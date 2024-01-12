Знакомо ли вам ощущение, как будто вы проживаете две параллельные жизни? Что же заставляет запирать внутри себя ту Женщину, которой вам так хотелось бы быть?

Вы знакомы с таким состоянием, когда вы параллельно проживаете две жизни?

Одна – проходит в глубине вас. Где-то внутри вас живет та Женщина, которая по-настоящему знает, что она хочет.

Она знает, какая она… В каждой конкретной ситуации она чувствует, ЧТО надо сказать или сделать… Она знает, чем она хочет заниматься… какую семью…

Какой мужчина ей нужен для счастья….

Она знает, что приносит ей удовольствие и наслаждение….

Она знает истину… она глубокая, настоящая, уверенная в себе.

Выйти за флажки

А есть другая женщина. Та, которая взаимодействует со всем вокруг. Она тревожится и боится. Почему-то каждый раз она поступает с точностью до наоборот, чем хочет, и знает та, которая глубоко внутри…

Она оправдывает ожидания всех вокруг, и с ней удобно. Она делает, что ДОЛЖНА и НАДО, и от этого на душе становится со временем мерзко. Ведь ты понимаешь, что жизнь проходит мимо… Что хорошо вокруг тебя всем, только не тебе…

От этого горько, обида разъедает тебе сердце, ком в горле не дает тебе дышать полной грудью, усталость сковывает тебя, и внутри ты хочешь только одного: чтобы все тебя оставили в покое!

Возможно, что ты даже понимаешь, что дальше так нельзя. Что сил так жить больше нет. Возможно, в какие-то моменты жизни ты даже себе говоришь, что если что-то не изменить, то все станет совсем плохо и от этого пахнет безысходностью….

Возможно, ты в этой жизни для всех успешная, красивая, состоявшаяся женщина. И если ты позволяешь себе заговорить о своей неудовлетворенности, люди сразу начинают говорить, что ты «с жиру бесишься». Иногда ты задумываешься: «Может и правда? Вот чего мне не хватает?!»

Но ведь себя не обманешь и от себя не убежишь!

И сегодня я хочу кричать тебе,

Женщина! ОСТАНОВИСЬ! ПОВЕРЬ СЕБЕ!

ПОВЕРЬ СВОЕМУ ГОЛОСУ, СВОЕЙ ИСТИНЕ!

ТЫ ДОСТОЙНА БЫТЬ НАСТОЯЩЕЙ, ИСТИННОЙ, ИСКРЕННЕЙ!

ТЫ ПРИШЛА В ЭТОТ МИР НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ БЫТЬ УДОБНОЙ, А ЧТОБЫ ЖИТЬ И НЕСТИ СВОЮ КРАСОТУ, СВОИ ДОСТОИНСТВА!

Ты рождена, чтобы любить и быть любимой, а не зависеть от настроения мамы, мужа, начальника, соседей, общества!

Ты рождена, чтобы явить миру свою уникальность, проявиться, показать себя своими лучшими качествами, своей внутренней красотой!

Ты рождена, чтобы….

Продолжи этот список. Напиши, зачем ты пришла в этот мир. Та, которая живет внутри тебя, это знает! Дай ей слово, отпусти ее на свободу!

Это страшно… Я знаю… Я там тоже была… Когда-то…. Когда каждое слово другого человека в твой адрес ранит… Когда ты ждешь оценки, одобрения, чтобы сделать следующий шаг. И если реакции нет, то ты, как канатоходец, замираешь в воздухе и чувствуешь, что не знаешь, где канат, чтобы сделать следующий шаг… Я знаю, как это… Жить не своей жизнью.

И сегодня я уже, слава Богу, знаю, как это круто, БЫТЬ СОБОЙ!!!

Что же приводит нас к такому раздвоению?

Все просто: в детстве мы на 100% зависим от тех, кто нас растит и воспитывает. Наши мамы и папы, бабушки и дедушки, которым было запрещено под страхом смерти быть собой, сделали все, чтобы научить нас «соответствовать» тому, что ожидают.

И если наши прабабушки/прадедушки делали это, приспосабливаясь и спасая себе свою жизнь, то бабушки/дедушки, а уж тем более папы и мамы получали такую модель, впитывая с молоком матери, что называется, даже не имея осознанного выбора.

И вот мы, зашоренные, обнесенные красными флажками бессознательных страхов, часто переданных родовой системой, где быть собой = смерть, уже на протяжении нескольких поколений не смеем выйти за эти флажки. Хотя уже, честно сказать, никто за этими флажками и не охотится на вас…

Грустно и страшно. Страшно быть собой. Иногда действительно на уровне ощущения, что быть собой - значит умереть… Но, на самом деле,

именно там и начинается жизнь

И, выходя за пределы своего страха, ты только начнешь понимать, что есть ЖИЗНЬ на самом деле! И стоит только чуть-чуть прикоснуться к свободе и возможности быть собой, - больше никто и никогда не загонит уже назад, в мертвую зону угодничества и страха, что ты, настоящая, никому не нужна!

Давайте менять свою жизнь вместе! Это не так страшно, когда ты не одна. опубликовано econet

Автор: Людмила Круговых

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet