Запеканка с белыми грибами 

Сегодня будем готовить запеканку из картофеля с белыми грибами. Такое блюдо прекрасно подходит для обеда или ужина. Получается запеканка очень ароматной, аппетитной и сытной. Количество ингредиентов можно менять - все зависит вот количества порций, которые вы планируете приготовить.

Сегодня будем готовить запеканку из картофеля с белыми грибами. Такое блюдо прекрасно подходит для обеда или ужина. Получается запеканка очень ароматной, аппетитной и сытной. Количество ингредиентов можно менять - все зависит вот количества порций, которые вы планируете приготовить.

Давайте готовить.

Как приготовить картофельную запеканку с белыми грибами

Ингредиенты:

Картофель - 7-8 шт.

Белые грибы - 400 гр

Сливки - 1 стакан

Пармезан тертый - 150-200 гр

Сливочное масло 150-200 гр

Соль и черный перец молотый

Как приготовить:

1. Сначала необходимо сварить картофель в мундире, а затем почистить его от кожицы. Белые грибы мыть не нужно. Их нужно хорошенько обтереть, очистить ножом. Теперь нарезаем картофель, а белые грибы нарезаем тонкими ломтиками.

2. Для запекания лучше использовать противень с высокими краями и керамическую форму. Смазываем емкость для выпекания сливочным маслом. Затем выкладываем грибы, на грибы выкладываем картофель, сверху выкладываем маленькие кусочки масла, а сверху уже полить сливками и посыпать пармезаном. Это был первый слой. Выкладываем второй слой в том же порядке. Каждый слой перчить и солить по вкусу, но не нужно забывать, что пармезан сам по себе довольно соленый. Не переборщите.

3. Слои можно выкладывать на высоту формы и даже немного выше, т.к. запеканка в процессе запекания оседает. Финальным должен быть слой из картофеля, который нужно немного полить сливками, выложить масло кусочками и засыпать пармезаном.

4. Накрываем и ставим в духовку, предварительно разогретой до 180 градусов Цельсия. Запекаем 50 минут. Чтобы образовалась аппетитная корочка - за 5 минут до окончания запекания снимаем крышку (или фольгу).

5. Подавать на стол можно прямо в форме. Так даже аппетитнее получается. Запеканка и готова.

Приятного аппетита. Готовьте с любовью! econet

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