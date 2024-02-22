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Люди-кристаллы

Источник: facebook.com 22 февраля 2024 6190
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Состояние ребёнка похоже на жидкость. Такая пластичность психики необходима для лучшей адаптации к жизни. По ходу взросления происходит отвердевание.  Психологически взрослые люди ощущаются как твёрдые. Их границы вполне определимы и осознаются при контакте.

Люди-кристаллы

Состояние ребёнка похоже на жидкость. Такая пластичность психики необходима для лучшей адаптации к жизни. По ходу взросления происходит отвердевание. 

Психологически взрослые люди ощущаются как твёрдые. Их границы вполне определимы и осознаются при контакте.

Право на самозащиту

Дети не знают о своих границах. Поэтому их легко нарушать.

На этапе перехода в психологически зрелое состояние придётся отстоять свое право на самозащиту.

Переход из жидкого в твёрдое очень напоминает процесс выращивания кристаллов. Если вам приходилось наблюдать это, понимаете о чём я. Процесс, по ходу которого раствор превращается в камень.

Обретаемую твёрдость придется дать почувствовать тем, кто привык ходить на чужую территорию как к себе домой.

И на первом этапе обострений не избежать. 

Потому что на определённом уровне общество гораздо терпимее относится к проявлению слияния, чем к поведению людей со здоровыми границами.

  • Он просто очень до-о-обрый;
  • Он просто не может отказать;
  • Она просто очень лю-ю-юбит его;
  • Она просто не может без него.

Всё "просто". Но невероятно осложняется, если у человека появляется желание не допускать нарушения своих прав.

Для описания вашей новой твёрдости пойдут в ход слова – эгоистичный, злой, холодный, жестокий, недружелюбный, замкнутый, принципиальный, заносчивый.

"Ты очень изменился", "Живёшь для себя", "Гордый стал, никого не уважаешь" - осуждение вышедшему из слияния на первых порах обеспечено. 

Это и понятно, ведь человек перестаёт быть «питательным». За его границы не зайдёшь, дружелюбия не отпробуешь. Всё что остаётся – растекаться вдоль забора.

Люди-кристаллы

Уже позднее от тех, кто выдержит изменения в вас, возможно случится снисхождение - "ну, это у него/неё такой характер". Смирение придёт к оставшимся близкими через обязательное раздражение и печаль.

В общем, стоит быть готовыми, что те, "кто не с нами", они мало кому нравятся. А значит, решившись на познание границ своей индивидуальности, полезно как можно раньше оплакать отсутствие одобрения у окружающих. Большинству людей вы будете более удобны, если останетесь с туманными границами, и будете готовы безропотно делиться всем, что у вас есть.опубликовано econet

Родителям. Кристаллы растут в покое. 

Жидкость, которую «не беспокоят», может превратиться в гармоничную снежинку, или потенциальный бриллиант.

Структура растущих в хаосе, соответствует среде.

Автор: Елена Кузнецова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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Елена Кузнецова границы психика психология

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