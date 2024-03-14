ТЕСТ: Ваш психологический возраст по отношению к деньгам - узнайте прямо сейчас

Какой у вас психологический возраст по отношению к деньгам? Узнайте, прямо сейчас...
Тема денег, как и тема стройности, не имеет универсальных советов и рецептов, типа: 3 желтка, 1 стакан сахарного песка, 1 стакан муки, ванилин. Взбить. Выпекать при температуре 180 градусов. Готовность проверить спичкой.
В каждом случае, "рецепт" будет индивидуальным, поскольку, иногда достаточно 1 стакана сахарного песка, а порой и мало. В некоторых случаях, необходимо добавить сливки, а порой сметану...
Многие из нас, хотя бы один раз в жизни задавались вопросом:
"Почему один человек, кажется, уже родился с банковской картой в кармане, а другой - так до старости и не научится отличать выгодную сделку от невыгодной?
Почему кто-то легко добивается успеха в намеченном деле, а другой, помыкавшись и здесь, и там, так и не находит своего предназначения?
Можно ли воспитать в человеке умение обращаться с деньгами, ничего больше не меняя в нем самом?"
Какие у человека способы стать богатым?
Заработать, оказаться на содержании, получить наследство, выиграть, найти... выбор невелик.
Об украсть и взять в долг говорить не будем. Не те это способы.
И, основной способ - это все-таки заработок.
Заработок - это то, к чему нас готовят с рождения.
Первая, кто вступает с ребенком в некую модель товарно-денежных отношений уже с первых дней жизни, это, конечно, мама. «Ах, какой хороший мальчик, покакал и порадовал мамочку! А кто за это получит погремушку?»
Ребенку понятно: произвел продукт - получи вознаграждение. Стоит ли удивляться, что через десять лет на просьбу помыть посуду мать услышит: «Пять баксов!»
Можно сказать, что на этапе взросления ребенок проходит через все этапы материального развития цивилизации, так же, как в процессе внутриутробного развития проживает все основные этапы эволюции вида.
Как вы знаете, человек имеет свойство «застревать» в том или ином психологическом возрасте.
Психологический возраст - это не задержка в развитии как таковая, это некая эмоциональная деформация с поправкой на самый значимый период развития.
Если в каком-то из периодов (детство, отрочество, юность) человеку было очень комфортно или, напротив, слишком дискомфортно и остались недоработанными какие-то психологические ситуации, он продолжает эмоционально жить по законам этого периода, используя совершенно неподходящие, старые стратегии для решения новых, современных задач.
Естественно, это приводит к некой неадекватности поступков. А в денежных вопросах - вдвойне.
Рассмотрим некоторые особенности, характерные для того или иного психологического возраста по отношению к деньгам.
Психологическому возрасту ребенка соответствует полное отсутствие обмена как такового. Кажется, в истории это называлось жить на подножном корме.
"Взрослый ребенок" может жить и комфортно чувствовать себя вообще без денег, пользуясь тем, что растет на его "огороде" или буквально валяется под ногами.
При этом может быть искренне убежден, что холодильник продается вместе с комплектом самовоспроизводящихся йогуртов.
Спустить всю зарплату (если она у него вообще есть) в один день.
Не быть способным оценить стоимость вещей по категории "дорого" - «дешево». И вообще не уметь распоряжаться деньгами.
Надо ли что-то делать с таким ребенком? Наверное, проще не давать ему в руки деньги. Из мужчин-детей получаются, к примеру, те самые мужья, которые отдают женам всю зарплату до копейки и довольствуются выданными на работу бутербродами. Печальная картина? А ведь многим нравится!
Следующий этап взросления — подросток.
И люди, задержавшиеся в этом психологическом возрасте, предпочитают натуральный обмен. Ты мне - я тебе. И никаких больше обязательств.
Помните, как в детстве мы менялись друг с другом жвачками, наклейками, вареными джинсами и виниловыми пластинками?
Вот точно так же, без всяких поправок на возраст и обстоятельства предпочитает жить «взрослый подросток».
«Старик, это Петька, у меня карбюратор барахлит, посмотришь, а я тебе новые диски с играми завезу, только мне вначале их у Эдьки забрать надо, он со мной ими за починку холодильника рассчитается, лады?»
И не важно, что автосервис находится в другом конце города, а Эдька с холодильником вообще за городом. Человек потратит целый день на то, чтобы в результате сложной цепочки действий получить диагностику карбюратора, которую он может сделать за полчаса во дворе собственного дома, заплатив за это в три раза меньше, чем за бензин, при всей этой круговерти за день. Это не считая возни с холодильником...
И вы удивитесь, как много таких Петек проживает по всей территории нашей родины и ближнего зарубежья. И как много времени и денег бесцельно тратится на совершение такого рода «натурального обмена»!
А причина всего в том, что на первое место здесь ставится не выгода и даже не дело как таковое, а сам процесс, обычно на 90% построенный на общении с себе подобными.
«Взрослые подростки», разменяв третий-четвертый десяток, все еще продолжают «тусоваться», а не работать и жить. Они и бизнес организуют все больше ради тусовки. Собралась компания за бутылочкой пивка, посмотрели футбол.
