Женщины с "мужским" поведением

Важно понимать, что "женское" и "мужское" это всего лишь наименование, то, как общество назвало стереотипное поведение женщины или мужчины. Иными словами, в-обществе-принято-считать-что... "когда человек ведёт себя так-то - это больше похоже на женское поведение", "а это на мужское"

У некоторых, кто не реагирует описанным женским или мужским образом возникают вопросы к справедливости описания и к себе, например, "правильная ли женщина, если я веду себя не так, как описано?".

"Женское" и "мужское"

Важно понимать, что "женское" и "мужское" это всего лишь наименование, то, как общество назвало стереотипное поведение женщины или мужчины. Иными словами, в-обществе-принято-считать-что... "когда человек ведёт себя так-то - это больше похоже на женское поведение", "а это на мужское". То есть, это выработанное веками и закреплённое мнение, коллективное, общественное.

Но здесь важно одно обстоятельство - женское и мужское есть в каждом человеке. Баланс женско-мужского, проявленность одной или другой части и даёт некий тип поведения (женский, мужской), который доступен внешнему наблюдению и влияет на самоощущение.

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Есть женщины, поведение которых обществом оценивается, как "мужское" - напористость, резкость, активность, деятельность в карьере, особенно на мужских уровнях (высоких уровнях иерархии, где необходимо умение плыть против течения, выносливость, прямота, грубость, умение конкурировать с мужчиной).

Сюда же - грубость, категоричность, сдержанность в эмоциях, физическая сила и так далее.

И есть мужчины, в поведении которых есть много того, что как-оценивает-общество, считается "женским" - ранимость, физическая слабость, эмоциональность, мягкость, дипломатичность, нежность, плавность движений, эмпатичность и так далее.

Но подавляя одну из своих частей человек становится менее устойчивым, чем мог бы быть, меньше принимает себя. Если человек не принимает в себе "противоположную" по своему полу часть, выражается, например так. Мужчина может страдать от неумения, невозможности принять свою слабость, простить сделанные ошибки, то, что он "не повел себя должным образом", где-то растрогался, был эмоционален. Более того, часто такая привязка мужчины только к своей мужской части приводит к невозможности понять и принять женщину, её "капризы", переживания" потребности. Многих женщин такие мужчины попросту пугают, они подсознательно чувствуют это непринятие "женскости" с его стороны, и чувствуют себя с таким мужчиной в опасности.

У женщины привязка только к своей "женской" части проявляется в невозможности найти в себе силы и ресурсы, проявить активность или отстоять свои границы, опереться на себя. Часто такие женщины очень привязываются к "очень мужчинистым" мужчинам, не могут от них отлепиться, шагу ступить, принять собственное решение. Среди таких много тех, кто становится в позицию жертвы. И в отличие от тех, кто пугается мужчин с подавленной женской частью, такие женщины сами ищут таких, чтобы восполнить отсутствие женской части у себя.



Если же человек подавляет свою по полу часть, то получается тоже не лучше. Такие женщины очень хорошие друзья для мужчин, а вот в пару находят мягких, безынициативных, "слабых" мужчин. А эти мужчины, соответственно - суперактивных, деятельных, гиперответственных и гиперконтролирующих женщин. По итогу ни женщина ни мужчина не чувствуют себя полностью "женщиной" и "мужчиной". Страдают, требуют или ждут друг от друга чего-то, не находят.



Как правильно?

Тут я обычно в смятении, так как не люблю это слово и оценку на "правильно - не правильно". Скажем так, более гармонично так.

Мужчина преимущественно опирается на свою мужскую часть (его идентичность сформирована по мужскому типу), но и женскую часть в себе не отрицает, может её грамотно разместить в своей жизни, использовать как ресурс. Женщины к таким мужчинам, кстати, всегда очень сильно тянутся, так как чувствуют и мужскую силу, надёжность, и безопасность для себя.

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Такой мужчина не скажет: ты безрукая, ты вечно ничего не можешь, ты идиотка, ты должна мне вот это, это и это, соответствуй. Мужчина сумеет поддержать женскую часть своей партнерши, спокойно и с пониманием отнесётся к её слезам, эмоциональности, слабости, так как он спокойно принимает всё это в себе.

Для женщины гармонично опираться на женскую часть и также принимать в себе мужское - умение сказать "нет", защитить себя самой, быть сильной и активной, но так, чтобы это не меняло её женской сути.

Такая женщина как бы "сверху" нежная, "слабая", мягкая, дипломатичная, но внутри очень сильна. Такие женщины - это не девочки, и именно о таких мужчины с придыханием и восхищением говорят: "Вот это женщина!"опубликовано econet.ru.

Автор Елена Плюснина-Гринберг

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