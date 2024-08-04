Замечательное упражнение: «Я и мое тело»

Представьте, что случилась какая-то природная аномалия и ваш вес и форма тела, такие какие они есть сейчас, больше никогда не изменятся и ничто не сможет на них повлиять.
Представьте, что случилась какая-то природная аномалия и ваш вес и форма тела, такие какие они есть сейчас, больше никогда не изменятся и ничто не сможет на них повлиять.
Как теперь будет строиться ваша жизнь?
Вот несколько вопросов, на которые вы можете ответить, чтобы это понять:
Отметьте как вы ЧУВСТВУЕТЕ себя в своем теле, ответив на эти вопросы:
1. Чувствуете ли вы облегчение? Возбуждение? Новые возможности?
2. Или наоборот, вы испытываете страх и разочарование?
3. Какие именно мысли вызывают эти чувства?
Это все очень важно осознавать. Потому что как только вы поймете о себе эти вещи, вы сможете решить, насколько существующие в вас сейчас мысли о своем теле полезны и вдохновляюще или наоборот, пугающие и заставляют опускать руки.
Вы можете решить, как именно вам думать, хотя это и не всегда просто сделать. Наши паттерны мышления, они как привычки – очень глубоко в нас укоренены.
Но вы можете их изменить!
Я думаю, что эти вопросы стоят того, чтобы потратить на них свое время. Потому что жизнь, это то, что происходит СЕЙЧАС, вне зависимости от формы и размера вашего тела. Ваше психическое и физическое здоровье, радость от жизни, зависят от того, как вы заботитесь о себе СЕЙЧАС, вне зависимости ведут ли эти акты заботы к потери веса или нет. Разве не так?
Добавлю немного от себя. Практика показывает, что лучше всего выполнять это упражнение письменно, посвятив ответам на вопросы спокойное время наедине с собой. Тем более записи остаются и к ним можно вернуться через несколько месяцев, чтобы посмотреть как меняются отношения с телом и страхи о его неизбежном постоянном изменении.
P.S. Это упражнение, правда не столь детально, упомянуто в замечательной книге «Overcoming overeating» («Преодоление переедания») Jane R. Hirschmann и Carol H. Munter. опубликовано econet
© Vania Phitidis, перевод: Юлии Лапиной
иллюстрации: Артуро Саманьего
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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