Замечательное упражнение: «Я и мое тело»

Представьте, что случилась какая-то природная аномалия и ваш вес и форма тела, такие какие они есть сейчас, больше никогда не изменятся и ничто не сможет на них повлиять.

Представьте, что случилась какая-то природная аномалия и ваш вес и форма тела, такие какие они есть сейчас, больше никогда не изменятся и ничто не сможет на них повлиять.

Как теперь будет строиться ваша жизнь?

Вот несколько вопросов, на которые вы можете ответить, чтобы это понять:

Как вы теперь будете питаться?

Что вы будете есть?

Будете ли вы заниматься физической активностью, если да, то какой?

Будете ли вы избегать выхода на пляж?

Будете ли вы избегать интимной близости с партнером? И будет ли интимная близость с партнером другой?

Как вы будете себя воспринимать?

Если вы переедите, что вы будете делать?

Чему вы будете посвящать бОльшую часть своего времени?

Чего вы будете бояться? А чего нет?

С кем вы будете проводить время?

С кем точно не будете проводить время?

Отметьте как вы ЧУВСТВУЕТЕ себя в своем теле, ответив на эти вопросы:

1. Чувствуете ли вы облегчение? Возбуждение? Новые возможности?

2. Или наоборот, вы испытываете страх и разочарование?

3. Какие именно мысли вызывают эти чувства?

Это все очень важно осознавать. Потому что как только вы поймете о себе эти вещи, вы сможете решить, насколько существующие в вас сейчас мысли о своем теле полезны и вдохновляюще или наоборот, пугающие и заставляют опускать руки.

Вы можете решить, как именно вам думать, хотя это и не всегда просто сделать. Наши паттерны мышления, они как привычки – очень глубоко в нас укоренены.

Но вы можете их изменить!

Я думаю, что эти вопросы стоят того, чтобы потратить на них свое время. Потому что жизнь, это то, что происходит СЕЙЧАС, вне зависимости от формы и размера вашего тела. Ваше психическое и физическое здоровье, радость от жизни, зависят от того, как вы заботитесь о себе СЕЙЧАС, вне зависимости ведут ли эти акты заботы к потери веса или нет. Разве не так?

Добавлю немного от себя. Практика показывает, что лучше всего выполнять это упражнение письменно, посвятив ответам на вопросы спокойное время наедине с собой. Тем более записи остаются и к ним можно вернуться через несколько месяцев, чтобы посмотреть как меняются отношения с телом и страхи о его неизбежном постоянном изменении.



P.S. Это упражнение, правда не столь детально, упомянуто в замечательной книге «Overcoming overeating» («Преодоление переедания») Jane R. Hirschmann и‎ Carol H. Munter. опубликовано econet

© Vania Phitidis, перевод: Юлии Лапиной

иллюстрации: Артуро Саманьего

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet