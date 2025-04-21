Миндально-апельсиновые конфеты БЕЗ САХАРА

Знаете ли вы, что конфеты могут быть и полезными?! Попробуйте приготовить эти конфеты без сахара. Такие сладости подойдут для людей, которые внимательно следят за своим рационом и соблюдают здоровый образ жизни, а также тем, кто соблюдает пост, а также для тех, кто стремиться похудеть.
Знаете ли вы, что конфеты могут быть и полезными?! Попробуйте приготовить эти конфеты без сахара.
Такие сладости подойдут для людей, которые внимательно следят за своим рационом и соблюдают здоровый образ жизни, а также тем, кто соблюдает пост, а также для тех, кто стремиться похудеть.
Давайте готовить!
Ингредиенты:
Как приготовить:
Предварительно необходимо замочить миндаль в воде на 2 часа, а потом хорошо промыть и просушить, а уж затем очистить.
Потом смешиваем все ингредиенты рецепта (кроме кокосовой стружки) в блендере. Это займет пару минут. Должна получиться пастообразная масса.
Перекладываем в емкость.
Если это необходимо, можно убрать в холодильник на 10-15 минут, чтобы масса стала тверже.
Далее скатываем небольшие конфетки-шарики и обсыпать кокосовой стружкой.
Конфеты нужно хранить в холодильнике.
Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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