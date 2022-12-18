В жизни важно найти ТАКОГО человека

В жизни важно найти человека (или нескольких), с которым естественным образом рождается завет верности. Говорю этому: "сохраним". И храню, поддерживаю это, подобно тому, как лесничие поддерживают чистоту ручья или источника.

В жизни важно найти человека (или нескольких), с которым естественным образом рождается завет верности. Это не про формальные отношения, не про пол или возраст, не про "регистрацию" и что-то в этом роде.

Завет верности

Когда я чувствую Поток, то осознанно задаю ему русло (направление) к тем людям, с которыми у меня возникает живое, единое Нечто, усиливающее каждого из нас. Говорю этому: "сохраним".

И храню, поддерживаю это, подобно тому, как лесничие поддерживают чистоту ручья или источника.

Но и верность, когда в ней нет живого переживания, живого чувства, убивает.

Если в когда-то сделанном выборе (русле), сегодня уже нет потока (живительной влаги), существование человека превращается в сухую канаву, в пустой котлован.

Сколько в Вашей жизни людей, которым Вы верны, несмотря на изменяющиеся обстоятельства?

Людей, звонку от которых Вы рады в любое время суток и для которых Вы так же важны?

Для кого Ваша жизнь безусловно ценна, безусловно ценен факт того, что Вы есть?

Это и есть ответ на Ваш вопрос относительно ценности Вашей жизни в мире людей. Ощутимой ценности, без абстрактных или высокодуховных рассуждений. Просто запишите имена этих людей в порядке значимости и носите с собой.

В трудные минуты откройте, прочитайте, позвоните первому в этом списке, возможно второму, или же третьему... Это придаст Вам силы и поможет собраться в себе. опубликовано econet

Автор Игумен Евмений Перистый

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