«А не замутить ли нам дельце?» Такие фирмы всегда наметанным взглядом видны. В понедельник они приходят в себя после выходных, во вторник делятся впечатлениями, в среду зарабатывают на разгул, в четверг думают, что делать в субботу, а в пятницу после двенадцати их уже и на месте нет.
При таком отношении к делу заработать, а тем более сохранить деньги крайне сложно. Тусовка поглощает львиную их долю.
Поэтому, если вы знаете за собой, что договориться о чем-то без денег, за услугу и просто хорошее отношение вам проще, чем спокойно и без лишних усилий заказывать и платить, вы, увы, сильно рискуете разменять свою жизнь по мелочам и так ничего и не добиться в жизни.
Строить с такими людьми бизнес проблематично, мягко говоря.
«Подростки» очень субъективны в оценке людей и обстоятельств. Плохо умеют разделять главное и второстепенное. Плохо разбираются в людях (хороший тот, кто болеет за «Сконто»). Могут поставить на карту все. У них специфическое чувство времени и они редко доводят начатое дело до конца.
Словом, как деловые партнеры они ненадежны, с ними хорошо веселиться и отдыхать. Разве что вы возьмете на себя труд «подростка» дорастить...
Психологический возраст «взрослый».
Этому этапу характерен здоровый и полноценный товарно-денежный обмен, который иногда, впрочем, может проходить под лозунгом "все на продажу". Вот уже у кого обычно нет проблем с деньгами, так это у «взрослого».
Взрослый живет по принципу "разделяй и властвуй".
Поэтому начальник-взрослый может сегодня искренне поздравлять и пить на вашем дне рождения, а завтра не моргнув глазом уволить, не испытав при этом ни грамма душевных терзаний.
Чего не выносят "взрослые", так это недоговорок и лирических отступлений в денежных вопросах.
Не говорите им: "Ну, вы же понимаете... войдите в мое положение..."
Не поймет и не войдет.
Не потому, что жесток по натуре, а потому, что искренне не понимает, как можно смешивать личное отношение и деньги.
Поэтому, чтобы никогда не попасть впросак со "взрослыми", всегда имейте под рукой калькулятор, список разумных доводов и договор на случай, если он скажет - "да".
Несмотря на некоторую скупость иметь дело со "взрослым" всегда приятнее, чем с растерянным «ребенком» и непрогнозируемым «подростком».
Во всяком случае, выбрав их в бизнес-партнеры или мужья, вы никогда не прогадаете.
Следующий и последний в данной классификации психологический этап -
это возраст старика (старца) или мудрого человека.
В финансовом мире эта категория встречается редко, и именно через ее руки, вероятно, проходят основные финансовые потоки.
Итак, старец - это человек, который, невзирая на паспортный возраст, презрел часть мирского и вышел на тот этап развития, когда люди становятся кристально понятными, а мир - невыносимо скучным.
Поэтому, старец уделяет много внимания ритуальности любого акта жизни, находя и вкушая в нем самый сок и сладость. То же касается и денег.
Зарабатывание денег для старца - это не забота о хлебе насущном, а творчество и любовь, поэтому не предлагайте ему "по-легкому срубить бабла "тут" и перекинуть "туда"".
Он уже давно не на "уровне выживания".
Не поймет, оскорбится и вычеркнет из списка живых.
Отличительной особенностью общения с ними должна стать вежливость, краткость и лаконичность мыслей, очевидная выгода (причем не обязательно финансового толка, «старец» вполне может спонсировать мировое турне гениального ребенка и отказаться купить нефтяную скважину), уважение к его персоне и обязательно какая-нибудь "изюминка", которая только и сделает ваше предложение интересным для "старца".
Не пытайтесь его обмануть и даже слегка схитрить, просчитает в два счета.
Но за верность и преданность делу щедро наградит и поможет во всем.
Внимательно посмотрите на себя и попробуйте понять, чем вы не дотягиваете или, напротив, выделяетесь на фоне той структуры, в которой работаете, или того бизнеса, которым занимаетесь?
Порой минимальные несоответствия резко диссонируют и вызывают раздражение окружающих. Чтобы этого избежать, важно продумать свой имидж, поведение и цели детально.
Частая ошибка многих в том, что они пытаются выскочить из своей же собственной внутренней системы и поменять ее, не поставив взамен ничего лучшего.
Это похоже на бунт ради бунта, на революцию ради революции, которая, как известно, ничем хорошим не заканчивается.
На одном магическом "я хочу" добиться успеха можно, да только надолго ли хватит куража?
Поэтому, если вы хотите долговременного успеха, прежде всего:
Если вас "зацепили" идеи о психологическом возрасте и вы усмотрели в каком-то из описаний родные черты, запомните, что просто так поменять поведение на другой психологический возраст невозможно.
Для этого придется вначале изжить в себе и навсегда распрощаться со старыми моделями, а потом приобрести новые.
Иногда это приводит к положительному результату, иногда - нет.
Не пытайтесь перескочить с возраста в возраст, из состояния в состояние, если оно для вас органично и удобно, как мягкие тапочки, - именно это чаще всего и приводит к диссонансу.
Работайте со своим психологическим возрастом постепенно, обстоятельно, лучше со специалистом, обозначив свои цели, задачи, сроки и результаты.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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