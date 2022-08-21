Красота изнутри: Напиток-антиоксидант

Лучший рецепт для идеальной кожи! Все знают, что то, ЧТО мы едим, непосредственным образом сказывается на том, как мы выглядим. Правильное пищеварение — это не только здоровье, но и внешяя красота. Чтобы поддерживать здоровье кишечника и всей пищеварительной системы, диетологи настоятельно советуют включать в свой рацион ЖЫВЫЕ смузи. Напитки с высоким содержанием клетчатки и растительного белка станут вашими незаменимыми помощниками в вопросах красоты.

Лучший рецепт для идеальной кожи! Все знают, что то, ЧТО мы едим, непосредственным образом сказывается на том, как мы выглядим. Правильное пищеварение — это не только здоровье, но и внешяя красота. Чтобы поддерживать здоровье кишечника и всей пищеварительной системы, диетологи настоятельно советуют включать в свой рацион ЖИВЫЕ смузи. Напитки с высоким содержанием клетчатки и растительного белка станут вашими незаменимыми помощниками в вопросах красоты.

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Клетчатка — один из важнейших элементов питания, она нормализует работу кишечника и способствует очищению организма. Хорошее пищеварение — секрет здоровой и красивой кожи. Проблемы с пищеварением практически сразу отражаются на внешнем виде. Кожа становится тусклой, появляются высыпания.

Напиток для красивой кожи

Сегодня мы расскажем как приготовить полезный овощной смузи. Вкус и аромат этого напитка очень насыщенный, поэтому вы можете убавить ингредиенты в половину и добавить стакан нарезанного ананаса, чтобы сделать напиток более лёгким. Начните свой день с антиоксидантного ягодно-овощного смузи, который наполнен всеми необходимыми микроэлементами!

Ингредиенты:

1/2 стакана ромена

1 стакан кале

1/4 стакана черника

1 груша, нарезанная

1/4 стакана петрушки

Сок 1 лимона

1-сантиметровый кусочек свежего имбиря

1/2 столовой ложки семян конопли

1/2 столовой ложки семян льна

1 стакан миндального молока

щепотка корицы

3-4 листика мяты

Приготовление:

Взбейте все ингредиенты в блендере до однородной массы. При необходимости добавьте немного воды, чтобы сделать консистенцию более жидкой. Наслаждайтесь! По желанию можете добавить несколько кубиков льда.

Готовьте с любовью! econet.ru

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