ТЕСТ: Ваш психологический возраст по отношению к деньгам - узнайте прямо сейчас

Какой у вас психологический возраст по отношению к деньгам? Узнайте, прямо сейчас...

Тема денег, как и тема стройности, не имеет универсальных советов и рецептов, типа: 3 желтка, 1 стакан сахарного песка, 1 стакан муки, ванилин. Взбить. Выпекать при температуре 180 градусов. Готовность проверить спичкой.

В каждом случае, "рецепт" будет индивидуальным, поскольку, иногда достаточно 1 стакана сахарного песка, а порой и мало. В некоторых случаях, необходимо добавить сливки, а порой сметану...

Психологический возраст по отношению к деньгам

Многие из нас, хотя бы один раз в жизни задавались вопросом:

"Почему один человек, кажется, уже родил­ся с банковской картой в кармане, а другой - так до старости и не научится отличать выгод­ную сделку от невыгодной?

Почему кто-то лег­ко добивается успеха в намеченном деле, а другой, помыкавшись и здесь, и там, так и не находит своего предназначения?

Можно ли воспитать в человеке умение обращаться с день­гами, ничего больше не меняя в нем самом?"

Какие у человека способы стать бога­тым?

Заработать, оказаться на содержании, по­лучить наследство, выиграть, найти... выбор невелик.

Об украсть и взять в долг гово­рить не будем. Не те это способы.

И, основной способ - это все-таки заработок.

Заработок - это то, к чему нас готовят с рождения.

Первая, кто вступает с ребенком в некую модель товарно-денежных отношений уже с первых дней жизни, это, конечно, мама. «Ах, какой хороший мальчик, покакал и по­радовал мамочку! А кто за это получит погре­мушку?»

Ребенку понятно: произвел про­дукт - получи вознаграждение. Стоит ли удив­ляться, что через десять лет на просьбу помыть посуду мать услышит: «Пять баксов!»

Можно сказать, что на этапе взросления ребенок про­ходит через все этапы материального разви­тия цивилизации, так же, как в процессе внут­риутробного развития проживает все основные этапы эволюции вида.

Как вы знаете, че­ловек имеет свойство «застревать» в том или ином психологическом возрасте.

Психологи­ческий возраст - это не задержка в развитии как таковая, это некая эмоциональная дефор­мация с поправкой на самый значимый пери­од развития.

Если в каком-то из периодов (дет­ство, отрочество, юность) человеку было очень комфортно или, напротив, слишком диском­фортно и остались недоработанными какие-то психологические ситуации, он продолжает эмоционально жить по законам этого перио­да, используя совершенно неподходящие, старые стратегии для решения новых, современ­ных задач.

Естественно, это приводит к не­кой неадекватности поступков. А в денежных вопросах - вдвойне.

Рассмотрим некоторые особенности, характерные для того или иного психологического возраста по отношению к деньгам.

Психологическому возрасту ребенка соот­ветствует полное отсутствие обмена как тако­вого. Кажется, в истории это называлось жить на подножном корме.

"Взрослый ребенок" может жить и комфортно чувствовать себя вооб­ще без денег, пользуясь тем, что растет на его "огороде" или буквально валяется под нога­ми.

При этом может быть искренне убежден, что холодильник продается вместе с комплек­том самовоспроизводящихся йогуртов.

Спус­тить всю зарплату (если она у него вообще есть) в один день.

Не быть способным оценить стоимость вещей по категории "дорого" - «де­шево». И вообще не уметь распоряжаться деньгами.

Надо ли что-то делать с таким ребенком? Наверное, проще не давать ему в руки деньги. Из мужчин-детей получаются, к примеру, те самые мужья, ко­торые отдают женам всю зарплату до копейки и довольствуются выданными на работу бутер­бродами. Печальная картина? А ведь многим нравится!

Следующий этап взросления — подросток.

И люди, задержавшиеся в этом психологи­ческом возрасте, предпочитают натуральный обмен. Ты мне - я тебе. И никаких больше обязательств.

Помните, как в детстве мы ме­нялись друг с другом жвачками, наклейками, вареными джинсами и виниловыми пластин­ками?

Вот точно так же, без всяких поправок на возраст и обстоятельства предпочитает жить «взрослый подросток».

«Старик, это Петька, у меня карбюратор барахлит, посмотришь, а я тебе новые диски с играми завезу, только мне вначале их у Эдьки забрать надо, он со мной ими за починку холодильника рассчитается, лады?»

И не важно, что автосервис находится в другом конце города, а Эдька с холодильни­ком вообще за городом. Человек потратит це­лый день на то, чтобы в результате сложной цепочки действий получить диагностику кар­бюратора, которую он может сделать за полча­са во дворе собственного дома, заплатив за это в три раза меньше, чем за бензин, при всей этой круговерти за день. Это не считая возни с холодильником...

И вы удивитесь, как много таких Петек проживает по всей территории на­шей родины и ближнего зарубежья. И как много времени и денег бесцельно тратится на совершение такого рода «натурального обме­на»!

А причина всего в том, что на первое мес­то здесь ставится не выгода и даже не дело как таковое, а сам процесс, обычно на 90% построенный на общении с себе подобными.

«Взрослые подростки», разменяв третий-четвертый десяток, все еще продолжают «тусоваться», а не работать и жить. Они и бизнес организуют все больше ради тусовки. Собра­лась компания за бутылочкой пивка, посмот­рели футбол.

