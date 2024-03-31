Думайте о СЕБЕ!

Если человек постоянно не думает о себе, а думает только о других, то могут быть два сценария последствий. В одном варианте - он в конце концов заболеет. В другом варианте - это закончится обидой на всех.

Еще Бернард Шоу сказал: «Если вы начинаете с самопожертвования ради тех, кого любите, то закончите ненавистью к тем, кому принесли себя в жертву». В общем, так оно и есть.

«А мы тебя и не просили»

Если человек постоянно не думает о себе, а думает только о других, то могут быть два сценария последствий. В одном варианте он в конце концов заболеет, потому что выяснится, что это единственный способ получить заботу.

Что он всю жизнь занимался обслуживаем потребностей близких и только серьезная болезнь позволяет ему, наконец, вздохнуть, получить от близких заботу, убедиться, что он тоже для них значит что-то, кроме как в роли бесплатной прислуги.

В другом варианте это закончится обидой на всех. Человек по-прежнему будет все делать-делать-делать, все думать и думать о других, но каждый раз будет обижаться, что ему недостаточно благодарны, что его недостаточно ценят, не понимают его огромную жертву ради них.

Естественно, всех остальных это будет очень раздражать. Он будет слышать от близких: «Мы тебя не просили», «А зачем это нужно было делать». Он будет обижаться еще больше и так по кругу. До конфликта, до ссоры, иногда до тяжелых разрушительных отношений. опубликовано econet

Автор Людмила Петрановская

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