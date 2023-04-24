Про шлёпание детей: Какие бы причины вы не находили, это все равно остается ударом

Шлёпание как способ дисциплины основан на идее, что применение силы может донести что-то или "дать урок". Это сказка, которую мы рассказываем себе, чтобы оправдать наши инстинкты. Это неправда как в родительстве, так и во взрослых отношениях, в геополитике, везде вообще.

Обширное исследование показывает, что шлёпание детей "увеличивает" плохое поведение, а не уменьшает. Я хочу немного высказаться по этой теме. Можете меня замьютить, если нужно, поскольку моё мнение тут резкое и непопулярное.

Тема применения физической силы к детям это вызов моей обычной дзен-подобной невозмутимости. Это меня очень, очень, очень сильно раздражает, до такой степени, что я сомневаюсь, писать ли это вообще, так как я не хочу слушать, как люди будут это защищать, особенно люди, которых я уважаю.

НИКОГДА не "шлёпайте" своих детей

Давайте откровенно, "шлёпание" - это, да, насилие. Это вы бьёте ребёнка. Вы можете называть это "лёгким хлопком" или любым эвфемизмом, каким хотите, но это акт удара ребёнка. Какие бы оправдания или причины вы не находили, это всё равно остаётся ударом ребёнка.

Вы не должны бить ребёнка. Никогда. Вообще. Сила удара ("всего лишь шлепок") тут не играет роли. (Попробуйте "просто шлёпнуть" ребёнка, который не привык к шлепкам и посмотрите на реакцию. Дело тут совершенно не в силе удара. Бить это плохо.

Шлёпание как способ дисциплины основан на идее, что применение силы может донести что-то или "дать урок". Это сказка, которую мы рассказываем себе, чтобы оправдать наши инстинкты. Это неправда как в родительстве, так и во взрослых отношениях, в геополитике, везде вообще.

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Что применение силы "учит" ребёнка, так это то, что даже в своём доме, даже с людьми, которых они любят больше всего, они никогда не могут быть по-настоящему в безопасности. Что даже люди, от которых они целиком зависят, иногда будут против них. Это имеет сильнейший эффект на молодой мозг ребёнка.

Дети, подверженные родительскому насилию учатся тому, что власть и авторитет оправдывается физической силой. Они учат, что цель власти - это "подчинение". Они учатся тому, что нужно себя хорошо вести, чтобы избежать наказания. (Проще говоря, это толкает их в направлении авторитарных ценностей).

Бить детей было бы неправильно, даже если бы это "работало" и делало детей послушными. "Сильный", применяющий силу в отношении "слабого" — это неправильно, всегда и везде. Но это даже не работает! Применение силы провоцирует только страх и ещё большее применение силы. Ничего больше.

"Меня родители били, но я вырос нормальным/ой". Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, подумайте дважды, перед тем как говорить это. Огромное количество людей вырастали "нормальными" после насилия всех видов и уровней. Многие (особенно жертвы домашнего насилия) оправдывают насилие к ним. Это никоим образом не оправдывает применение силы.

"Я не шлёпаю моего ребёнка от злости. Я чётко объясняю, для чего это нужно". Ага, это для публики мы так говорим, да? Но в глубине души вы прекрасно понимаете, что это чушь собачья. Быть родителем очень стрессово. Если вы оправдали применение силы для себя, вы "будете" это делать от злости. Вот просто будете.

Приятно думать, что применение силы, однажды оправданное, будет оставаться в рамках разумного или только для крайних случаев, "когда это нужно". Но посмотрите на историю. Посмотрите на людей. Насилие не так работает. Дай слабинку и оно элементарно усиливается.

Бить детей для дисциплинирования, похоже, кажется нормальным для большинства американцев. Это часть американской культуры. Но огромное количество насилия и дискриминации были частью нашей культуры ранее. "Привычность" - это не моральный аргумент.

Многие аспекты родительства тяжелы. Но не этот. До рождения детей, я божился, что не буду бить своих детей, или прикасаться к ним в злости, несмотря ни на что. Но поначалу были моменты, когда мне реально этого хотелось! Сейчас же это выглядит просто немыслимым для меня. И для них.

Я могу представить родителя, применяющего силу к детям, но переставшего это делать. Я не могу представить того, кто не применяет силу, и затем, вдруг, начинает. Если вы проходите этот культурный момент "привычности", бить детей становится чужеродным, варварским и дико, очевидно неэффективным.

И напоследок: принятие того, что шлёпание это применение силы (и поэтому плохо) не означает, что вы должны начать осуждать своих родителей, за то, что они это делали. Это также не означает, что вы должны начать порицать себя, если вы это делали. Вы можете относиться с нисхождением к людям, которые делали неправильные вещи, и это было ОК для них в то время, в превалирующих культурных стандартах того времени.

Это не о порицании кого-либо и не про разделение родителей на "плохих" и "хороших" (многие хорошие в остальных смыслах родители шлёпали своих детей, включая моих). Но это, да, требует от вас прекратить это делать.

Резюмирую: бить детей, даже если вы называете это "шлёпанием" есть абсурд. Никогда этого не делайте. Никогда. Даже чуть-чуть.опубликовано econet

Автор: David Roberts

Перевод Иван Данилюк

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