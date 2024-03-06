Вот одна из главных причин почему вам НЕ везет в любви

Один из главных корней проблем в личной жизни спрятан глубоко в твоей психике, так что ты, возможно, даже и не помнишь - твоя родительская семья, в которой ты вырос (ла). Если ты не получил (а) безусловной любви от главных людей в твоей жизни, то эта семья - не была полноценной и здоровой, а в большей степени - дисфункциональной.

Один из главных корней проблем в личной жизни спрятан глубоко в твоей психике, так что ты, возможно, даже и не помнишь - твоя родительская семья, в которой ты вырос (ла).

Если ты не получил (а) безусловной любви от главных людей в твоей жизни, то эта семья - не была полноценной и здоровой, а в большей степени - дисфункциональной.

Почему тебе не везет в любви?

И вот, благодаря импринтингу (воспроизведению в жизни твоего первого опыта и привлечению людей, похожих на тех, кто был рядом с тобой в первые годы жизни), ты воспроизводишь снова и снова то отношение к самому (самой) себе, которое впиталось, как в губку, в твоей подсознание. Это глубоко, глубоко, настолько глубоко, что наверняка, ты ложно считаешь свою семью любящей и идеальной - вытеснилось в твоей личности на самое дно, как в колодце.

Но давай разберем подетально, по косточкам, что ты получал (а) в семье твоего детства на самом деле?

Предлагаю тебе пройти этот тест:

Признаки дисфункциональной (больной) семьи:

Твои родители не могли, не способны были дарить тебе безусловную, безоговорочную любовь, каковы бы ни были у них причины.

От них ты никогда не получал (а) того отношения к себе, которое могло быть выражено словами: «Я люблю тебя таким (ой), какой (ая) ты есть», наоборот, их отношение, скорее, можно было выразить так: «Что‑то в тебе не то, какой (ая)‑то ты не такой (ая), не как все нормальные люди», «Вот будешь брать пример с сестры, может, и стану любить тебя», «Вот будешь слушаться, будешь делать все по‑моему...»

Уже к пятилетнему возрасту ты хорошо усвоил (а), что в тебе что‑то не так. Вечно ты был (а) у своих родителей плохим (ой) испорченным (ой) сыном (девчонкой), недостойным (ой) их любви, а следовательно, недостойным (ой) любви вообще. К пятилетнему возрасту ты научился (ась) ненавидеть себя.

Больная семья – это семья, где родители неспособны дарить детям свою безоговорочную любовь, неспособны взрастить их в здоровой атмосфере любви.

Такие родители сами воспитывались в больных семьях и в детстве никогда не ощущали на себе безоговорочной любви. А когда они сами стали родителями, перед их внутренним взором не оказалось образца, по которому можно было бы учиться любить: самого себя, своего супруга или своих детей, причем любить здоровой любовью. Они просто не могут дать то, в чем не видят необходимости, то, чего они сами никогда не получали.

В самом худшем случае ущербные, несчастные, ненадежные, неспособные разбираться в собственных чувствах, они не знают, что значит любить, что значит быть добрыми отцом и матерью, что значит делить с детьми свою безоговорочнуюлюбовь.

Они не представляют, как можно позволить своим детям свободно развивать свою индивидуальность; их пугает любое отклонение от их собственных поведенческих стереотипов.

Сами больные, они и вас растят в удушливой атмосфере больных отношений, поскольку не знают ничего другого. Нельзя, конечно, говорить здесь о сознательном выборе; скорее, это обусловленная реакция, бессознательно передаваемая от одного поколения к другому. Это длинная цепь; она включает в себя много поколений. Больные родители воспитывают больных детей, которые, став взрослыми, создают новые больные семьи, и в них снова воспитываются больные дети. Эта болезнь охватывает множество поколений: она передается от одного поколения к другому, она наследуется каждым последующим поколением от предыдущего.

Признаками больной семьи служат также следующие характеристики одного или обоих родителей:

алкоголизм,

наркомания,

любовная зависимость,

душевное или физическое нездоровье,

душевные или физические дефекты,

неспособность контролировать себя в еде или работе;

болезненное стремление к чистоте во всем, принимающее формы психического заболевания;

пристрастие к азартным играм, мотовство;

они склонны прибегать к физическим способам воздействия на партнера или на ребенка;

их сексуальное поведение по отношению к ребенку недостойно, причем варианты могут быть самые разные, от попыток соблазнить до прямого инцеста;

они неразборчивы в сексуальных связях за пределами семьи.

Вот еще признаки нездоровой атмосферы и родительского поведения:

постоянная ругань,

хроническая напряженность в отношениях, неспособность или нежелание ее снять;

крайняя степень жесткости в том, что касается денег, секса или религиозных вопросов;

постоянное соперничество в отношениях друг с другом или с детьми;

наличие любимчиков в семье;

культивирование духа соперничества среди детей;

чрезмерно строгая дисциплина в семье, живущей по жестким правилам;

атмосфера семьи, живущей вовсе без правил, где все или почти все позволено; удушливая атмосфера в семьях, члены которой связаны друг с другом слишком тесными узами, не позволяющими обзаводиться друзьями и знакомыми за пределами семьи;

наличие в семье родителей, один из которых доминирует во всем, а другой самоуничижается перед ним;

культурный матриархат, когда роль обоих родителей играет одна мать;

ранняя смерть одного из родителей;

воссоединение с ранее отвергнувшим семью родителем;

развод во всех его вариантах; ситуация, когда жизни родителей угрожает опасность, либо, когда каким‑либо образом эта жизнь становится все хуже и хуже просто благодаря самому факту их родительства.

Поведение родителей, страдающих этой болезнью, непредсказуемо, на них нельзя положиться, их никогда нет рядом, когда в них нуждаются.

В подобной семье и не подумают попытаться разрешить возникающие семейные проблемы. Если таковые возникают, их не решают, но наоборот, тщательно маскируют.

Члены семьи не могут свободно выражать свои чувства и мысли, высказывать желания и фантазии. Открытое искреннее общение либо считается чем‑то подозрительным, либо, что еще хуже, строго наказывается.

Обещания никогда не выполняются. У каждого полно своих собственных секретов и тайн, а стоит кому‑либо проболтаться, об этом сразу станет известно всем.

Само существование каких‑либо проблем напрочь отрицается. Все кругом в чем‑нибудь да виноваты.

Одна сторона никогда не прощает ошибок, другая в них упорствует.

Жестокость, страх, насмешки, неуважение, унижения, отрицание достоинства, сарказм, обвинения в несостоятельности и замалчивание становятся здесь законами, регулирующими семейную жизнь, законами, которые сначала поражают, а затем и вовсе уничтожают любую возможность здоровых отношений.

Чем больше дисфункциональных правил существует в больной семье, тем серьезней болезнь.

Для многих родителей, пораженных этим синдромом, воспитание ребенка становится игрой, в основе которой – желание господствовать и подчинять.

Дети обязаны делать только то, чего от них хотят родители, и не только делать, но и думать, чувствовать, говорить, да и вообще во всем быть такими, какими хотят их видеть родители.

В других семьях наоборот, детьми пренебрегают, их как бы не замечают, как бы сильно они ни пытались понравиться, заслужить одобрение, завоевать внимание или любовь.

Но в любом случае, подвергается ли ребенок неусыпному контролю, или на него не обращают внимания, дисфункциональные правила игры порождают болезнь (зависимости, любовное невезение).

(По материалам книги «Синдром Мерилин Монро»)

Если ты ответил (а) хоть на один вопрос "да", то тебе есть над чем работать. Пока не исцелишь своих душевных ран - ни один человек не спасет тебя от твоей боли и страданий, от твоего внутреннего одиночества и жажды по любви.опубликовано econet

Автор Алёна Райхерт

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