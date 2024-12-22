Оливье Сулье: ЗАЧЕМ нужны детские инфекционные заболевания

Когда человек рождается - он открывается миру, постепенно создаёт собственный иммунитет. И это может произойти лишь в процессе контакта с антигенами - теми самыми молекулами, которые так отличаются от его собственных.

Доктор Оливье Сулье – французский врач, гомеопат, автор книг и статей, читает лекции и проводит семинары, выступает по радио.

Предупреждение: Во вступлении к ниже приведенной статье он предупреждает, что его целью является ознакомление читателя с психо - биологическим и символическим смыслом некоторых заболеваний, что может помочь им в собственном излечении. Параллельно с этим он подчеркивает, что необходимо тем не менее всегда консультироваться со своим лечащим врачом.

Эти детские заболевания укрепляют иммунитет

Доктор задается вопросом, стоит ли опасаться детских болезней? И приходит к выводу, что эти детские заболевания имеют свой положительный эффект для укрепления иммунитета. По мере роста ребенка его иммунитет постоянно укрепляется.

Необходимость детских заболеваний

Как мне говорил когда-то старый домашний врач, - необходимо 75 заболеваний для того, чтобы создать иммунитет у ребёнка. Он не очень был склонен к тому, чтобы постоянно выписывать лекарства. Сегодня этот же самый врач был бы удивлён тому, насколько обеспокоены молодые родители любой инфекцией у своих белокурых ангелов. Этот врач был мудр и понимал, что детские болезни необходимы. Создавая свой собственный иммунитет, маленький человечек закладывает основы собственной личности.

Посвящение

Когда человек рождается, то у него нет никаких познаний. Он открывается миру, он постепенно создаёт собственный иммунитет. И это может произойти лишь в процессе контакта с антигенами - теми самыми молекулами, которые так отличаются от его собственных.

Именно эта встреча с собственной противоположностью, через реакцию собственного организма и поможет ему сформировать собственное “Я”, то есть свою идентичность.

На протяжении всего этого пути, и особенно тогда, когда «встреча» будет трудной, ребёнок будет подхватывать инфекцию. Чаще всего это будут заболевания О.Р.З., то есть насморк, фарингит, отит, ангина, ринит. Именно на уровне этих органов происходит связь человека с внешним миром, именно здесь будут происходить процессы, помогающие построить собственное «Я».

Обращаясь к родителям, я всегда им говорю: «Родители, постарайтесь проходить эти этапы спокойно и не давайте им разные лекарства, даже тогда, когда прохождение будет непростым. От вас требуется лишь собственное присутствие рядом с больным. Предоставьте организму самому побороть инфекцию. Заболевания О.Р.З. помогают ребёнку приобрести общие познания, в то время как другие детские заболевания играют более специфическую роль. Появляясь на разных этапах развития организма, они необходимы ребёнку для его собственного развития, так что их можно было бы назвать “нужными болезнями” .

Корь

Корь – эта та болезнь, которая даёт доступ к независимости, болезнь, которая поможет управлять процессом познания мира.

Малыш находится постоянно на руках у матери, он передвигается вместе с ней и благодаря ей. Мама оказывается посредницей в процессе его ознакомления с окружающим миром, он его познают через неё. Когда же он начинает ходить, то у него появляется самостоятельность в действиях. Корь помогает ему стать более независимым на этом этапе его развития. Благодаря ей он начинает видеть мир через призму собственных возможностей, а не через родительскую.

Корь способствует, как правило, большему прорыву вперёд, а также и эмоциональному созреванию. Розеола - пятая болезнь, она имеет те же симптомы, что и корь, но проходит в более мягкой форме, это как если бы было заново прохождение через корь, как будто процесс доступа к самостоятельности требовал неоднократного «испытания» с целью-обрести автономию.

Ветрянка

Это заболевание позволяет уравновесить неравномерность эмоциональных приливов и отливов. Это болезнь “Жана, который плачет и Жана, который смеётся”, они-оба малыши. Новый опыт позволит выработать определённую способность реагировать на различные ситуации и создать целую гамму собственных эмоциональных реакций. “Выигрыш ветрянки” в том, что благодаря ей появляется большая гибкость в процессах адаптации.

Когда же сложно справиться с эмоцией, то есть «переварить» её становится невозможным, то тогда происходит блокировка и инкапсулирование. Этот процесс как бы трансформируется в некоторое представление, которое позволит создать некий компенсаторный умственный подход, что поможет принять жизнь такой, как она есть.

Однако, в глубине души боль будет оставаться и постоянно будет давать о себе знать. Когда - нибудь позже эта “боль” может выйти на поверхность в виде болезни, в которой будет задействован тот же самый микроб, что и в ветрянке, как, например, опоясывающий лишай.

Если это случится, то надо будет задать себе вопрос: “что это была за старая эмоция, которой я когда - то не осмелился посмотреть в глаза и избавиться от неё? Почему спустя 50 лет она выходит на поверхность?”. Медицине уже давно известно, что опоясывающий лишай должен заставить человека найти более глубинную проблему, ту самую, которая связана со старой «непереваренной эмоцией».

Коклюш

Эта проблематика-”любви, которая спасает от смерти”. Дети воспринимают жизнь как череду новых событий, а следовательно и как источник разнообразных опасностей. Когда ребёнок боится умереть, то он знает, что лишь любовь может его спасти от смерти.

К счастью, он знает, что у него есть любовь его родителей. Он должен это знать и не только знать, но и иметь. Порой, он её не ощущает в достаточной мере или не имеет. Тогда, для того чтобы получить эту любовь, он должен привлечь к себе внимание родителей. И тогда его девизом становится «во чтобы то ни стало надо добиться этой любви». Для того, чтобы решить проблему и выздороветь, он должен ощутить любовь.

Краснуха

Краснуха несёт в себе совсем иной смысл. Эта болезнь помогает освободиться и освободить своё окружение от чрезмерного болезненного давления. Когда маленькая девочка играет в куклы, то эта кукла становится её вещью и должна подчиняться всем её желаниям. Эта кукла становится для неё также компенсаторным приёмом, при помощи которого девочка сможет вылить на неё все свои страхи, тревоги, гнев.

Она проецирует на куклу все свои надежды и страдания. Во время утробной жизни и в раннем детстве ребёнку необходимо чувствовать, что его полностью принимают таким, какой он есть, одновременно этим у него не должно быть ощущения удушающего желания завладеть им полностью. Так вот, краснуха помогает перейти от видения в ребёнке – объекта к видению в нём субъекта, то есть личности. Необходимо принимать его таким, какой он есть и в то же время не стараться завладевать им полностью.

Когда женщина во время беременности заболевает краснухой, то болезнь может символизировать патологическую жажду владеть, жажду, которая не даёт другому развиваться. В подобных случаях дети рождаются с физическими недостатками. Переболеть краснухой для ребёнка помогает самим родителям понять, что наши дети нам не принадлежат, что нам не принадлежит ни их тело, ни их будущее. Мы находимся рядом с ними для того, чтобы дать им жизнь с любовью.

Лишний раз жизнь через болезнь демонстрирует нам собственную гениальность, она даёт нам рычаги для нашего роста и нашей реализации. Нам нужно лишь принять её.опубликовано econet

©Оливье Сулье, перевод с французского Элеонора Анощенко

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