Джеймс Холлис: То, КАК мы относимся к себе, определяет наш выбор Другого

Истинная сущность близких отношений заключается в том, что они никогда не бывают лучше отношения к самому себе

Романтическая любовь вызывает у нас ощущение глубинной связи, новой энергии, надежду и ощущение возвращения к себе.

Романтическая любовь

Среди таких проекций самой заметной является любовь с первого взгляда. Неизвестным Другим может оказаться и вчерашний убийца, если только он окажется способен на какое-то время удержать обращенную на него проекцию.

Очевидно, что за проекцией скрывается обычный человек, который похож на нас и, несомненно, проецирует на нас свои собственные надежды. Но для нас этот Другой является особенным. "Этот человек совершенно иной" - объясняем мы. Или иначе - "Раньше я никогда не чувствовал ничего подобного!".

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Эту иллюзию подпитывает традиционная и популярная культура.

Если слить воедино все песни, находящиеся на вершине хит-парада, то полученный лирический текст звучал приблизительно следующим образом:

"Я так страдала, пока ты не вошёл в мою жизнь, а потом в ней все смешалось, совершенно изменилось, и мы оказались на вершине мира.

Так продолжалось, пока ты не изменился, и мы не растеряли всё, что между нами было, и тогда ты ушёл прочь.

Теперь я несчастна, и никогда снова не полюблю, пока не подвернется подходящий случай".

Певец может быть любого пола; соло может исполняться под гитару или даже без неё.

Совместная жизнь каждый день безжалостно устраняет все проекции; приходится признать свою непохожесть на Другого, который не хочет и не может соответствовать большинству направленных на него проекций.

Поэтому в среднем возрасте люди приходят к заключению: «Сейчас ты совершенно иной человек, совершенно не похожий на того, на ком я женился (или за кого выходила замуж)».

А по существу он никогда таким и не был. Он всегда был кем-то иным — незнакомцем, которого мы тогда почти не знали, да и сейчас знаем не намного лучше. ...

Человек в буквальном смысле влюбляется в отсутствующие части своей личности. Это ощущение близости и возвращения домой было настолько сильным и вселяло столько надежд, что утрата всего этого расценивается, как катастрофа.

Истинная сущность близких отношений заключается в том, что они никогда не бывают лучше отношения к самому себе.

То, как мы относимся к себе, определяет не только наш выбор Другого, но и качество наших с ним отношений.

Таким образом, все отношения симптоматически отражают состояния нашей внутренней жизни, и ни одно из этих отношений не может быть лучше нашего отношения к своему бессознательному. опубликовано econet.ru

© Джеймс Холлис

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