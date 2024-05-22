Не пытайся согнуть взглядом ложку. Это невозможно. Главное понять, что ложки не существует. Знаешь, это не ложка гнется под взглядом, все обман. Дело в тебе. (Фильм «Матрица», братья Вачовски)

Милый мой, родной и дорогой. Пожалуйста, услышь меня. Ты должен измениться, пока еще не поздно. Пройдут годы, и ты поймешь, как я был прав, и пожалеешь об упущенном времени и возможностях. Но время не вернуть вспять, как не повернуть реки и ветры.

Ложки нет. ВСЕ обман. Дело в Тебе

Но пока понимание еще не настигло тебя, поверь мне на слово или посмотри на миллионы примеров, которые подтвердят мою правоту. Все о чем я тебя прошу, нужно в первую очередь тебе или только тебе.

Я так люблю тебя и очень переживаю, но если ты меня не услышишь, то я не смогу уже помочь потом. Я готов отдать за тебя все, но это уже не решит проблему. Ты испортишь себе и своим близким жизнь, но в первую очередь себе.

Столько людей мечтают вернуть время вспять и поступить правильно. Я не хочу, чтобы ты оказался в их числе. Единственное, что никогда не предаст, но уходит безвозвратно – это время.

Я не знаю, что еще сказать и как объяснить тебе насколько важно твое решение, твой выбранный путь. Многие тебе скажут, что нет повода для волнений и все еще можно будет исправить. Но никто не любит тебя как я, поэтому я вынужден говорить тебе правду, а не то, что ты хочешь услышать.

Пойми, я не перестану любить тебя, чтобы не случилось. За это ты можешь не волноваться. Но сейчас, сам для себя, ты должен выбрать верный путь. Я прошел свой и принял свое решение во-время. Теперь твой черед.

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Приходилось ли Вам к кому-то обращаться с такими словами ?

Нет, тогда дарю эти слова. Они пригодятся в жизни не раз и не два. Только поверьте на слово, это красиво звучит в кино и абсолютно непригодно в реальной жизни.

Человек не меняется никогда, не пытайтесь. Но иногда изменения происходят, и мы задаемся вопросом, как?

Не думайте, что кому-то удалось согнуть ложку взглядом.

Просто важно было осознать, что ложки нет.

Не она гнется, меняетесь Вы.

Скажем пил Василий без просыпу и бил жену, а потом завязал, устроился на работу и ходит с супругой в театр и кино.

Василий не поменялся ни на йоту, что-то произошло в окружающей его вселенной, кто-то специально или случайно поменял ее конфигурацию, и наш герой уже поступает по-другому, хотя исходит из старых жизненных принципов и убеждений.

Что послужило причиной этих судьбоносных преобразований - возможно супруга Василия сделала макияж и прическу, одела платье и т.д. как у Анжелины Джоли, а наш подопытный мог пить бес просыпу с супругой Анжелой, но «взяв» в жены Анжелину ведет себя уже по-другому, как ему кажется должен был бы вести себя Бред Пит (или кто там сейчас является ее супругом).

И Васин вариант Бреда Пита не бьет жену и покупает детям мороженное.

Позволю также проиллюстрировать случившееся на геометрическом примере. (см. рисунок).

Цилиндр как был, так и остался цилиндром. Просто рука создателя переместила источник света, поменяла вселенную цилиндра, и он соответственно отбрасывает разные тени (проекции): квадрат и круг

Можно было сто лет уговаривать цилиндр, чтобы он перестал быть собой или хотя бы перестал отбрасывать квадратную тень, и все без толку. А можно за 1 сек поменять источник света и прогресс уже на лицо.

И тут возникает две проблемы, причем не дураки и дороги.

Первая, цилиндр сам не знает, что нужно поменять в окружающей вселенной. Ведь он не ощущает себя квадратом или кругом, так его видим мы. Для себя он просто цилиндр.

И вторая, нам крайне тяжело поменять вселенную цилиндра, так как мы толком не знаем, что надо менять и как. Или, как и куда переместить источник света, чтобы отражение цилиндра нас радовало больше.

Зачастую для человека есть возможность только меняться самому.

Вот Анжела, жена Василия, умница и красавица. Работала, за детьми смотрела, вкусный борщ варила, а Вася все гулял. А стала его Анжелиной, и Вася сам варит борщ и делает уроки с детьми.

Нам не дано менять человека, как и природу вещей. Мы не отодвинем луну и не придвинем солнце, не очистим мировые океаны и не возродим ледники мелового периода.

Единственной оставшейся возможностью для нас менять чью-то систему координат - это менять себя.

Все сказанное противоречит естественной обычной бытовой логике.

Приходит наша Анжела домой, уставшая и задерганная, после трех работ.

Уроки, готовка, стирка. Домой пришла пешком, а не на лексусе примчала.

И что, меняйся еще для мужа-алкаша?

Ни сил, ни желания что-то делать для этой твари.

Убить бы, да посадят как за человека.

Но путь самоистязания не приведет к изменению цилиндра Васи.

Психологи и экстрасенсы знают эту хитрую (не хитрую) истину и зарабатывают этим знанием себе на хлеб.

Меняя понимание и видение вселенной пациентом, они меняют его поведенческую реакцию к нашей радости.

Но чаще всего их сила не безгранична, так как человек из чутких лап врача выбирается к себе домой в привычную среду и все возвращается на круги своя.

Заниматься изменением себя, когда явно, что менять надо близкого человека, противоестественно, как покупать евро, когда оно падает относительно доллара. Но любой грамотный дилер скажет Вам, что покупать надо при падении, а не на росте; на росте надо уже продавать.

Опытный водитель скажет Вам, что попав в занос, руль нужно повернуть в сторону заноса, а не наоборот, как подсказывает инстинкт.

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Нам крайне тяжело принять решение против своей здравой житейской логики, но процесс изменения кого бы то ни было требует от нас именно такого поступка.

Что же менять в себе, когда муж должен бросить пить или ребенок не делает уроки? Я не подскажу Вам сразу, да и навряд ли сыщется такой поводырь. Но кое-какими соображениями точно могу поделиться.

Можно начать менять себя к лучшему, всегда есть куда. Читать больше книг, следить за собой, отказаться от вредных привычек, заняться спортом и (или) похудеть … Этот список можно продолжать бесконечно.

Вы то в выигрыше в любом случае, ну, во-первых, Вы сами стали лучше, красивее, умнее, здоровее, а во-вторых, появился хотя-бы теоретический шанс, что поменяется Ваш объект, его отражение.

Не получится с первого раза, получится со второго.

Главное принять для себя, что Вы через неприятие, боль и страх повернули руль в сторону заноса, так как по-другому контроль за машиной не восстановить. Знаешь, это не ложка гнется под взглядом, все обман. Дело в тебе. опубликовано econet

Автор Семен Ханин

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