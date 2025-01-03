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Идеальный зимний детокс-коктейль

Источник: Econet 03 января 2025 6766
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Эта ягода замечательное противопростудное средство. Клюкву просто необходимо включить в свой рацион  людям, склонным к повышенному давлению.Ученые из Китая доказали, что употребление ягоды  значительно уменьшают риск развития язвы желудка. 

Идеальный зимний детокс-коктейль

Если вы не из тех людей, у которых есть много времени для приготовления завтрака, то этот рецепт антиоксидантного клюквенного смузи для вас. Для него понадобится всего лишь несколько ингредиентов. Клюква содержит витамины, клетчатку и множество минералов, что делает эту ягоду идеальным продуктом для детокс-коктейля, который очистит организм и наполнит его необходимыми элементами. 

Клюквенный смузи

Даже замороженная клюква сохраняет все свои полезные свойства. Эта ягода замечательное противопростудное средство. Клюкву просто необходимо включить в свой рацион  людям, склонным к повышенному давлению. Ученые из Китая доказали, что употребление ягоды  значительно уменьшают риск развития язвы желудка. 

Приготовить напиток не составит большого труда — просто бросьте ингредиенты в блендер, взбейте и насладитесь вкусом. Либо возьмите с собой на работу или учебу. 

Ингредиенты: 

  • 1 стакан свежей замороженной клюквы
  • 1 яблоко, очищенное 
  • 1/2 стакана миндального молока (или другого на ваш выбор)
  • 1/2 стакана воды 
  • 1/2 чайной ложки молотой корицы 
  • 1/2 чайной ложки молотой куркумы 

Идеальный зимний детокс-коктейль

Приготовление: 

Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной консистенции. Подавайте, предварительно посыпав корицей и клюквой. Наслаждайтесь! 

Готовьте с любовью! econet 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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