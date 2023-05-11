Бытовые угрозы и еще 6 ошибок родителей

Перечислим наиболее распространенные ошибки, допускаемые взрослыми.

Наиболее распространенные ошибки, допускаемые взрослыми

Бытовые угрозы

«Если не уберешь в комнате, останешься без лакомств», «Делай так, как я сказал/ла, не стал лишних вопросов, потому что не пущу на улицу».

Этим высказываниям, которые слетают с уст родителей всегда, часто не предоставляется никакого значения. Но ведь ребенок, уверяем Вас, воспринимает все гораздо сложнее. Такие угрозы вызывают у ребенка не только страх, но и чувство враждебности, скрытый негативизм относительно родителей.

Авторитарные приказы

«Если тебе это говорит отец/мать, ты должен/на слушаться», «Я тебе запрещаю дружить с …»,» Я — мать/отец, поэтому лучше знаю, что для тебя хорошо, а что — нет. »

Такие реплики является проявлением стремления подчинить себе другого человека. Это приводит к нарушению в семье атмосферы равноправия. Ребенок останавливаются, затаив обиду: «Вот вырасту, увидим, кто сильнее», — полагает он.

Критика «тупика»

«Ты совершенно не приучен/на работать», «Ты такой/такая ленивый/ая, как и твой отец/мать», «Учу тебя учу, а все напрасно».

Такие замечания загоняют ребенка в тупик, не оставляя ей никакой надежды на исправление, тем более, когда ее/его обвиняют в том, что не зависит от нее/него. Результат? Ребенок, чувствуя себя лишенным родительской любви и поддержки, отчуждается, становится замкнутым/ой, неразговорчивой/ым.

Оскорбительные прозвища

«Ты ведешь себя, как упрямый осел», «Такое может сказать только полный дурак», «И в кого ты такой/такая идиот уродился/сь?»

Оскорбительные прозвища снижают самооценку ребенка, а к тому же закрепляют в ее/его сознании модель общения с другими людьми в форме унижения.

Немотивированный допрос

«Ну сколько времени у тебя на это ушло?», «И чего это ты так опоздал/ла?», «И чем ты здесь так долго занимаешься?»

Иногда родители уделяют слишком много внимания выяснению несущественных деталей в поведении ребенка. Малыш расценивает это как проявление недоверия к себе. В результате может появиться стойкий страх перед взрослыми, что заставит ребенка в будущем скрывать от родителей свою личную жизнь.

Безапелляционные утверждения

«Ты это делаешь мне назло, я знаю», «Ты просто жадный/ая, я уже поняла», «Можешь не оправдываться, я знаю наперед, что ты скажешь».

Такие утверждения чрезвычайно болезненные для малыша и разрушительные для его психического здоровья. Нежелание взрослого разобраться в действиях ребенка сводит между ними стену, которая со временем будет становиться все выше.

Несвоевременные заметки

«Если бы ты тогда сделал/ла так, как я тебе советовала, ничего бы не случилось, а теперь нашел/ла себе проблему», «Если бы у тебя на столе был порядок, ты бы сейчас не переживал/ла, что потерялся твой рисунок», «Зачем ты так думаешь? Это все ерунда. Вот когда вырастешь, поймешь: не стоит из-за этого плакать».

Такие советы абсолютно неуместны тогда, когда ребенку нужно, чтобы его просто выслушали, посочувствовали, помогли. В другой раз он/она не захочет с вами делиться ничем — ни горем, ни радостью.

Советуем родителям время от времени анализировать то, что говорите ребенку в течение дня. В спокойной обстановке, когда вы уже никуда не спешите и ничто уже вас не раздражает, некоторые ваши слова покажутся вам самим ужасными, недопустимыми для родителей. опубликовано econet

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