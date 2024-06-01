Восхитительные вегетарианские котлеты из чечевицы

Вегетарианские котлеты из чечевицы обязательно придутся вам по вкусу. Они невероятно вкусные, питательные, полезные и готовятся быстро. Также котлеты можно запечь в духовке.

Вегетарианские котлеты из чечевицы обязательно придутся вам по вкусу. Они невероятно вкусные, питательные, полезные и готовятся быстро. Также котлеты можно запечь в духовке.

Такой вегетарианский рецепт будет полезен людям, которые следят за своим питанием и ведут здоровый образ жизни, а также тем, кто постится, кто хочет похудеть. Давайте готовить!

Рецепт приготовления чечевичных котлет

Ингредиенты:

красная чечевица - 250 мл

вода - 500 мл

репчатый лук - 1 шт (большая луковица)

морковь - 1 шт

зелень (кинза) - 1 пучок (зелень можно использовать на ваш вкус)

чеснок - 2 зубчика

корень имбиря - 2 см

специя семена зиры - 1 ч.л

масло гхи - по желанию можно заменить на оливковое масло

соль морская

перец черный

Как приготовить:

1. Сначала готовим чечевицу. Берем кастрюлю и высыпаем в нее чечевицу и заливаем водой. Затем ставим на плиту на сильный огонь. Доводим до кипения и еще варим на медленном огне 15-20 минут. Пускай разварится. За несколько минут до конца приготовления нужно посолить по вкусу.

2. Теперь приступим к другим ингредиентам. Трем на мелкую терку имбирь и морковь. Мелко-мелко режем зелень, лук и чеснок.

3. Далее разогреваем сковороду и кладем половину чайной ложки масла гхи или оливкового масла и обжариваем семена зиры, через 30 секунд добавляем имбирь и чеснок, еще через 15 секунд нужно добавить морковь и лук.

4. Все это обжариваем около 5 минут. Не забываем постоянно помешивать.

5. Теперь нужно перемешать чечевицу и овощи, соль и перец - по вкусу, добавляем мелконарезанную зелень. Хорошенько все перемешиваем и массу ставим в холодильник на 10-15 минут. Необходимо, чтобы фарш чечевичный остыл.

6. После остывания фарша начинаем лепить котлеты. Если фарш липнет - смочите руки. Толщина котлете приблизительно 1,5 см.

7. Хорошо подогреваем сковороду, кладем (по желанию) масло гхи или оливковое масло и обжариваем котлеты с обеих сторон каждую до появления румяной корочки. Занимает это около 2-х минут.

8. Такие чудные котлеты из чечевицы можно подавать с любым гарниром.

Приятного аппетита! Готовьте с любовью!econet

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