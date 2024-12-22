Как приготовить веганский майонез: 3 рецепта

Cегодня представляем вашему вниманию 3 рецепта приготовления вегетарианского безглютенового майонеза. Этот продукт можно использовать не только как заправку к салату, но также его можно использовать для приготовления всевозможных соусов. Такой рецепт вегетарианский будет очень полезен людям, которые следят за своим питанием и ведут здоровый образ жизни, для тех кто постится, а также для тех кто хочет похудеть. Давайте готовить!
Cегодня представляем вашему вниманию 3 рецепта приготовления вегетарианского безглютенового майонеза. Этот продукт можно использовать не только как заправку к салату, но также его можно использовать для приготовления всевозможных соусов.
Такой рецепт вегетарианский будет очень полезен людям, которые следят за своим питанием и ведут здоровый образ жизни, для тех кто постится, а также для тех кто хочет похудеть. Давайте готовить!
1. «Фасолянез» без яиц и сои
Ингредиенты:
Как приготовить:
Помещаем в блендер фасоль, соль, винный уксус, лимонный сок, мёд и сухую горчицу Взбиваем до кремообразного состояния.
Теперь понемногу начинаем добавлять оливковое масло. Когда добавили масло, продолжаем еще пару минут взбивать.
Готовый «фасолянез» переложить в стеклянную ёмкость. Перед употреблением пускай постоит в холодильнике хотя бы 3-4 часа.
2. Маслянистый безглютеновый майонез из соевого молока
Ингредиенты:
Как приготовить:
Помещаем в блендер лимонный сок, соевое молоко и соль. Пускай постоят пару минут. Затем взбиваем на самой высокой скорости и по чуть-чуть добавляем оливковое масло.
Продолжаем взбивать пока масса не начнет загустевать. Потом перекладываем в стеклянную емкость и ставим в холодильник на пару часов. В это время масса загустеет еще больше. Перед тем как использовать можно смешать с травами. На выходе получается около 2-х стаканов.
3. Безглютеновый майонез низкокалорийный
Ингредиенты:
Как приготовить:
Все ингредиенты помещаем в блендер и взбиваем. Безлютеновый майонез готов.
Приятного аппетита. Готовьте с любовью! econet
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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