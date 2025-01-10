Вместо одного существа должно появиться два, два полноценных человека, и обоих вы должны иметь в виду, поместить в свою картину мира. Это сложно, если до этого в вашей картине мира был только один центр, вы сами.

Самый сложный, но и самый основной момент во всех отношениях - раздел границ. Получится его понять и начать применять, проблем в отношениях не останется.



А пока не получается, создается ощущение, что задачи нерешаемы. И в жизни задачи нерешаемы почти и в любой ответ на задачу неверный. Как будто я специально издеваюсь.

Раздел границ

Некоторые люди искренне думают, что "как ни ответь, будет неверно". Но это происходит тогда, когда решая задачи на отношения (и в статье, и в жизни) вы пытаетесь выбирать между своими интересами и интересами другого человека. А раздел границ - это учет тех и других интересов одновременно.

Если вы смотрите только на свои интересы, а интересы человека не учитываете, то вы опредмечиваете его, обезличиваете, и это слияние границ. Субъект - вы, а второй безучастный объект в вашем поле, который должен подчиниться вашим интересам или исчезнуть.

Именно так многие понимают "пику". "Смело и дерзко" утвердить себя и пусть второй прогибается. Но человек, готовый прогибаться, это очень плохой партнер. Это слабый человек и ненадежный, он предаст вас так же легко, как и себя. Да и вы плохой партнер и человек плоховатый, если хотите прогибать близких и не желаете учитывать их интересы.

Но вот какая засада. Как только вы пытаетесь учитывать интересы второго, вы перемещаете к нему свой фокус внимания, а вместе с фокусом и локус контроля, и в этот момент теряете себя. Без разделения границ ваш локус контроля и фокус внимания всегда вместе! А при разделении границ ваш фокус внимания оказывается то по эту сторону границ, то по другую, а локус все время на месте - в вас. Фокус внимания как агент, которого контролирует центр.

Забывая о своих интересах в пользу интересов другого, вы опредмечиваете себя, обезличиваете. Теперь субъект - второй, а вы безучастный объект.

Вот что делает с вами слияние границ. Вы то присваиваете себе партнера, то сливаете себя ему, но никогда в вашем поле нет двух полноценных субъектов, вас и партнера, интересы которых должны учитываться в равной степени.

При остром конфликте вы выбираете свои интересы, но интересы партнера все равно учитываете, видите, понимаете, иначе вы не решите конфликт.

А в бесконфликтное время вы тем более должны соблюдать равенство интересов (при балансе даже немного больше учитывать интересы партнера), тогда человеку будет рядом с вами по-настоящему комфортно и интересно.

Но люди со слиянием границ, когда говорят "равенство интересов" все время имеют в виду либо только себя, либо только другого. Умозрительно им кажется, что это равенство, но по сути в этот момент они считают себя или другого нечеловеком, а каким-то дополнением.

Вот, например, ситуация. Мужчина приехал на ужин к женщине, но весь вечер переживал, что не смог нормально припарковаться и его машина под угрозой. Женщина сидела кислая и страдала от того, что мужчина так зациклен на машине, а не на ней.

Некоторые (даже мужчина один) предлагали сделать пику или поставить жесткий ультиматум: либо занимайся мной, либо иди занимайся машиной. Эти предложения поступали не случайно. Акцентируя на своих интересах (раз задача их защищать), никто почти не представлял себя на месте другого. Или я, или он.

А отношения - это не "или", а "и".

Он припарковался плохо и теперь мысли о машине портят ему отдых. Ему неудобно отпроситься у женщины и уйти решать возникшую проблему, потому что она ждала и приготовила ему ужин, но и расслабиться он не может. Видя, что женщина обижается на него, мужчина медлит с решением: уходить или забить на машину. Конечно взрослый человек должен сам решить такую проблему и сделать выбор: ухожу или остаюсь, но отношения на то и отношения, что мы делаем выбор, учитывая интересы второго, его желания. Не посвящаем им себя, но и не игнорируем, ищем баланс!

Баланс на то и баланс, что в поле два субъекта, интересы которых одинаково важны.

Если женщина злится на беспокойство мужчины, это значит, что она плевать хотела на то, что в его жизни существует, кроме нее. Злятся на мужчин женщины, которые плевать хотели на их работу, на их детей из прошлых браков, на их увлечения. Они хотят царить в поле мужчины и посвятить его себе. И если они замечают какие-то другие его интересы, всерьез конкурирующие с ней, они бесятся и рассматривают вопрос: не порвать ли отношения?

Некоторые всерьез уверены, что разделить границы - это значит порвать отношения. Они настолько привыкли жить и существовать в слиянии, что когда слияние невозможно, они стараются порвать отношения. Отношения без слияния не укладываются у них в голове. Им кажется, что это как соседство в коммуналке, такое что-то. Некоторые пишут мне "не будет слияния, не будут и рождаться дети". Хотя из-за слияния многие женщины бездетны: их мужчины не любят их, вечно плюсуют и не хотят детей, а женщины лечат "волчат" до своих 40 лет. Люди тратят жизнь на слияние с фигурами и не могут завести полноценных отношений и счастливых детей.

При настоящем балансе все мужчины просят родить ребенка!

При балансе все женщины хотят общего ребенка максимум через год совместной жизни.

Именно отношения без слияния наиболее стабильные, теплые и нежные, поскольку вы заботитесь об интересах второго, учитываете их, видите их отдельно от своих, в результате вы и свою энергию сохраняете и энергию партнера помогаете поддерживать. Отношения без слияния это: "Дорогая, иди спать, ты устала, я сам все сделаю", "Милый, иди на футбол с друзьями, у меня есть чем заняться в выходной", "Я купил билет в Черногорию, куда ты хотела", "Тогда давай слетаем оттуда на три дня в Грецию, куда ты хотел?"

Отношения без слияния это забота друг о друге, а в слиянии такая забота невозможна, потому что непонятно, где ты, а где другой, каковы его интересы отдельно от твоих. Все время кажется, что его интересы = твои, и поэтому невозможно увидеть реальные интересы партнера, не воображаемые.

Люди потому и уходят вниз, в сильный минус в отношениях со слиянием, что их собственная субъектность мешает видеть субъекта в другом и тот недоволен, возникает опасность разрыва, которого человек в слиянии очень боится. В поле слияния может быть только один субъект - ты или другой. А чтобы было два субъекта, должно быть два поля, два хозяина и хорошие границы. Вот тогда между двумя субъектами будет возможна любовь.

А люди в слиянии читая мои статьи, все время испытывают огорчения. Они пытаются думать о самоуважении, перестают замечать другого вообще! Пытаются уважать другого, перестают замечать себя. Как получить две разные точки зрения и учитывать обе, им непонятно. Но это и правда сложно, пока не сформированы границы и зрелое восприятие другого (как субъекта, а не как кормящее тело). Вместо одного существа должно появиться два, два полноценных человека, и обоих вы должны иметь в виду, поместить в свою картину мира. Это сложно, если до этого в вашей картине мира был только один центр, вы сами (которого в минусе вы могли слить другому и идентифицироваться с ним, культивировать, потеряв себя).

Некоторые думают, что самоуважение - это постоянная оборона и желание подавить другого, если он не хочет подчиняться твоим интересам. Но с такими взглядами ваша личная жизнь будет протекать то в башне, то под плинтусом.

Посмотрите, как гипотетическая женщина, которая не хочет признавать никаких интересов в жизни мужчины, кроме себя (и говорит "мне плевать на его детей, мне плевать на его работу, мне плевать на его друзей, пусть выбирает") быстро уходит под плинтус.

Пока она сидит, надувшись, и верит в то, что найдется мужчина с высокой ОЗ, готовый отказаться ради нее от всего, она может жить в башне и смотреть оттуда свысока. Но как только она немного влюбится (а это с оголодавшими в башне может произойти довольно быстро, а при столкновении с печориным - мгновенно, в течение 10 минут), она вцепится в добычу и будет думать, как бы ее не упустить. Да, она все так же хочет, чтобы он отказался от всех интересов ради нее, но он не отказывается, а отпустить она его не может. Что делает такая женщина, как думаете? Она начинает считать его интересы своими!

Она не может уважать чужие интересы, она может принять это все, только сделав своим, присвоив. Его работа - самая важная в масштабах человечества, а он - самый значимый работник (даже если не оценен). Его друзья - очень талантливые, а он там - главный (даже если не так). Она начинает восхищаться всем, что есть у него, идеализировать, и подруги замечают, что она как Душечка чеховская живет его жизнью. Вот так он думает, туда едет, это делает, то планирует. "Мой Вася то, мой Вася это, а вот вчера Вася там был, а сегодня Вася собирается туда, Вася любит такую музыку, а вот эту музыку Вася презирает, Вася никогда бы это не надел, а вот это Васе понравилось бы". Все опухли давно от ее Васи, но она не замечает, потому что Вася - ее бог. Душечки получаются из женщин, которые влюбились, а границ делить не умеют. Если бы они не полюбили всей своей душой все, что у него есть в жизни, не сделали это главным для себя, они бы все время конфликтовали и спорили и ставили под угрозу отношения.

Люди в слиянии либо спорят, либо соглашаются, они не способны принять тот единственно важный момент, что во взрослых отношениях есть ДВЕ точки зрения, и совсем не обязательно приходить к единой, а часто и нежелательно даже, пусть будут две.

Право воплощать свою точку зрения в общем поле люди получают либо по очереди, либо тот, кто берет на себя больше ответственности, либо договариваясь иначе. То есть она хочет в Черногорию, а он в Грецию, они ищут компромисс, а не доказывают друг другу до хрипоты, какая страна лучше, и не ставят ультиматумы и не пикуют. О чем тут пиковать, если это две разные территории - каждый имеет право любить какую-то страну больше? Но Душечка обязательно бы пришла к выводу, что Греция действительно намного лучше, а Черногория, куда ей раньше хотелось, полная ерунда, отстой. И ладно страна. Они меняются полностью, чтобы соответствовать взглядам и ценностям другого. Люди предают все свои взгляды, свои ценности, когда стремятся к слиянию. В результате внешне они стали более "подходящими", а энергии в них нет, ведь они потеряли себя, свое самоуважение, свой стержень, а без энергии в них нет никакой привлекательности, они выглядят жалко и обязательно становятся липкими.

А другие воюют за все свое. Воюют, как будто само существование иной точки зрения, других интересов, - это посягательство на их, это оскорбление. Надо доказать, надо заставить, надо подчинить второго себе, потому что пока он не согласен, не хочет, не слушается, он враг. Почему он должен слушаться? Ну а как же, ведь они же пара, а пара в - это значит полное единство? Нет, пара - это не полное единство, это условное единство. Полное единство - это когда одного уже нет, он превратился в тень другого, а настоящая живая пара - это ДВА субъекта, два мира, которые испытывают друг к другу влечение и интерес и поэтому договариваются обо всем. В договоре есть две стороны со своими интересами и каждый договор - это возможность учесть то и другое. Не исключить одно, а учесть то и другое.

"Самоуважение" вышеописанной девушки из башни - это всегда история про войну и сдачу в плен. "Самоуважая" себя в отношениях, рапунцели стоят одной ногой в башне со скалкой в руке (называя это "пикой") и колотят по голове онежьим претендентам, заставляя их бегать. Онегины немножко бегают лишь в том случае, когда ОЗ рапунцели выше (имидж очень хороший), но недолго, на то они и онегины, вскоре забивают. А рапунцель уже привязалась, пока командовала и ждала исполнения команд. И она начинает постепенно сливаться, проявляя вместо "самоуважения" "уважение", тоже в кавычках, потому что уважает рапунцель своего стесняшу, глупышу и волчонка сначала сверху как неполноценного, а потом уже снизу, когда влипла по самую макушку и готова цепляться любой ценой (с печориными еще быстрей, но и с онегиными много времени не нужно, если границы у рапунцели совсем плохие).

Многие думают, почему иные авторы писем ходят по кругу, читают, но без толку, не могут выйти. Потому что без разделения границ и полного осознания своей и чужой субъектности, выйти из круга нельзя.

Если разделить границы, ни скалкой не захочется колотить и требовать поклонения, ни сливаться не захочется и угождать, забыв про себя. Чем больше вы наступаете на чужие границы, тем больше вы сольете свои, когда привяжетесь к этому человеку.

Проявляйте обходительность (= обходите границы) не забывайте про свои интересы, не ищите полного единодушия, пусть человек реализует свои интересы, а вы реализуйте свои, поддерживайте друг друга в реализации интересов, а если между интересами нерешаемый конфликт (его интересы противоречат вашим), необходимо немного дистанцироваться и посмотреть, не начнет ли все решаться.

При одинаковой значимости конфликты успешно решаются, не сразу, так время спустя (становится возможным компромисс или третий вариант, где нет конфликта).

Дистанция для того и нужна, чтобы значимость достигла своего максимального из реальных значения.

Если ваша значимость гораздо ниже, для вас такие отношения невозможны без потери самоуважения (но и это даст лишь отсрочку). Если значимость другого гораздо ниже, для него такие отношения разрушительны. А вот если значимость ваша друг для друга примерно равна, вы сможете договориться и решить конфликт. Чем выше равная значимость, тем легче решается любой конфликт. опубликовано econet

Автор Марина Комиссарова

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