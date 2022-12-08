Мы создаем себе свое одиночество сами, своими руками

Мы можем бесчисленное количество раз жениться и разводиться, менять окружение – в поисках лучшего, строить своих детей под себя, создавать удобные для себя идеологии, или пристраиваться к чужим – мы все равно не сможем от него спастись.
Почему-то человек так устроен, что он не может быть один. Ему непременно нужен кто-то, чтобы почувствовать себя целостным и наполненным. Одиночество – вещь страшная, пугающая.
Оно страшит настолько, что мы готовы раз за разом предавать себя, лишь бы не ощутить этот леденящий душу липкий ужас. Мы встречаемся и общаемся с кучей людей – считая это своей потребностью.
Мы женимся и выходим замуж, рожаем детей, разводим животных, посещаем различные тусовки и мероприятия, оставляем телевизор или радио навеки включенными – потому, что так принято и потому что… это различные известные способы спасения от невыносимого страха.
Страха остаться наедине с самим собой.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Единственный момент единения в человеческой жизни, который давно прошел и никогда не повторится - это пребывание в материнской утробе. Эта память хранится в подкорке у каждого из нас – как память об абсолютном и тотальном слиянии, где ты – это я, а я – это ты.
Где твои желания исполняются сами собой, и не нужно даже просить о чем-то. Где ты защищен и находишься в тесных объятьях любимого существа…
А потом начинается кошмар отдельности, который уже никогда не заканчивается. И, как бы мы ни стремились, сколько бы иллюзий мы ни строили, мы уже не сможем вернуться в это счастливое состояние одного целого.
Особенно дорога нам иллюзия о встрече со своей «второй половиной». Мы мечтаем встретить близкого, дорогого человека, который поймет с полуслова, поддержит, защитит и обеспечит свободу выражать себя так, как мы этого хотим.
Встретившись с другим человеком, мы можем на миг, мгновенье ощутить состояние счастливого слияния – как это было когда-то давно…
Но потом все равно придется столкнуться с тем, что другой человек – не мечта, а реальность. Он отдельный, у него есть свои желания и права…
Он не всегда готов поддержать, и довольно часто не понимает с полуслова.
И это очень болезненный момент истины, который способны пережить не все…
С реальным человеком всегда придется строить реальные, а не иллюзорные отношения – вкладываясь в них, сталкиваясь с кризисами и преодолевая их, переживая не всегда приятные минуты…
Многие бросаются на поиски другого такого человека, или глубоко замуровывают свои страхи, надеясь пережить и продержаться с тем (и кем), что есть.
Так люди стремятся, во что бы то ни стало, уйти от страха одиночества, и для этого они изобрели много разных способов и уловок. Мы способны идти на любые уступки, подстраиваться, жертвовать своими интересами и даже позволять попирать свое достоинство – лишь бы не остаться одним…
И, несмотря на все свои усилия и жертвы, в глубине души мы все равно остаемся одинокими.
И, если мы будем достаточно чутки к себе, то можем вдруг, внезапно, как гром среди ясного неба, обнаружить:
спасения от одиночества нет
Мы можем бесчисленное количество раз жениться и разводиться, менять окружение – в поисках лучшего, строить своих детей под себя, создавать удобные для себя идеологии, или пристраиваться к чужим – мы все равно не сможем от него спастись.
Потому что корень проблемы – не снаружи, а внутри.
Мы создаем себе свое одиночество сами, своими руками, даже не подозревая об этом.
Моя подруга недавно потеряла отца. Ей 40 лет, и только перед его смертью она вдруг ощутила желание познакомиться с ним поближе.
То, что она не хотела сделать этого раньше - неудивительно, так как за всю свою жизнь он не сказал ни одного ласкового слова в ее адрес. Конечно, она знала, что отец любит ее.
Но она никогда не слышала это напрямую, и вынуждена была искать доказательства его любви в каких-то намеках, инсинуациях.
Позвонил, спросил, как дела – значит, небезразлична.
Критиковал работу, которую она себе выбрала – значит, беспокоился за ее карьеру.
Терпеть не мог ее мужа – стало быть, хотел лучшей партии для своей дочки.
Отец моей подруги, не позволяя себе близость и открытость в отношениях с собственной дочерью, сам загонял себя в одиночество. И создавал одиночество для близкого, дорогого для себя человека…
Нам часто трудно доверить свои чувства – ибо они могут быть не приняты.
Нам страшно говорить о своих желаниях – они могут быть превратно истолкованы.