«А не замутить ли нам дельце?» Такие фирмы всегда наметанным взглядом вид­ны. В понедельник они приходят в себя после выходных, во вторник делятся впечатления­ми, в среду зарабатывают на разгул, в четверг думают, что делать в субботу, а в пятницу пос­ле двенадцати их уже и на месте нет.

При таком отношении к делу заработать, а тем более сохранить деньги крайне сложно. Тусовка поглощает львиную их долю.

Поэто­му, если вы знаете за собой, что договориться о чем-то без денег, за услугу и просто хорошее отношение вам проще, чем спокойно и без лиш­них усилий заказывать и платить, вы, увы, сильно рискуете разменять свою жизнь по ме­лочам и так ничего и не добиться в жизни.

Строить с такими людьми бизнес проблематично, мягко говоря.

«Подростки» очень субъективны в оценке людей и обстоятельств. Плохо умеют разделять главное и второстепенное. Плохо разбираются в людях (хороший тот, кто боле­ет за «Сконто»). Могут поставить на карту все. У них специфическое чувство времени и они редко доводят начатое дело до конца.

Словом, как деловые партнеры они ненадежны, с ними хорошо веселиться и отдыхать. Разве что вы возьмете на себя труд «подростка» дорастить...

Психологический возраст «взрослый».

Это­му этапу характерен здоровый и полноценный товарно-денежный обмен, который иногда, впрочем, может проходить под лозунгом "все на продажу". Вот уже у кого обычно нет про­блем с деньгами, так это у «взрослого».

Взрос­лый живет по принципу "разделяй и вла­ствуй".

Поэтому начальник-взрослый может сегодня искренне поздравлять и пить на ва­шем дне рождения, а завтра не моргнув гла­зом уволить, не испытав при этом ни грамма душевных терзаний.

Чего не выносят "взрос­лые", так это недоговорок и лирических от­ступлений в денежных вопросах.

Не говори­те им: "Ну, вы же понимаете... войдите в мое положение..."

Не поймет и не войдет.

Не пото­му, что жесток по натуре, а потому, что ис­кренне не понимает, как можно смешивать личное отношение и деньги.

Поэтому, чтобы никогда не попасть впросак со "взрослыми", всегда имейте под рукой калькулятор, список разумных доводов и договор на случай, если он скажет - "да".

Несмотря на некоторую ску­пость иметь дело со "взрослым" всегда прият­нее, чем с растерянным «ребенком» и непро­гнозируемым «подростком».

Во всяком случае, выбрав их в бизнес-партнеры или мужья, вы никогда не прогадаете.

Следующий и последний в данной класси­фикации психологический этап -

это возраст старика (старца) или мудрого человека.

В финансовом мире эта категория встречается редко, и именно через ее руки, вероятно, проходят основные финансовые потоки.

Итак, старец - это человек, который, невзи­рая на паспортный возраст, презрел часть мир­ского и вышел на тот этап развития, когда люди становятся кристально понятными, а мир - невыносимо скучным.

Поэтому, старец уделяет много внимания ритуальности любого акта жизни, находя и вкушая в нем самый сок и сладость. То же касается и денег.

Зара­батывание денег для старца - это не забота о хлебе насущном, а творчество и любовь, по­этому не предлагайте ему "по-легкому срубить бабла "тут" и перекинуть "туда"".

Он уже давно не на "уровне выживания".

Не поймет, оскорбится и вычеркнет из списка живых.

От­личительной особенностью общения с ними должна стать вежливость, краткость и лако­ничность мыслей, очевидная выгода (причем не обязательно финансового толка, «старец» вполне может спонсировать мировое турне ге­ниального ребенка и отказаться купить нефтя­ную скважину), уважение к его персоне и обязательно какая-нибудь "изюминка", которая только и сделает ваше предложение интерес­ным для "старца".

Не пытайтесь его обмануть и даже слегка схитрить, просчитает в два сче­та.

Но за верность и преданность делу щедро наградит и поможет во всем.

Внимательно по­смотрите на себя и попробуйте понять, чем вы не дотягиваете или, напротив, выделяетесь на фоне той структуры, в которой работаете, или того бизнеса, которым занимаетесь?

Порой минимальные несоответствия резко диссони­руют и вызывают раздражение окружающих. Чтобы этого избежать, важно продумать свой имидж, поведение и цели детально.

Частая ошибка многих в том, что они пыта­ются выскочить из своей же собственной внут­ренней системы и поменять ее, не поставив взамен ничего лучшего.

Это похоже на бунт ради бунта, на революцию ради революции, которая, как известно, ничем хорошим не за­канчивается.

На одном магическом "я хочу" добиться успеха можно, да только надолго ли хватит куража?

Поэтому, если вы хотите дол­говременного успеха, прежде всего:

изучите свои сильные стороны,

сделайте их фундамен­том своего дела,

добейтесь стабильной работы фирмы,

и только потом внедряйте новаторс­кие идеи и совершайте неожиданные ходы.

Если вас "зацепили" идеи о психологичес­ком возрасте и вы усмотрели в каком-то из описаний родные черты, запомните, что про­сто так поменять поведение на другой психо­логический возраст невозможно.

Для этого придется вначале изжить в себе и навсегда распрощаться со старыми моделями, а потом приобрести новые.

Иногда это приводит к по­ложительному результату, иногда - нет.

Не пытайтесь перескочить с возраста в возраст, из состояния в состояние, если оно для вас органично и удобно, как мягкие тапочки, - именно это чаще всего и приводит к диссонан­су.

Работайте со своим психологическим возрастом постепенно, обстоятельно, лучше со специалистом, обозначив свои цели, задачи, сроки и результаты.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet