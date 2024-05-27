Мужчины, с которыми невозможны длительные здоровые отношения

Определенный ряд признаков, по которым можно за короткий срок определить, кто же пытается подобраться к вашему сердцу...

Кто же пытается подобраться к вашему сердцу?

Примерные портреты мужчин, с которыми невозможны партнерские отношения:

1. Деспотичный тиран

2. Альфонс

3. Бабник

4. Инфантильный мужчина

5. Алкоголик

Партнерские отношения и здоровый эмоциональный союз возможны, когда оба в паре нацелены на взаимоуважение, взаимопомощь и поддержку. Никогда в партнерских отношениях один из пары не будет существовать за счет другого.

Использовать одного из партнеров, брать и не отдавать взамен, буквально паразитировать на теле отношений — принцип, на котором строят отношения лица с расстройствами личности: нарциссы и психопаты, а чаще всего их коморбидные то есть смешанные варианты расстройства личности.

Отношения с ними — прямая дорога в тиранически-виктимный союз, где страдающей и плачущей жертвой будете вы. Самое главное и, в то же время, самое трудное — распознать такого мужчину и вовремя оградиться, буквально спастись от него.

Существует определенный ряд признаков, по которым можно, причем за довольно короткий срок и не теряя времени на недостойного кандидата в спутники жизни, определить, кто же пытается подобраться к вашему сердцу.

В этой статье приведены примерные портреты мужчин, отношений с которыми следует избегать. Для того, чтобы вам было удобней и проще понимать, о каких типажах идет речь, мы будем использовать не только специальную терминологию, но так же оперировать привычными всем нам социальными определениями.

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1. Деспотичный тиран (выраженный социально-адаптированный психопат)

Ключевая особенность — расстройство личности, один из видов психопатии, человек, не имеющий совести, морали и эмоциональной составляющей. Человек, проявление чувств которого — абсолютное притворство!

Возможный тип отношений — тиранически — виктимные. Партнерские отношения невозможны. Единственный выход из отношений — разрыв и полное прекращение общения.

Характерные признаки психопатии: 1-8, +11, +13, +19 (ниже вы найдете перечень ключевых признаков психопатии).

Представьте себе человека, который не имеет совести и не умеет чувствовать. Не притворяется холодным закрытым и злым, потому что «его все достали и хочется поиграть в сердитого», а реально закрытого, холодного и злого человека, который никогда не будет другим, потому что не умеет и не научится. Никогда. Представьте человека, которому наплевать на слезы, душевную боль, горе, радость, счастье и прочие эмоциональные состояния окружающих людей. Причем наплевать не в силу временного плохого настроения, а потому что он физически не способен понять и почувствовать хоть что-то аналогичное. Представьте себе человека, который живет среди людей только потому, что их можно использовать для достижения собственных целей и выгод. Представили? Или трудно поверить и осознать, что существуют вот такие роботы без совести и эмоций?

Увы, они настоящие. Примерно 1% населения составляют психопаты — люди, которые не способны устанавливать хоть сколько-нибудь прочные социальные связи по причине полного тотального физиологического равнодушия.

Но сразу распознать такого монстра практически невозможно. Все женщины, пострадавшие от психопатов и нарциссов выходили замуж по большой любви, за идеального мужчину, потому что отличить нормального мужчину от мужчины с расстройством личности — крайне тяжело, ведь первые год-два психопаты или нарциссы, или же их гибридные варианты кажутся абсолютно нормальными или даже идеальными мужчинами. А, по сути, носят маску нормальности, старательно и осознанно притворяясь, намеренно играя отрепетированную роль благородного человека. Причем это, что еще более страшно — не фигура речи! Многие из них действительно будто актеры репетируют проявление эмоций, которых ждет от них ничего не подозревающая женщина. В прямом смысле слова, некоторые из них становятся перед зеркалом и нарабатывают мимические маски, надевая потом ту или иную в зависимости от того, какое из высших моральных чувств следует продемонстрировать.

Для чего им это нужно? Дело в том, что в них отсутствуют естественные человеческие совесть, мораль, жалость, ответственность и привязанность к близким, даже к детям (они раздражают их в силу своей бесполезности). Женщина нужна такому мужчине как источник бытового обслуживания, денег и секса.Друзья психопату не нужны, поэтому видимость приятельских отношений психопаты создают с теми, кто чем-то может быть полезен. А если у психопата еще и нарциссизм — то он не просто аморален и равнодушен до предела, он еще и обесценивает, унижает и морально уничтожает свою партнершу.

Но истинное лицо психопат показывает спустя год-два. А на начальном этапе отношений он идеален! Идеален сказочно! Порой даже вычурно! Именно на этот крючок попадается большинство женщин, искренне веря в то, что им наконец удалось встретить принца из сказки! Поэтому, как бы разочаровывающе это не звучало, опасайтесь идеальных мужчин! Не спешите сближаться с теми, кто великолепен. Суровая правда жизни такова, что полноценные, психически здоровые мужчины неидеальны.

Важно понимать, что психопатия и психоз — разные вещи. Психопаты не бредят и у них нет галлюцинаций. Они спокойны, адекватны и совершенно сохранены в плане интеллекта и бытового самообслуживания. Их основной дефект — отсутствие совести и высших моральных эмоций. Из-за их коварного мастерства играть высокоморальных, эмоционально полноценных людей их трудно отличить даже психологам и психотерапевтам. Они изображают на лице эмоции, на самом деле не испытывая их.

Психопаты — величайшие мастера манипуляций. Отсутствие совести и морали наряду с великолепным умением мимикрировать под окружающую среду и симулировать чувства, позволяет им пугающе талантливо и крайне убедительно вводить в заблуждение эмоционально открытых, высокоморальных (иногда даже слишком) женщин. Пожалуй единственное их настоящее чувство — повышенная агрессивность. Да и ту они первые пару лет отношений старательно контролируют и прячут. Это охотники, мастерски расставляющие силки. Ни один охотник не воспринимает свою жертву как равную себе личность. Жертва всегда нужна охотнику ради удовлетворения каких-то его нужд. Партнерские отношения при таких вводных невозможны.

Предположительная причина этого расстройства личности — нарушенное функционирование миндалевидного тела — участка мозга.

Но, не важно, выявлена ли точная причина возникновения расстройства личности или нет, оно уже никогда никуда не денется. Особо тяжелые случаи подвержены медикаментозному сдерживанию, но не более. Тешить себя надеждами на то, что у психопата однажды проснется совесть, бесполезно. Единственное, что вы можете сделать, если выявили рядом с собой психопата — уйти от него.

Психопаты делятся на две условные группы — социально адаптированные, то есть живущие в социуме, и социально дезадаптированные или криминальные. На бытовом языке вторую группу определяют словами «полные беспредельщики» или даже «отморозки». Это преступники, чья жестокость не знает границ. К счастью, вероятность встретить такого человека существенно мала, так как они рано попадают под полицейское наблюдение или даже в тюремное заключение. А вот представителей первой группы, увы, можно запросто встретить среди обычных людей. И легко принять за идеал. Но по прошествии пары лет такая встреча всегда оборачивается личной трагедией. А вчерашний идеальный мужчина получает бытовое звание «моральный урод», «социальный хищник», «подлец», «мерзавец», «интриган», «бессовестный обманщик», «лицемер» и т.д.

В этой главе мы помещаем перечень контрольных признаков психопатии. Если вы заподозрили что-то неладное в своем избраннике, пожалуйста ответьте на эти вопросы. Это даст вам возможность сделать предварительное предположение о том, какой человек с вами рядом!

Положительные ответы на вопросы с 1-го по 8-й + 18,19 и 20й говорят о том, что высока вероятность того, что ваш избранник — социально- адаптированный психопат.

Положительные ответы на вопросы с 1-го по 17й + общие 18,19 и 21 говорят о том, что вы в еще большей опасности, потому как подвержены риску стать жертвой криминального психопата!

1. Обманчивое обаяние (умение убедительно, складно, интересно и обтекаемо говорить, умение производить самое благоприятное первое впечатление, притворство, лицемерие).

2. Нездоровое самолюбие (сильно завышенные представления о своих способностях, о чувстве собственного достоинства, высокомерие и чувство превосходства над другими людьми)

3. Патологическая лживость (проницательность, хитроумие при умеренной психопатии; обман, лукавство, интриганство и недобросовестность, непорядочность — при выраженной психопатии)

4. Коварство, хитрость и склонность к манипулированию окружающими людьми, с целью получения личной выгоды.

5. Неспособность испытывать высшие моральные чувства — раскаяния, сострадания, сопереживания, сожаления, чувства вины и стыда

6. Поверхностность эмоций (неспособность испытывать глубокие чувства, эмоциональная бедность — ограниченный диапазон чувств, притворство в чувствах, холодность в межличностных отношениях, эгоцентричность)

7. Черствость, жестокость, отсутствие эмпатии, холодность, презрение, невнимательность по отношению к другим людям.

8. Безответственность (отказ принять на себя ответственность за свои поступки, отрицание ответственности за свои слова и попытка манипулировать другими людьми с тем, чтобы снять с себя ответственность)

9. Потребность в постоянном психическом возбуждении (чрезмерная потребность в новых, захватывающих впечатлениях, склонность к риску как бегство от скуки)

10. Финансовый паразитизм ( преднамеренные манипуляции в отношение других людей с тем, чтобы жить за чужой счет, эксплуатировать финансово других людей; эгоистичное отношение к финансам и имуществу других людей как к своим собственным, использование финансовой зависимости других людей в целях получения личной выгоды)

11. Слабый поведенческий контроль (бурное выражение негативных чувств, словесные оскорбления и неуместные и неприемлемые способы выражения гнева)

12. Неспособность ставить перед собой реалистичные долгосрочные цели (неспособность разрабатывать и выполнять долгосрочные планы, достигать поставленных целей своим трудом)

13. Импульсивность (склонность совершать необдуманные незапланированные поступки без осмысления и учета их последствий)

14. Неспособность выполнить взятые на себя обязательства или отказ от исполнения взятых на себя обязательств и обязанностей.

15. Антисоциальное поведение в подростковый период (с 13-18 лет)

16. Проблемное поведение в детстве (разнообразное дисфункциональное проблемное поведение в возрасте до 13 лет)

17. Отмена условного-досрочного освобождения или нарушение условий досрочного освобождения.

18. Промискуитет (беспорядочная половая жизнь, многочисленные половые связи с поверхностными знакомствами, неизбирательность и неразборчивость в выборе половых партнеров)

19. Многочисленные краткосрочные браки и разводы (отсутствие подлинной приверженности к долгосрочным отношениям).

20. Антисоциальное поведение, склонность при первой возможности, нарушать закон, (проявляется в том числе у лиц, которые никогда не были арестованы или осуждены)

21. Дополнительный признак — продумывание и применение стратегий поведения с целью обмана и ввода в заблуждение.

Пользовательское отношение к окружающей среде — это визитная карточка психопата. Все, что окружает психопата — для него просто ресурсы, причем не важно люди это или деньги, или вещи. Психопаты прикладывают усилия для достижения материальных благ, только если получают интерес от процесса зарабатывания денег (что бывает редко) и если им важен собственный физический комфорт. Причем зарабатывать они предпочитают не отягощая себя моральной стороной достижения финансовой прочности.

В большинстве случаев финансовые проблемы у психопатов возникают надолго. И решаются чаще всего за счет отношений с женщиной. Имущество психопатов — это, как правило, наследство, подарки, «легкие» или даже «грязные» деньги. По причине слабой эмоционально-волевой активности зарабатывать собственным трудом они не считают нужным. В случае нужды, психопаты предпочитают надеть социально-ожидаемую маску и к кому-нибудь пристроиться, например к обеспеченной женщине — помощнице ради жилья, прописки и горячего ужина. Причем стоит им удовлетворить свои потребности, как «маска приличий» становится уже не нужна. Поведение психопата трансформируется как минимум в равнодушное, как максимум в агрессивно — жестокое.

Психопаты знают, что страх — мощное оружие, способное дать контроль над людьми, которые слабее физически и/или морально. Именно поэтому в паре с тиранически-виктимными отношениями так часто встречаются проявления физической силы. Грубо говоря, психопат не погнушается поднять руку на жену и детей, и будет бить женщину, с которой живет ровно до тех пор, пока она будет это прощать и терпеть. (А, как мы не раз говорили, склонные к созависимости женщины, годами терпят унижения и побои). Женщину, потерявшую нужность психопаты жестко отстраняют или бросают, если окончательно перестали в ней нуждаться. Женщина, от которой нет смысла ждать помощи, психопату неинтересна.

Если психопату выгодно сделать вид, что он полноценный высокоморальный человек, он будет играть эту роль, причем зачастую вполне талантливо. Психопатам чуждо благородство, но если надо, их поступки будут выглядеть как благородные.

Если психопат оказывается при деньгах и при общественном положении, то за ним тянется шлейф обмана, лжи, предательств, манипуляций и прочих некрасивых историй. Поэтому у психопатов нет по-настоящему близких друзей. Обычно рядом с ними находятся наивные люди, которых они либо используют в своих интересах, либо собираются использовать. Вот почему крайне важно обращать внимание на то, есть ли друзья у мужчины, которого вы рассматриваете как вероятного спутника жизни, а так же постараться проверить его в «беде». Попросите мужчину помочь кому-то, кто для него никак не может быть полезен, и делайте вывод о наличии совести и морали.

На ранней стадии отношений выдать психопата может взгляд, а точнее микродвижения глаз и микромимика лицевых мышц. В процессе общения социально — адаптированные психопаты пытливо «изучают» собеседника, для того, чтобы подстроиться под него и сымитировать ожидаемую эмоцию. В этот момент они теряют самоконтроль и выдают себя «пустым, как-бы ищущим взглядом. Так же «говорящим» бывает полный злости взгляд психопата, когда тот смотрит на собеседника, которым не удалось проманипулировать. Помните, психопату нужна власть. Чтобы использовать человека, надо взять его под контроль. Если психопату это не удается, он злиться и выдает себя взглядом.

2. Альфонс

Ключевая особенность — финансово живёт за счет женщины, но при этом не признает своей зависимости.

Возможный тип отношений — тиранически-виктимные.

Примерный портрет: социально — адаптированный психопат.

Характерные признаки психопатии: 1-8, +10, +18, +19, +21.

Мужчина, предпочитающий жить за счет женщины, или как еще его называют — альфонс, как правило очень следит за собой, хорошо, модно и дорого одет. Имеет ухоженную кожу и аккуратный маникюр. Предпочитает дорогой парфюм, охотно использует элитные аксессуары. Демонстрирует великолепное воспитание и галантность. Альфонс красиво и складно говорит. Блестяще ухаживает и мастерски, то что называется, пускает пыль в глаза. О таких говорят «он был так красив, что его хотелось потрогать». Всем своим видом такой мужчина производит впечатление респектабельного, богатого и финансово-независимого человека, которому можно доверять.

