехе или невозможности получить результат в саморазвитии. Пока вы жертвуете - вы напрягаетесь, вы болеете и теряете силы на восстановление баланса. Жертву стоит оставить в прошлом, а в настоящем стоит быть Творцом собственной реальности.

Привычка пустословить

Мысль - речь - действия. Это значимая триада в жизни каждого человека. Как мыслим, так и говорим, как говорим, так обычно и делаем. Послушав человека внимательно, можно многое рассказать о нём, не будучи гадалкой.

Поэтому очень значимо на пути саморазвития уделить особое внимание своей речи. Ум любит плести словесные вензеля, впутывая в предложения, порой не совместимые слова, создавая тем самым путаницу внутри самого себя.

Когда мысль ясная, то она всегда легко в слова упаковывается. Пустословить - это вести речь пустую, т.е. не содержащую действий. Слова пусты, когда в них действа нет. Наши предки глаголили - действиями слово наполняли. Пусть в вашей реальности будет меньше слов и больше действий.

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Привычек у ЭГО, мешающих развиваться, много. Но, если вы научитесь отслеживать, выше перечисленные, научитесь заменять эти привычки более полезными и разумными. Вы подарите себе сами возможность двигаться туда куда вы желаете сами. И да, никогда ни о чем не жалейте! Творите свою реальность сами! опубликовано econet

Автор: Татьяна Лявенко

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