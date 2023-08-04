4 стиля привязанности у детей

Именно благодаря формирующейся привязанности ребёнок приспосабливается к матери, к её реакциям, а у матери в ответ на демонстрацию «отношенческой» активности младенца формируется устойчивая привязанность к нему с адекватным желанием заботиться о ребёнке

Исследования привязанности начались с теории Фрейда о любви, но отцом теории привязанности принято считать другого исследователя.

Джон Боулби, посвятив привязанности обширные исследования, охарактеризовал её как «устойчивую психологическую связь между людьми». В дополнение к этому он счёл, что привязанность имела важное значение для эволюции: она помогала выжить.

«Склонность образовывать сильные эмоциональные связи с другими есть основной элемент человеческой природы» (Боулби, 1988).

Какой бывает привязанность у детей

У младенца возникновению привязанности способствует врождённая необходимость связи с человеком, который обеспечивает удовлетворение его биологических потребностей в тепле, пище, физической защите.

Не менее важным для нормального развития ребёнка и его привязанностей является психологический комфорт, который формирует у ребёнка чувство защищённости и доверия к окружающему миру.

Таким образом, именно благодаря формирующейся привязанности ребёнок приспосабливается к матери, к её реакциям, а у матери в ответ на демонстрацию «отношенческой» активности младенца формируется устойчивая привязанность к нему с адекватным желанием заботиться о ребёнке.

Этот постулат описывает значимость зрелости материнского поведения, как основы формирования привязанности у ребёнка, что равноценно базису его психического здоровья.

Именно поэтому так важен опыт первого года жизни, он является определяющим для психологического, социального и личностного развития ребёнка на протяжении всей его дальнейшей жизни в результате закрепления чувства экзистенциальной безопасности и навыков решения сложных ситуаций и является основой психического здоровья растущей личности.

Ниже будут приведены основные стили привязанности, но важно оговориться, что стили привязанности, сформированные в детстве, не обязательно идентичны тем, что проявляются во взрослой жизни, здесь большую роль играет промежуточный опыт и то, каким он будет у человека.

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Надежный стиль

Дети с этим стилем привязанности обычно сильно расстраиваются, когда их покидают взрослые, и счастливы, когда те возвращаются. Когда они напуганы, то будут искать утешение именно у взрослых. Несмотря на то, что эти дети могут утешиться в присутствии других людей, они явно предпочитают родителей незнакомым людям.

Родители детей с надёжным стилем привязанности, как правило, больше играют со своими детьми. Кроме того, эти родители более оперативно реагируют на потребности своих детей, чем родители детей с избегающим стилем.

Исследования показали, что дети с надёжным стилем менее разрушительны, менее агрессивны и проявляют большую зрелость, чем дети с тревожно-амбивалентным или избегающим стилем привязанности.

Взрослые с надёжным стилем привязанности имеют доверительные и долгосрочные отношения. Таких людей характеризуют высокая самооценка, наслаждение близкими отношениями, стремление к социальной поддержке и способность поделиться чувствами с другими людьми.

Тревожно-амбивалентный стиль

В процессе диагностики видно, как такие дети очень сильно огорчаются после ухода матери, а после её возвращения цепляются за нее, но практически сразу же её отталкивают.

В незнакомой ситуации эти младенцы держатся близко к матери, беспокоясь по поводу её местонахождения, при этом практически не занимаются исследованиями пространства.

Они приходят в крайнее волнение, когда мать покидает комнату, и проявляют заметную амбивалентность по отношению к ней, когда она возвращается (то приближаясь к ней, то сердито отталкивая её).

Амбивалентность взаимоотношений с матерью проявляется в том, что ребёнок постоянно демонстрирует двойственное отношение к близкому взрослому — «привязанность–отвержение» — попеременно, а иногда практически одновременно.

Часто такая форма поведения приобретает черты негативной невротической привязанности, когда ребёнок постоянно, но неосознанно «цепляет» родителей, стараясь раздражать их и провоцируя родителей на наказания, в поиске «суррогата» привязанности, эрзац-внимания: необходимости разрешать постоянно возникающие проблемы вследствие неадекватного поведения ребёнка.

Такой тип привязанности формируется в результате пренебрежительно-гиперопекающего типа воспитания.

Амбивалентный, тревожно-сопротивляющийся тип привязанности характерен для детей, чьи родители непоследовательны. Они то «заласкивают» ребёнка, то взрываются, обижают его, часто несправедливо наказывают, бьют, делая и то, и другое бурно и без объективных причин. Этим родители (преимущественно мать, так как отец часто в таких случаях либо отсутствует, либо не принимает участия в непосредственном воспитании ребёнка) лишают ребёнка возможности как понять родительское поведение и приспособиться к нему, так и осознать родительское отношение к себе.

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Избегающий стиль

Дети с избегающим стилем привязанности стремятся избегать родителей и воспитателей. Это избегание часто особенно заметно после периода разлуки.

Эти дети не способны отказаться от внимания родителей, но и не ищут заботы или контакта.

Дети с избегающей привязанностью не оказывают предпочтения родителям перед совершенно незнакомым человеком.

В зрелом возрасте они, как правило, испытывают трудности с интимными и близкими отношений. Эти люди не вкладывают эмоции в отношения и мало огорчаются, когда они заканчиваются. Они часто избегают близости с помощью отговорки (например, работы) или могут фантазировать о других людях во время секса.

Исследования также показали, что взрослые с избегающим стилем привязанности более склонны к случайному сексу; они неспособны поддержать партнеров в стрессовых ситуациях, разделить с ними чувства, мысли и эмоции.

Дезорганизованный стиль

Дети с этим стилем привязанности выказывают отсутствие чёткой модели поведения. Их действия и ответы на поведение воспитателей часто непредсказуемы — они могут как избегать контакта, так и оказывать сопротивление. Эти дети часто смущены присутствием взрослого или выказывают опасение.

Мэйн и Соломон (1986) предположили, что фактором, определяющим формирование этого стиля привязанности может быть непоследовательность со стороны родителей, жестким воспитанием или физическими наказаниями.

Позже Мэйн и Гессе (1990) утверждали, что такие родители своим поведением вызывают в ребёнке страх и неуверенность: когда ребёнок чувствует одновременно заботу и угрозу со стороны родителей, он начинает путаться.

Вырастают такие дети во взрослых, которым не нужно, чтобы их любили, им нужно чтобы их боялись.опубликовано econet

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