Железобетонная уверенность в себе, которую демонстрирует альфонс, наполняет его сильнейшим личностным магнетизмом. Альфонс воспроизводит образ «идеального мужчины», играет роль гаранта финансовой устойчивости, что быстро располагает к нему именно сильных и финансово независимых женщин. «Ему не нужны мои деньги/квартира/машина, — думает потенциальная жертва внимания альфонса, — у него у самого с деньгами все в порядке, ему нужна я сама. Как же долго я искала мужчину, который полюбит меня за мои человеческие качества, а не за кошелек». На то и рассчитывает альфонс.

Как правило жертвой внимания альфонса становятся материально-обеспеченные женщины с высоким чувством социальной ответственности, живущие по принципу «я хорошая, и должна, вот просто обязана помогать нуждающимся».

Отношения с альфонсом всегда строятся по следующей примерной схеме:

От месяца до полугода вы встречаетесь с деловым, финансово-хватким мужчиной. Он говорит вам о том, что у него стабильный успешный бизнес, грандиозные планы на будущее, и теперь это — и ваше будущее тоже! Он подчеркнуто безразличен к количеству денег на ваших счетах, ему демонстративно наплевать, ваша ли это квартира и есть ли у вас возможность получить в наследство что-либо ценное.

Но вот однажды, спустя два — семь месяцев после знакомства, ваш, на тот момент крайне близкий, любимый и идеальный мужчина начинает попадать в неприятности. У него «угоняют» машину, «сгорает» дом, рушится бизнес. Он мужественно переносит утраты и по-началу не просит помощи, потому что знает — вы предложите помощь сама!

Если этого не происходит долгое время, альфонс может и сам попросить вас помочь ему. Причем, в случае отказа, он сначала мягко намекнет, а потом скажет прямо, что вы обязаны помогать, ведь Вы — добрый, честный и преданный человек, а он Вас так любит.

Подобные манипуляции характерны для всех психопатичных личностей. И очень важно суметь их распознать.

Помните! Мужчина, строящий отношения партнерского типа никогда не будет давить на вашу мораль и чувство вины, никогда не станет склонять вас рисковать ради него своим имуществом и деньгами, никогда не будет демонстративно обижаться на вас в случае отказа помочь!

В итоге, жертва манипуляций альфонса соглашается оказать ему помощь. Причем в этот момент она совершенно уверена в том, что поступает высокоморально, красиво и правильно, совершенно не понимая, что ее банально используют. Она — великая женщина, выполнившая свое предназначение — помогать мужчине добиться успеха в жизни! Именно это будет говорить альфонс, хладнокровно прикарманивая её добро.

Воспитанная с установкой «хорошие девочки должны помогать!», жертва альфонса будет искренне гордиться тем, что спасла любимого мужчину, пусть даже себе во вред.

Финальная стадия отношений с альфонсом может иметь 3 предполагаемых сценария:

1. Вы нужны ему в качестве постоянного источника денег, поэтому он проведет с вами довольно продолжительное время, все крепче привязывая вас, играя на чувстве долга и вовлекая в эмоциональные ловушки. Он будет с вами до тех пор, пока вы его снабжаете материальными благами, но когда они иссякнут, он не раздумывая покинет вас, найдя новую, полную кормушку.

2. Он воспользуется вашей помощью и покинет вас сразу после. Как правило так поступают альфонсы, которым удалось «раскрутить» жертву на большие деньги. Например, он может исчезнуть с деньгами, вырученными за продажу вашей квартиры. И уходят они не предупреждая: ушел «на работу» и больше не вернулся.

3. Вы вовремя поймете, что рядом с вами альфонс. Прекратите вестись на его манипуляции и выставите его за дверь!

И авторам книги «Иллюзии в отношениях» очень хотелось бы, чтобы вы изначально не подпускали к себе подобных мужчин!

Пример:

Встреча с Олегом показалась Ирине судьбоносной. Красавец Олег производил впечатление очень обеспеченного мужчины: на нем всегда был дорогой строгий костюм, ездил он на дорогостоящей иномарке, а рассуждая о финансах и бизнес-решениях уверенно сыпал специальной терминологией, что свидетельствовало о его незаурядном уме и деловой хватке. Разведенная недавно Ира видела в Олеге оплот мужской надежности! Кроме того, Олег был мастером ухаживаний. Ирина никогда не слышала столь изысканных комплиментов. Все в ней казалось Олегу прекрасным. Он нахваливал ее как хозяйку, восхищался ее женственностью и красотой. Само собой получилось так, что Олег перебрался к Ирине жить: «У тебя так хорошо, так уютно, не то что в моей свежеотремонтированной берлоге», — говорил Олег.

Спустя месяц после знакомства, Олег позвонил и сказал, что не сможет встретить Ирину с работы, потому что попал в аварию. «Расстроенный, но твердый духом» Олег поспешил успокоить разволновавшуюся Ирину, что пустяки, не стоит переживать, ведь пострадало только его разбитое вдребезги авто, а сам Олег абсолютно невредим — ни царапины.

На этом неприятности не закончились. Увы, спустя месяц Олег признался Ирине, что у него на работе финансовые неприятности, что по ошибке нерадивого менеджера процветающая компания Олега задолжала денег партнерской организации. Белый от горя Олег сообщил что, кажется, вынужден уехать на месяц в командировку, чтобы достать денег на погашение долгов кредиторам. Ира не задумываясь предложила любимому выручить его деньгами. Олег очень долго отнекивался. Но потом всё же сдался. С тех пор Олег стал периодически брать у неё деньги взаймы. Скоро Ирина растратила на него все свои сбережения. Когда проблемы с деньгами стали остро, она решилась на разговор с Олегом. Тот неожиданно оскорбился, собрал свои вещи и с кривой ухмылкой, поблагодарив Ирину за всё, что было, скрылся в ночи.

Только тогда Ира начала понимать, что, по сути, любимый просто её использовал. Окончательно прояснил ситуацию неожиданный визит Тамары — бывшей гражданской жены Олега. Оказалось, что шикарный автомобиль, на котором ездил Олег принадлежал Тамаре. И что машину Олег не разбил, а бросил под окнами Тамариной квартиры, когда вышел срок водительской доверенности. Тамара рассказала Ирине о том, что их с Олегом отношения развивались по точно такому же сценарию, и что теперь Тамара ищет Олега в надежде вернуть те огромные деньги, что она потратила «поддерживая и помогая» любимому в бизнесе.

Чтобы не оказаться в положении Ирины и Тамары, с самого начала отношений следует настороженно относиться к попыткам мужчины привлечь вас к решению своих материальных проблем. Нормальный мужчина никогда не станет требовать материальной поддержки от женщины. Наоборот, он сам будет стремиться обеспечивать избранницу. Если же вдруг выяснится, что обеспеченный еще вчера мужчина беден и нуждается в деньгах — это непременно должно насторожить — что он может предложить женщине, кроме своих проблем?

Конечно бывает и так, что в беде оказываются достойные честные мужчины, которым нужна помощь. И если вы задумались о том, чтобы ее предложить, или мужчина вас о ней просит, пожалуйста, насторожитесь и, не бойтесь быть неверно понятыми, — требуйте доказательств: фотографий, свидетельств, банковских выписок со счетов, личного знакомства с обидчиками мужчины. Доверяя мужчине деньги, берите с него расписки и оформляйте займы нотариально. Поверьте, в условиях современной жизни, нормальный мужчина вас поймет и не будет устраивать сцен.

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3. Бабник

Ключевая особенность — воспринимает отношения как вид спорта, где каждая, женщина, согласившаяся на интимную близость — личная победа. Не способен хранить верность своей избраннице. Не заинтересован в продолжительных отношениях. Его ключевая цель — интимная близость, желательно разовая.