Доверяя, мы становимся беззащитными, душевно голыми, и это момент наибольшей уязвимости.
Именно поэтому так трудно доверять – ведь почти невозможно получить именно ту поддержку, на которую рассчитываешь.
Поэтому мы всячески избегаем этой незащищенности, ибо для нас это синоним слабости и бессилия. Мы придумываем и создаем себе маски и роли, благодаря которым у нас появляется иллюзия силы и могущества.
Или хотя бы отсутствия страха.
Увы! Иллюзия остается иллюзией, каким бы целям она ни служила.
Изо всех сил защищаясь от страха непринятости, непризнания, беззащитности, мы теряем саму возможность очутиться в близости – с партнером, с ребенком, с другом. Мы приучаемся пришпоривать и не слышать себя, теряя свою искренность – все это плата за избегание страха.
Мы можем годами не доверять даже самым близким людям, лишая себя того, что по-настоящему ценно.
Открытости. Доверия. Близости
Что же мешает людям говорить прямо и открыто – о своей любви, признательности, благодарности?
Конечно, то, что они не имели этого сами. Им не случилось в своей жизни испытать и прожить подобные отношения, в которых люди - в первую, очередь, родители - могли открываться, быть искренними со своими детьми, и позволять своим детям быть искренними с собой.
И это одна часть правды.
Другая часть заключается в том, что они так и не смогли ничего поделать с тем наследием, которое приняли, и фактически поддержали.
Они продолжают бояться быть непризнанными и отвергнутыми, и, как результат, боятся попадания в самые тяжелые человеческие состояния - беззащитности и уязвимости. Живя в плену своих страхов, мы редко видим реальность.
Меня до сих пор поражает психологический феномен перенесения страха непризнания с родителей на собственных детей.
Другими словами, если у человека есть опыт непринятия родителями его чувств, желаний, потребностей, то почти наверняка он воспроизведет этот опыт непринятия – уже себя самого - в отношениях со своими детьми.
В моей практике такие случаи встречаются часто. Родители предъявляют претензии своим выросшим детям – за то, что те их не уважают и не признают их авторитет.
Но если прислушаться повнимательней, то понимаешь, что это претензии не к детям, а к своим родителям – за то, что не уважали желания, навязывали свою волю, не признавали достижений ребенка.
Теперь же все эти претензии продолжают проецироваться на собственных детей, которые и не должны поддерживать самооценку своих родителей… Нет у них такой задачи! Их задача – поддерживать своих детей. И они сами вправе рассчитывать на поддержку родителей.
Но рана непринятия так сильна, а осознание реальности так слабо, что боль и обида рвутся наружу, не разбирая, уместны ли они в данном контексте или нет.
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
Люди, создавая себе свое одиночество, отчаянно пытаются уйти от него с помощью внешних действий и усилий, неизбежно терпя крах.
Потому что почувствовать себя в близости в отношениях, можно только, научившись строить эту близость.
А для этого придется идти на риск - открываться и доверять.
В самые трудные и острые моменты жизни мы все равно делаем свой выбор самостоятельно – неважно, насколько мы это осознаем. Мы идем по жизни в одиночку, даже окруженные бесчисленным количеством людей… В попытках спрятаться от боли и страха мы мешаем себе принять этот факт одиночества.
А принять его насколько трудно, настолько и важно.
По-настоящему смирившись с фактом своей отдельности, мы наконец-то сможем быть с другими людьми.
Не из страха, не от избегания ужаса. А от настоящего уважения и ценности себя и другой личности и ценности отношений с ней.
Цепляясь, мы манипулируем другими и унижаем себя.
Приняв свое одиночество, мы уважаем и ценим.
Используя партнера, ребенка, работу, статус с целью спасения от своего страха одиночества, мы продлеваем агонию иллюзии и одновременно навешиваем на другого человека требование, которое он не может и не должен выполнять.
С другой стороны, принятие неотвратимости своей отдельности позволяет опереться на себя.
И тогда не нужно предавать себя, оставаясь с теми людьми, которые, «спасая» от одиночества, требуют непомерную плату.
И мы наконец-то сможем отказаться от идеи, что кто-то должен нас избавить от страха быть одному. Потому что никто и не сможет.
Погружение в свое одиночество может стать настоящим подарком – подарком ценности своей жизни.
И ценности нахождения рядом других людей.опубликовано econet
Автор Вероника Хлебова
Подписывайтесь на наш канал VIBER!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий