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Замечательное упражнение: «Я и мое тело»

Источник: facebook.com 04 августа 2024 6448
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Представьте, что случилась какая-то природная аномалия и ваш вес и форма тела, такие какие они есть сейчас, больше никогда не изменятся и ничто не сможет на них повлиять.

Замечательное упражнение: «Я и мое тело»

Представьте, что случилась какая-то природная аномалия и ваш вес и форма тела, такие какие они есть сейчас, больше никогда не изменятся и ничто не сможет на них повлиять.

Как теперь будет строиться ваша жизнь?

Вот несколько вопросов, на которые вы можете ответить, чтобы это понять:

  • Как вы теперь будете питаться?
  • Что вы будете есть?
  • Будете ли вы заниматься физической активностью, если да, то какой?
  • Будете ли вы избегать выхода на пляж?
  • Будете ли вы избегать интимной близости с партнером? И будет ли интимная близость с партнером другой?
  • Как вы будете себя воспринимать?
  • Если вы переедите, что вы будете делать?
  • Чему вы будете посвящать бОльшую часть своего времени?
  • Чего вы будете бояться? А чего нет?
  • С кем вы будете проводить время?
  • С кем точно не будете проводить время?

Отметьте как вы ЧУВСТВУЕТЕ себя в своем теле, ответив на эти вопросы:

1. Чувствуете ли вы облегчение? Возбуждение? Новые возможности?

2. Или наоборот, вы испытываете страх и разочарование?

3. Какие именно мысли вызывают эти чувства?

Это все очень важно осознавать. Потому что как только вы поймете о себе эти вещи, вы сможете решить, насколько существующие в вас сейчас мысли о своем теле полезны и вдохновляюще или наоборот, пугающие и заставляют опускать руки.

Вы можете решить, как именно вам думать, хотя это и не всегда просто сделать. Наши паттерны мышления, они как привычки – очень глубоко в нас укоренены.

Но вы можете их изменить!

Я думаю, что эти вопросы стоят того, чтобы потратить на них свое время. Потому что жизнь, это то, что происходит СЕЙЧАС, вне зависимости от формы и размера вашего тела. Ваше психическое и физическое здоровье, радость от жизни, зависят от того, как вы заботитесь о себе СЕЙЧАС, вне зависимости ведут ли эти акты заботы к потери веса или нет. Разве не так?

Замечательное упражнение: «Я и мое тело»

Добавлю немного от себя. Практика показывает, что лучше всего выполнять это упражнение письменно, посвятив ответам на вопросы спокойное время наедине с собой. Тем более записи остаются и к ним можно вернуться через несколько месяцев, чтобы посмотреть как меняются отношения с телом и страхи о его неизбежном постоянном изменении.

P.S. Это упражнение, правда не столь детально, упомянуто в замечательной книге «Overcoming overeating» («Преодоление переедания») Jane R. Hirschmann и‎ Carol H. Munter. опубликовано econet

© Vania Phitidis, перевод: Юлии Лапиной

иллюстрации: Артуро Саманьего

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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юлия лапина здоровье психология сознание тело осознанность

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