Возможный тип отношений — как правило отношения не успевают завязаться, контакт бабника и его жертвы — это скорее скоротечная яркая и резко прерванная связь, в большинстве случаев ведущая к психологическому травмированию женщины. Если же отношения продолжительные, они однозначно будут тиранически-виктимными.

Примерный портрет: Социально адаптированный психопат.

Характерные признаки психопатии: 1-8, +12, +14, +18, +19.

Бабник, меняя женщин, постоянно таким образом доказывает себе и окружению, что он значимая личность. Самый распространенный стереотип гласит, что это «недолюбленные» в детстве мальчики — сыновья властных, авторитетных женщин всю жизнь самоутверждаются как «победители», оставляя за собой вереницу разбитых сердец. На самом деле если вы внимательно почитаете контрольный перечень признаков психопатии, вы увидите в поведении бабника признаки 18 и 19, то есть: промискуитет — беспорядочная половая жизнь, многочисленные половые связи с поверхностными знакомствами, неизбирательность и неразборчивость в выборе половых партнеров, и многочисленные краткосрочные браки и разводы — отсутствие подлинной приверженности к долгосрочным отношениям. Очень опасно для женщины попасться на удочку такого мужчины, когда он намерено изображает из себя идеального, страстно влюбленного, преданного, и говорит о вспыхнувшей с первого взгляда огромной любви. Психопаты крайне часто форсируют события на начальном этапе отношений. Им крайне выгодно втереться в доверие женщины как можно скорее и начинать её использовать как можно раньше.

Для бабника стандартный ритуал ухаживания — цветы, красивые комплименты романтичные признание в любви, романтические прогулки и походы в дорогие рестораны. Очень обидно и трудно поверить в то, что такая сказка — банальная ложь, но увы, это так. Это лишь наживка для наивной жертвы психопата.

Что может помочь отличить бабника от нормального мужчины? Бабники очень следят за собой. Они красивы, от них хорошо пахнет. Они знают толк в ухаживаниях и без труда покоряют женщин своими обаянием и харизмой. Отличительная черта бабника — великолепно «подвешенный» язык и очень уверенное поведение в женском обществе. В отличие от обычного влюблённого мужчины, который просто теряет дар речи, когда рядом с ним находится предмет его мечтаний, бабник не тушуется, не смущается, не «забывает» слов и не краснеет, поймав случайный взгляд объекта вожделения. Вообще, в норме мужчины не очень хорошо понимают нюансы женской психологии. И если поклонник чутко улавливает любые эмоциональные порывы женской души, то либо это душевно тонкий с отменным воспитанием человек (что хотя и редко, но бывает), либо следует задуматься и прощупать его склонность к ветрености и отсутствию постоянства.

От бабника буквально веет сексуальностью. Ведь она, по сути, — их основной инструмент для достижения собственного физиологического удовлетворения. Выбирая для себя образ ловеласа, мужчина вынужден научиться искусству соблазнения. Иначе он не сможет добиваться своего. Почему бабник воспринимается по первому впечатлению более сексуальным чем другие мужчины? Потому что он демонстрирует ТОЛЬКО влечение (не влюбленность, не уважение, не желание стать частью жизни понравившейся женщины, а сухое физиологическое влечение), в то время как нормальный влюбленный мужчина, помимо сексуального влечения испытывает симпатию, волнение, желание понравится, то есть сильные глубокие высшие моральные эмоции, которые несколько гасят проявляющееся сексуальное влечение к женщине. И обычному нормальному мужчине в силу наличия у него морали приходится балансировать между «дозволено» и «хочется». В то время как бабник прет к цели, не задумываясь о чувствах женщины, ведь у него нет способности испытывать эмоциональную близость (потому что как у любого адаптированного психопата нет способности испытывать глубокие высшие моральные чувства — любовь и привязанность). Равнодушие в его взгляде многие женщины по неопытности воспринимают как возбуждающую маскулинность — эмоциональную дистанцию, уверенность в себе, независимость и мужскую силу. К нормальному мужчине по-началу не влечет столь сильно, хотя опыт близости с ним может оказаться на порядок лучше.

Почему отношения с бабником являются иллюзией?

Потому что в из-за расстройства личности — психопатии он не способен испытывать высшие моральные чувства привязанности и любви. Он легко поменяет одну женщину на другую, может бросить женщину с ребенком одну и без финансовой поддержки, и ни минуты не задумываться о том, что оставляет родного ребенка. У психопатов нет привязанности даже к родным детям — они их легко забывают. Нормальному высокоморальному мужчине приходится «переключать» режимы эмоциональной близости и эмоциональной дистанции, то есть то открываться женщине в чувствах, заботиться и проявлять нежность, то оценивать женщину, добиваться ее внимания, соблазнять прикосновениями и словами, короче говоря, вести себя с нею так, будто они едва познакомились. Бабники этого не умеют. Кстати говоря, именно эта способность — смотреть на партнера так, как будто вы только повстречались — гарантия долгого и в то же время страстного брака с нормальным мужчиной.

«Раскусить» бабника гораздо легче, чем альфонса еще и потому что он не станет делать вид, что ему есть дело до взаимной ответственности в отношениях. Он не сможет выполнить ни одного из обещаний, которые дают друг другу партнеры, работая над созданием эмоционального союза (см. главу 2). Обязательное условие для первого этапа отношений — договоренность о взаимной верности — абсолютно чуждое для бабника явление. Среднестатистический казанова искренне верит в то, что своим появлением в вашей постели он бесконечно вас осчастливил, и что самым главным для вас событием было его драгоценное мужское внимание. А так как цель достигнута и обе стороны выглядят удовлетворенными, то, по мнению бабника, делать в рамках этих отношений больше нечего. Иногда эти отношения ограничиваются одной или несколькими встречами в постели. Вот почему связь с ловеласом имеет краткосрочный или периодический характер. Иногда по неопытности , например в тех случаях, когда женщина склонна к созависимости, она может выйти замуж за бабника, и искать в себе причину его измен. Самая частая психологическая ошибка таких женщин — искать причину проблемы в себе и бесконечно самосовершенстоваться, чтобы стать «достойной» его любви.

Бабник не способен быть верным. И это его проблема, а не ваша! Поэтому досужие домыслы о том, что благоверного «приворожили» коварные соперницы — это чушь. Ровно как и рассуждения о бесовщине и блуде, которую порой слышат женщины от якобы верующих знакомых. И если, попадая на прием к психологу, женщина, которую бросил бабник, слышит совет из серии « Мы сами являемся причиной наших проблем. Надо работать над собой, искать причину в себе», — ей стоит поменять психолога.

Бабнику, как социально-адаптированному психопату, склонному к манипулированию, этот совет психологов просто развязывает руки. Дело в том, что у всех психопатов есть способность не брать на себя ответственность за свои поступки и манипулировать другими людьми и перекладывать вину за свои измены на женщину. Обычно это звучит так: я ушел к другой, потому что ты поправилась/ не достаточно технична в сексе / не вызываешь влечения / плохо готовишь/ плохая хозяйка и т.д. Попадая под этот пресс претензий, женщина (особенно не уверенная в себе) начинает верить в то, что вина за разваливающиеся отношения действительно лежит на ней, и считает, что партнер прав, что это ей, а не ему надо измениться в лучшую сторону». То что обвинение и критика являются в данном случае продуманной манипуляцией психопата, женщины не догадываются, и начинают отчаянно менять себя в угоду избраннику: бегут на фитнес, считают калории, меняют внешность и даже доходят до абсурдных поступков типа покупки приворотных талисманов. Некоторые женщины, попав в ловушку самосовершенствования, соглашаются терпеть постоянные измены и зашкаливающую ветреность бабника и постепенно становятся жертвой тиранически-виктимных отношений. А он в это время живет в свое удовольствие, пока она работает над собой и их отношениями. Мифы о полигамности, альфа-самцовости и обязательной, чуть ли не терапевтической частой смене партнерш — это лишь прикрытие для психопатического отсутствия привязанности к женщине, равнодушия к ее личности и собственной выгоды.

Пример

Павел и Вера познакомились на лавочке в парке. Павел сам подошел к ней, когда она ждала подругу, и ему хватило 10-ти минут и трех эффектных комплиментов, чтобы девушка расслабилась и согласилась прийти вечером на свидание. Анализируя поведение Павла постфактум, Вера призналась, что настолько сексуально-привлекательного мужчины она не встречала ни до ни после.

«К нему тянуло с первых минут, — рассказывает Вера, — я помню, что сидела рядом с ним в машине и мечтала о том, чтобы он поскорее ко мне прикоснулся! Павел все время подходил ко мне ближе, чем принято на первом свидании, брал меня за руку, вместо того, чтобы говорить в обычной манере, предпочитал шептал на ухо. В результате после полуторачасового общения меня накрыло таким сексуальным влечением, что я сама пригласила его к себе «на чай». Я понимала, что поступаю неправильно, но не могла сопротивляться сексуальному напору этого мужчины». В первый же вечер Вера позволила Павлу остаться на ночь. Однако, сославшись на необходимость вернуться домой, сразу после секса Павел поцеловал Веру в щеку, пообещал позвонить и больше никогда не появлялся.

Утром Вера чувствовала себя «не в своей тарелке». В душе поселилось неприятное чувство «использованности». «Я понимала, что сама виновата, сама поспешила, но легче от этого не становилось». А самое странное, я не понимала, как я позволила незнакомому мужчине переспать со мной в первый же день знакомства. Потом она некоторое время напрасно ждала звонка, параллельно ругая себя за столь низкий поступок. В результате этого внутреннего самобичевания, Вера уверилась в мысли, что лучшего отношения она и не заслужила, что «поделом», и спустя полгода пришла за профессиональной помощью к психологу, потому что самостоятельно избавиться от комплекса «недостойной» женщины так и не смогла.

Если у психопата есть еще и нарциссизм, то измены — это не единственное, что ждет его партнершу. Периодами он будет еще и унижать её достоинство. Вера стала жертвой профессионального соблазнителя. И, радует то, что спустя пару месяцев психотерапии девушка пришла в норму. Героине из следующего примера повезло куда меньше:

Вика три года ждала, пока её коллега по работе Виталий наконец-то поймёт, что именно она — женщина его жизни. Ради призрачной перспективы быть с любимым мужчиной, Вика готова была терпеть от него любые выходки. Виталий то бросал её, то снова начинал отношения, рассказывая, как исстрадался в разлуке. Однако не успевала девушка насладиться свалившимся на неё счастьем, как узнавала, что у любимого очередная новая пассия. Вика мучилась, рыдала по ночам, устав от страданий, принимала ухаживания нового кавалера, но если Виталик появлялся на горизонте, тот час же возвращалась к нему. Год назад Вика даже вышла замуж. И теперь бегает к Виталику на свидания.

Стоит отметить, что Виталий не просто бабник, а бабник с отягчающим довеском в виде нарциссизма, а союз Виталия и Вики — яркий пример нездоровых взаимоотношений.

4. Инфантильный (читай: «безответственный») мужчина

Ключевая особенность — в отношениях занимает позицию «младшего», ведет себя по отношению к женщине как «сын», а не как «муж». При этом требует быть главным, чтобы женщина ему подчинялась на основании того, что он мужчина. Избегает любой ответственности, прикрывая свою несостоятельность мнимой «яркой индивидуальностью» и «непониманием» со стороны общества. Очаровывается идеальностью женщины, и потом разочаровывается в ней, если увидит хоть один незначительный недостаток. Бросает женщину, потом возвращается, то восхищается — то унижает ее.

Возможный тип отношений — тиранически-виктимные.

Примерный портрет: нарциссизм.

Внешность для инфантила — не показательный признак. Ровно как и социальный статус. Как правило они одеты в то, что с утра на стульчике оставила мама или жена, и количество денег в их кошельке так же зависит от настроения, в котором уходила на работу заботливая спутница жизни.

Если обратить внимание на социальную активность безответственного мужчины, вполне вероятно мы обнаружим «творческую» личность и «особенную» душевную организацию. Романтичные поэты, чувственные музыканты, печально взирающие на современный мир философы и прочие признанные, но чаще непризнанные гении — сплошь эгоцентричные нарциссы — инфантилы. Их общая характерная особенность — избегание ответственности. Обычно к психологу, приходит уставшая «жалеть, помогать, понимать и тянуть все на себе — быт, ребенка, семью» любимая (читай заботливая) женщина. Несмотря на христианские убеждения о святости брака, она почему-то пытается разорвать эти изматывающие ее отношения, которые ей мешают жить.

Нарциссы, вопреки расхожему мнению об их чрезмерной самоуверенности, склонны к депрессиям и самоуничижению, возвеличиванию и грандиозности, причем грань между этими состояниями у них очень тонка. Сейчас он собой восхищается, через минуту чувствует себя ничтожеством. Сейчас женщину ставит на пьедестал, через минуту вытирает об нее ноги, унижая и подавляя ее.

Для того, чтобы не вывалиться из состояния абсолютного самолюбования в состояние глубокого презрения к себе (оставаться где-то по центру между этими состояниями нарциссы, увы, не способны), им требуется постоянное принятие со стороны окружения. Именно поэтому нарцисс чаще всего строит отношения с женщиной, щедрой на помощь, поддержку и признание.

Но парадокс состоит в том, что никакое количество любви, понимания, принятия и восхищения не способны заполнить вакуум проблем, вызванных нарциссическим расстройством личности.

Нарцисситечские личности зачастую имеют и невроз — это означает, что она начинают относиться враждебно к женщине, которая перестала вести себя идеально, стала сама собой, такая какая она есть на самом деле. Будучи сами далеко неидеальными нарциссы требуют совершенства от женщины. Если же она отказывается играть в эту игру и тратить все свое время на то, чтобы ему нравиться или выслуживать его одобрение — они легко расстаются с ней.

Способности к глубоким чувствам у них нет, потому как они относятся к женщинам функционально. Они говорят, что разделяют любовь и семью. В переводе на человеческий это означает, что их может интересовать ваши безукоризненные навыки по ведению хозяйства, а не вы как личность. И если у другой женщины окажется на два навыка больше, они променяют вас на более усовершенствованную модель женщины в течение недели.

При этом не удивляйтесь, если вы увидите пронумеровнный список ваших качеств и качеств других женщин на листе бумаге — вас могут сравнивать по характеристикам, как товар в магазине.

А предлагать отношения вам могут не потому что к вам есть глубокие подлинные чувства, а потому что с вами очень удобно в бытовом плане. Как только вы перестанете выполнять ваши функции в полном объеме или найдется более функциональная и экономная модель женщины, вы, ваши дети и все ваши усилия по созданию брака будут забыты в течение одной-двух недель.

Для инфантилов характерно полное отсутствие социальной ответственности, заботы о жене и детях! В лучшем случае — они живут по принципу: дал денег и пошел. А чаще нет ничего — ни тепла, ни заботы, ни денег. Только критика и унижения и отсутствие помощи по дому. Но так уж вышло, что в реалиях нашего общества, воспитавшего несколько поколений женщин-помощниц подряд, этот недостаток перестал считаться существенным.

О таких мужчинах говорят: «У него тяжелый характер». Важно отметить, что это не просто тяжелый характер, а расстройство личности, требующее лечения у психиатра.

Извращенная норма для русской женщины — останавливать на скаку коня и входить в горящую избу. Женщина, позволяющая себе быть слабой и проявляющая потребность в заботе и любви, котируется основной частью общества как «приспособленка».

Оглянитесь вокруг, проанализируйте типаж современной россиянки, которую принято считать успешной. Вы увидите гиперответственную, деловую, целеустремленную, умную, высокоморальную и невероятно, просто патологически уставшую женщину с подорванным здоровьем, неврозами и, скорее всего, проблемной личной жизнью.

Потому что она тянет на себе все и сразу, потому что она пахарь. Потому что ей проще сделать самой, чем ждать помощи со стороны, и в том числе ждать помощи от мужчины. Потому что с детства ей внушали: хорошая дочь должна быть послушной (и только будучи послушной она могла рассчитывать на любовь родителей), жена должна помогать мужу (а непокорная жена недостойна любви), мать должна заботиться о детях, сотрудница должна быть старательной… должна… должна… должна!

В итоге 90% благополучных женщин имеют высшую степень гиперответственности, требовательности к себе, острую потребность в постоянном самосовершенствовании и, наконец, жуткий комплекс помощницы, что делает их потенциальными жертвами пользователей — нарциссов и психопатов, гарантируя практически 100% попадание в деструктивные отношения.

Пример

Таня познакомилась с Михаилом на сайте знакомств. Инициатором беседы была Таня. Её привлекли яркие концертные фотографии, на которых интересный, атлетически сложенный мужчина ловил подброшенную гитару. В первом же сообщении «о себе», Михаил рассказал Тане, что он живет в пригороде (хотя в анкете Миши было указано, что он родом из столицы), что он совладелец провинциального отделения компании по производству молочных продуктов с крупным мировым именем, а кроме того он отлично рисует, продюсирует собственную музыкальную команду и сам очень неплохо играет на нескольких музыкальных инструментах. Что в его планах переезд в столицу, потому что из провинции он «вырос».

Молодые люди договорились встретиться. На свидание Михаил приехал на общественном транспорте (хотя Таня, признаться, всегда полагала, что бизнесмены и продюсеры имеют возможность приобрести личное авто). Первые два часа ребята сидели на лавочке и любовались фотографиями Михаила, которые тот любезно привез с собой. Таня узнала о том, что он имеет два высших образования, серьезно увлекается спортом, любит японские автомобили, обожает писать музыку, хорошо рисует и отлично поет. Как-то так складывалось, что рассказать о себе ей было особо и нечего. «Ну это ничего, — успокоил ее новый знакомый, — зато ты симпатичная. Ты, конечно немножко такая… полноватая, но все равно очень хорошо сложена. А, ты тоже ходишь в спортзал? Ну тем более!»

Несколько недель подряд Михаил приезжал к Тане по выходным. Ребята гуляли по городу, один раз были в пиццерии. С Мишей было очень интересно поговорить. А рассказывать о себе и своей жизни Миша мог часами. Однажды Михаил объяснил, что дела в компании идут не очень, что он собирается вывести активы, переехать поближе к Тане и строить с ней совместное будущее. Таня тут же предложила ему помочь с поисками квартиры. Он благодарно согласился, выказав полное доверие ее выбору. Тане льстило, что она, рядовая и непримечательная, стала объектом чувств такого яркого выдающегося мужчины! И она с гордостью ему помогала.

Первые полгода совместной жизни были очень тяжелыми. Михаил все никак не мог «вывести активы», не мог найти подходящую работу, поэтому Тане приходилось работать и содержать их обоих. Но зато когда Таня приходила домой, Миша встречал ее ужином, который, судя по его словам, готовил крайне старательно. Он гордился тем, какая у него понимающая жена. Он сочинял песни в ее честь, и когда его пригласили играть в местную музыкальную группу, брал ее с собой на репетиции (хотя до этого не брал никого и никогда).

На 8м месяце знакомства молодые люди переехали в квартиру, которую купили Тане ее родители, и поженились. Таня очень хотела свадьбу, поэтому заработала на нее сама. Михаил тоже устроился на работу к этому моменту, но получал очень мало. Он окончательно решил связать свою жизнь с музыкой, и молодая жена его конечно же поддержала.

Время шло. Таня сначала робко, а потом все смелее начала говорить о том, что ей не хватает внимания и помощи со стороны Михаила. Тот жутко оскорблялся. Припоминал каждую заработанную им копейку и обвинял жену в черствости. Он говорил ей: «Как ты так? Ведь мы договаривались помогать и поддерживать друг друга! Вот моя бывшая Лера целый год входила в мое положение и помогала мне деньгами, пока я жил и учился в Москве!» Он говорил Тане: «Я заработал в этом месяце в два раза больше тебя, поэтому я считаю, что у меня есть право купить этот фотоаппарат, а на море поедем в следующем году. А если ты так туда хочешь, то съезди с родителями». Он говорил жене: «Не расстраивайся, если тебя не возьмут на курсы телеведущих, ты понимаешь сама, что туда берут только ярких людей. Меня же взяли, порадуйся за меня лучше!» Он говорил: «Я уйду от тебя! Я устал от вечных истерик! Вот только найду, куда съехать!»

Спустя 3 года совместной жизни Таня поняла, что абсолютно несчастна. Но родители всегда внушали ей, что правильные женщины выходят замуж один раз и на всю жизнь. И она терпела, потому что очень хотела быть «правильной». Скандалы стали постоянным явлением. Стабильный доход был только у Тани, а Михаил снова учился, так как теперь он решил посветить себя анимационному 3D моделированию.

В итоге у Тани на работе чуть не случился роман. Сергей — начальник одного из соседних отделов, за неделю общения дал Тане больше уважения, любви и заботы, чем Михаил за три года их жизни. Он говорил Тане: « Ты умна, красива, сексуальна и сногсшибательна! У тебя однозначно все будет хорошо!» Он говорил Тане: «Твой муж однажды поймет, что ты — самое ценное, что было в его жизни, но ты наверное будешь уже далеко».

Когда Михаил в очередной раз пригрозил Тане разводом, она неожиданно для него согласилась. Съехал Михаил спустя месяц. Добрая Таня сама предложила ему «пожить друзьями», пока он не найдет себе подходящее жилье. Она сама помогла ему собрать вещи. Стоит отметить, что Михаил поделил пополам все, что они нажили за 3 года: столовый набор, чашки, тарелки и даже елочные игрушки.

Спустя время Таня говорила о своем браке так: «Тогда я даже не понимала, насколько плохо мне жилось. Все время казалось, что все не так уж плохо. Вот был бы Миша негодяем, было бы куда проще от него уйти!»

Давайте посмотрим на ситуацию глазами Михаила. Естественно собственной безответственности Михаил не замечает и не видит. Он нарцисс. А ни один нарцисс никогда не признается себе в этом сам. Он познакомился с девушкой по ее собственной инициативе, рассказывая ей о себе, находил полное признание и понимание. Она сама предложила ему поддержку, сама о нем заботилась и сама заняла по отношению к нему позицию верной помощницы. И вдруг, спустя какое-то время она отчего-то начала выказывать свое недовольство сложившейся ситуацией и призывать Михаила к ответственности.

Михаил — нарцисс. Ответственность отсутствует в нем по определению (например однажды он пообещал встретить Татьяну на вокзале, увлекся компьютерной игрой и забыл о жене. Таня ехала домой сама, на автобусе, с двумя тяжеленными сумками. А потом, когда она, плача от обиды, сказала ему о том, что ей было тяжело, он ответил, что поднимать тяжести полезно для мускулатуры, и поиграл бицепсами). Понятное дело, что недовольство жены эгоцентричный Михаил расценивал как эгоизм и нежелание понять его тонкую душевную организацию.

Таня предлагала ему обратиться за помощью к психологу. И Михаил как и большинство аналогичных ему мужчин, проявил безответственность и категорически отказался «носить куда-то деньги», потому что: «у меня все нормально, я нормальный мужик, это тебе надо измениться и принять меня со всеми моими недостатками, я же тебя принимаю!»

На что надо обращать внимание, чтобы не стать жертвой подобных тяжелых, изматывающих отношений?

В первую очередь, женщине надо перестать постоянно оправдывать понравившегося мужчину, когда его слова расходятся с делом. Безответственные инфантилы постоянно нарушают данные обещания, а из их оправданий следует, что виноват кто угодно, только не они сами. (Михаил, например, не мог вывести из фирмы «активы» из-за держателя основного пакета акций). В неудачах инфантильного мужчины всегда виноваты другие — завистливые коллеги, злобные руководители и т.д. А для собственных проступков у них всегда найдётся оправдание.

Принимая какие-либо решения, инфантилы руководствуются в первую очередь своими интересами. Они поразительно эгоистичны! И очень любят жаловаться на собственные проблемы, с готовностью предоставляя женщинам право решать их. Многим женщинам это даёт иллюзию собственной нужности, а потому они с готовностью попадаются на удочку таких вечных мальчиков.

Когда мужчина говорит, что женщина — его спасительница, причём от чего угодно — алкоголизма, финансовых проблем, жизненных неурядиц, родителей и т.д. — добра от отношений ждать не следует.

Как только мужчина начинает просить у своей избранницы что-либо существенное — от денег до помощи в решении своих проблем, с мечтами о счастливых отношениях можно расстаться.

И к сожалению, пока женщину с комплексом помощницы не замечает как из помощницы она становится спасительницей, она с готовностью будет бросаться на помощь любимому мужчине, решать его проблемы, следить, чтобы тот не пил, не курил, будет устраивать его на работу, придумывать ему цель, а потом радостно помогать в ее реализации, отдавая себя без остатка.

Именно такие женщины с горечью жалуются своим подругам: «У меня двое детей — сын и муж».

Если женщина с самого начала приучила мужчину опираться на ее плечо. Чего же удивляться, что со временем он перебрался на шею?

5. Алкоголик

Ключевая особенность — нарцисс, лицо с серьезным расстройством личности, заложник своего внутреннего господина — алкогольной зависимости. Под маской этого расстройства личности могут скрываться и другие психические заболевания, поэтому его обязательно надо показывать врачу-психиатру-наркологу. (На портале thesolution.ru опубликована статья о расстановке психопатологических симптомов по принципу пирамиды. Там подробно описаны вероятности сочетаний самых разных симптомов и синдромов психологических заболеваний)

Возможный тип отношений — тиранически-виктимные, созависимые. Партнерские отношения с алкоголиком невозможны! Есть небольшой шанс на коррекцию отношений, если алкоголик прошел тщательное лечение у психиатра. Однако если есть возможность избежать/прекратить отношения с алкоголиком, рекомендуется сделать это незамедлительно.

Примерный портрет: Удел алкоголиков — терминальное разрушение себя и близких. Существовать созидая они не способны, этот навык отсутствует в обойме их жизненного инструментария. Все, что способен делать алкоголик — пить, унижаться и унижать, а так же лгать, особенно о своем материальном и финансовом положении.

Сосуществование в паре с алкоголиком (жизнью, увы, эти отношения назвать язык не поворачивается) — это вечное спасение его от него же самого. Вот почему алкоголики чаще всего вступают в отношения с женщинами-спасительницами, с женщинами — альтруистками — помощницами, которые в силу своего жизненного опыта не научились жить ради себя, выбрали стратегию помощи как способ добиваться любви и поэтому мастерски научились быть полезными и нужными всем сирым и убогим. Как правило, это недолюбленные в детстве девочки, которым приходилось все время добиваться внимания мамы и папы.

Пример

«Я алкоголик, но я закодирован», — честно, и даже с гордостью, сообщил Светлане Толик, ее новый знакомый. «Ничего, справимся!», — ответила Светлана, чувствуя какой радостью от ощущения своей значимости и нужности наполняется ее разум.

Раскодировался Толик спустя две недели совместного проживания. Сначала он приходил домой пьяным и устраивал Светлане истерики: «Зачем ты меня терпишь? Выгони меня, я же конченая личность!» Света плакала, успокаивала его, оправдывала: «Ну что ты, ты просто больной человек, ты же знаешь, пьянство — это болезнь, тебе просто надо полечиться.» Позже, когда Светлана, устав от такой жизни, как-то попробовала поменять тон беседы и настоять на повторном кодировании, Толик устроил ей скандал другого сорта. Он кричал: «Ты кто такая, меня учить? Раз ты взялась мне помогать, так помогай, или ты и на это не способна? Какая тогда мне от тебя польза Я брошу пить, и уйду от тебя, тебе это надо?»

Когда у Толика совершенно закончились собственные деньги, и единственным источником дохода стала Светлана, ей удалось-таки настоять на повторном кодировании. Спустя несколько дней после него Толик ее бросил. Впрочем, спустя некоторое время он вернулся. И ситуация повторилась заново один в один.

Первый муж Светланы так же был алкоголиком, они поженились совсем молодыми, им было по 18 лет. Развелись быстро. Их совместный сын пристрастился к алкоголю в 14 лет. Сейчас ему 38. Он живет с мамой за ее счет и продолжает пить. Второй муж Светланы тоже очень любил выпить, но держал себя в рамках. От этого брака у Светланы тоже есть сын. Это закрытый, скупой на эмоции и чувства мужчина, которому сложно даются отношения. Алкогольная зависимость его, правда, миновала. Второй муж Светланы умер спустя 8 лет совместной жизни. После чего Светлана вышла замуж в третий раз… за сильно пьющего мужчину. Спустя 9 лет крайне несчастного брака, они развелись. Через несколько лет Светлана встретила Толика.

Если внимательно проанализировать слова и поступки Анатолия, можно заметить, что в отношениях со Светланой он вел себя то агрессивно, нападая на Светлану с обвинениями, то вдруг надевал маску «жертвы», и умолял Свету его пожалеть и спасти. В психологии такого рода схема построения отношений имеет название «Треугольник Карпмана» и характеризуется манипулятивным (то есть неравноценно-партнерским) общением по принципу «агрессор- жертва- спаситель», причем этим ролям свойственно постоянно подменять друг друга.

Смена ролей происходит, как правило, по инициативе того партнера, который в большей степени задает угол крена в отношениях. Проще говоря, первой всегда начинает наиболее проблемная личность, вовлекая за собой созависимого партнера. В паре Анатолий — Светлана отыгрывание схемы «Треугольника Карпмана» всегда начинал он.

Втягивание партнера в «Треугольник Карпмана» характерно для всех людей, страдающих расстройством личности, и строить отношения иначе алкоголики не способны. Точно так же, впрочем, как и большинство созависимых женщин, с которыми алкоголикам удается начать отношениях. Подтверждение этой теории мы найдем, если посмотрим на историю жизни нашей героини — Светланы.

Несмотря на то, что Светлана добрый, отзывчивый, совестливый человек, отношения с непьющими, ответственными, порядочными мужчинами у нее не складываются. Почему? Как мы видим, Светлана яркий пример женщины, которая живет по принципу жертвенной самоотдачи.

Причины формирования такой жизненной позиции как обычно уходят корнями в детство. Светлана всю жизнь конфликтовала с мамой. «Мама оскорбляла меня, дурно отзывалась о моих умственных способностях, внушала мне, что я никому не нужна, что я никчемная. Папа маму не любил, говорил, что живет с ней ради меня. Когда мама кричала на меня или на папу, проще было согласиться с ней, лишь бы она замолчала, чем что-то ей доказать».

То есть Светлана, как и большинство спасительниц — потенциальных жертв тиранически-виктимных или созависимых отношений, не умеет строить других отношений в первую очередь потому, что она не знает о том, какими они должны быть.

Союз мамы и папы был созависимым, любви и заботы с маминой стороны Светлана не получала, зато жертвенная позиция терпящего отца, который был для нее авторитетом, казалась ей благородной и правильной.

Неудивительно, что в последствии Света подсознательно следовала материнскому прогнозу «ты никому не нужна», и не искала в мужчине любящего и заботливого партнера, но, в то же время, подсознательно опровергала мамины обвинения в никчемности, пытаясь доказать свою нужность и значимость, спасая «несчастных» мужчин — алкоголиков: «Каждому своему мужчине я хотела помочь расправиться с этой заразой. По всякому пыталась: и просила, и умоляла, и всем ради них жертвовала. Они, когда трезвые были, все понимали. Но бутылка манила, и все начиналось опять и опять».

Но увы! Самостоятельно вылечить алкоголика невозможно! Больше того, без предварительного глубокого анализа психики алкоголика даже кодирование будет малоэффективным. Нельзя забывать и о том, что зачастую за маской алкоголизма скрывается целый букет психиатрических расстройств. Понять так ли это, вычленить проблемы и найти путь к их решению способен только врач — психиатр.

Лучший способ избежать проблем, связанных с алкогольной зависимостью — оградить себя от отношений с алкоголиком!

Итак, как на ранней стадии отношений распознать мужчину, который в последствии будет причинять страдания?

Сигналом тревоги должно послужить, если:

Он просит женщину помочь ему с решением его проблем, и отношения завязываются только после того, как женщина соглашается помочь.

Он жалуется женщине на жизнь, душевные страдания, жесткость начальника или непонимание окружающих, рассчитывая на её утешение, и отношения завязываются только после того, как он находит поддержку и понимание со стороны женщины.

Он просит рассчитаться по его долгам или просто дать денег в долг.

Он совершает аморальный поступок, который в норме, по правилам хорошего тона, считается оскорбительным: хамит, ввязывается в драку, садится пьяным за руль и т. д., а после ничего не делает, чтобы исправить ситуацию или хотя бы извиниться. Все вопросы по решению последующих проблем предоставляет женщине.

Он приходит на свидание выпившим.

Он любит совершать рискованные поступки: кровью писать на стене о своих чувствах, пробираться в гости через окно, а не дверь, не пристёгивается ремнями в машине потому, что он рисковый парень. Словом, всячески показывает, насколько умеет выходить за рамки.

Он ревнует и контролирует, критикует, восхищается, а потом обесценивает. Вам ничего нельзя делать без его разрешения.

Он патологически ревнив и очень вспыльчив.

Он рассуждает (пусть даже в шутку) о том, что измена — это нормально, что надо относиться к ней философски.

Он унижает — женщина для него существо, не заслуживающее уважения. С ее мнением не считается. Уверен, что она обязана терпеть и сносить любое отношение лишь на основании того, что он мужчина и он обратил на нее внимание.

Он слишком идеален и хоть вы знаете его недолго, ваш роман такой бурный и страстный, сразу стал серьезными отношениями.

Он против того, чтобы у вас были свои деньги (источник дохода, бизнес, работа).

Он помешан на идее главенства мужчины над женщиной и добивается подчинения любой ценой. Первый признак — он опаздывает (бессознательное желание власти)

Он изучает по каким схемам вы мыслите и преподносит вам информацию о себе в том формате, который для вас привычен — так вы это принимате за реальность и попадаете в плен иллюзий. (Если вам кажется, что мужчина буквально читает ваши мысли — будьте начеку!)

Он изображает чувства, которых не испытывает. (Например, некоторые психопаты намерено вспоминают ситуации, вызывающие злость и гнев, потому что от этого краснеет лицо. Появившись на свидании позже договоренного срока, краснощекий и якобы взволнованный мужчина, симулирует раскаяние и сообщает женщине, что опоздал по уважительной причине (а не просто потому, что ему приятно, когда его ждут, ведь тогда он контролирует ситуацию, то есть имеет власть). Женщина естественно верит.

Он не доверяет искренности ваших эмоций. Сначала в шутку, а потом всерьез он проверяет расширение ваших зрачков и покраснение кожи, потому что он в курсе, что некоторые притворяются в чувствах и играют роли. Все ваше общение он рассматривает как манипуляцию, а каждую эмоцию рассматривают как лживую и неискреннюю (потому что сам так делает). (Ему категорически трудно поверить в то, что вы искренне проявляете добро и великодушие. Он или обвиняет вас в лицемерии, или просто смеется над вами)

Вышеперечисленные примеры поведения воспринимаются многими женщинами как проявления мужественности. Хотя по-хорошему должны сигнализировать о чрезмерном лихачестве и нездоровом авантюризме.

«Он настоящий мужик!», — думает женщина, глядя на пьяного драчуна. А потом тащит его домой, радуясь тому, какая она верная, преданная, любящая, а значит — женственная. Увы, она горько ошибается, это не женственность, это — жертвенность! Ибо женственность — это явление, которое проявляется радикально иначе.

P.S. Если вы недавно состоите в отношениях с «идеальным» мужчиной и беспокоитесь о том, чтобы он ненароком не оказался лицом с расстройством личности (психопатом, нарциссом), вы можете взять консультацию у врача-психотерапевта. Специалист поможет вам отличить нормального мужчину от лица с личностными отклонениями. Также он подскажет вам, как рассмотреть признаки болезненных (тиранически-виктимных) отношений на ранней стадии их возникновения, когда они неявно видны из-за маски «нормальности» и «идеальности».

Если же вы вышли замуж за нормального с виду мужчину, который через некоторое время сильно изменился, начал вас критиковать и обвинять в мелочах, стал изменять вам с проститутками или завел любовницу — не спешите искать причину в себе. Не спешите худеть, качать мышцы пресса, самосовершенствоваться личностно и сидеть на диетах.

Проанализируйте его поведение с самого начала ваших отношений. Если после периода нежности и идеальности, оказалось, что у него тяжелый характер — прежде чем принять какое-то решение по ситуации (прощать, расставаться, разводиться или нет) — проконсультируйтесь с врачом-психиатром. Возможно, выяснится, что вы связали свою судьбу с лицом, страдающим каким-то видом расстройства личности, и не поняли этого.

Врач-психиатр поможет вам понять, это безнадежный случай психопатии или расторможенность влечения, обусловлена другими психическими заболеваниями, и это можно попытаться скорректировать таблетками. Только после исключения вероятности расстройства личности и психических болезней нужно думать о других причинах проблем в отношениях, а именно: неумении строить эмоциональную близость, повторении родительских схем во взаимоотношениях, нехватке навыков построения отношений.опубликовано econet

Автор Ирина Меладзе

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