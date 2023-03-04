Хитрое предательство: Как мы учимся себя предавать

Одной из самых эмоционально наполненных тем, с которой люди приходят на терапию, является предательство (мужа, жены, любовника, любовницы, друга, начальника, сотрудника, партнера по бизнесу и т.д.). Предательство – это нарушение верности кому-либо или неисполнение долга перед кем-либо.

Одной из самых эмоционально наполненных тем, с которой люди приходят на терапию, является предательство (мужа, жены, любовника, любовницы, друга, начальника, сотрудника, партнера по бизнесу и т.д.). Предательство – это нарушение верности кому-либо или неисполнение долга перед кем-либо.

Это, прежде всего, нарушение обязательств и договоренностей (гласных или не гласных); действие, которое противоречит основным общечеловеческим принципам – любви, верности, чести, дружбы, добра и пр.

Предательство всегда вызывает страдания и острое чувство несправедливости, ведь его невозможно предвидеть. И, если достаточно часто человек сталкивается с предательством других – стоит поискать корни самого первого предательства. Предательства родителя (как правило, противоположного пола).

Предательство себя

Все может начаться с того, что один родитель может обидеть, унизить или обесценить другого. На малыша это может произвести настолько сильное впечатление, что он даже может возненавидеть того, кто посмел плохо поступить с мамой или папой. Сильное впечатление от предательства оставляет развод, измена, смерть одного из родителей, инцест, рождение второго ребенка и пр.

Но бывает и более хитрое предательство… в мелочах. Когда родители не выгодно сравнивают ребенка с другими детьми, используют его в своих целях (не редко при помощи незначительного обмана); ругают при учительнице, даже не разобравшись в ситуации; не сдерживают своих обещаний; насмехаются над первыми проявлениями творчества; жалуются подругам по телефону… крошечными колючками постепенно углубляя рану и разрушая доверие.

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И от этого предательство как будто утрачивает свою остроту (ведь его тяжело заметить), но с каждым маленьким коварным шагом становится сильнее.

Ребенок начинает учится быть подозрительным и контролирующим, теряя способность доверять самым близким людям… а, значит, и себе. И, уже вырастая, каждый день продолжает предавать и обманывать себя, прекращая слышать голос своего сердца, пренебрегая собственными интересами и потребностями. Не заметно. В мелочах. Так, как его научили. Так, как он самостоятельно научился реагировать на предательство взрослых (чтобы выжить и сохранить себя): оправдывая их поступки, жертвуя собой, избегая конфликтов.

Заполняя желудок сладким, когда тот просит стакан воды. Соглашаясь, когда хочется крикнуть «НЕТ!». Забывая включить музыку, когда хочется танцевать. Подвергая себя несправедливой критике или обесценивая каждое свое действие. Делая то, что хотят другие. Следуя кем-то выбранному пути. Бесконечно сомневаясь в выборе, в себе, в завтрашнем дне.

И вот уже постоянное предательство себя становится таким же естественным и привычным, как воздух. Человек не слышит свое тело, свои потребности, не доверяет своей природе и теряет внутренние ориентиры, пытаясь цепляться за соломинку внешнего мира – мнения других людей, стереотипы общества, штампы авторитетов.

Возникает искушение отвернуться от своей жизни, переживать то, что происходит сейчас с тобой как не ценное, а то, что происходит без тебя — как единственно важное. Тоскуя про то, что своей кровью ты не можешь написать другую жизнь.

Все это является маленьким сигналом к тому, чтобы задать себе как минимум два вопроса: «В чем я предаю себя?» и «В чем я могу перестать предавать себя уже прямо сейчас»? Столкнуться с самыми разными чувствами по этому поводу и начать делать маленькие и честные шаги к Себе. опубликовано econet

Автор Оксана Шульга

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