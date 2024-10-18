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Запеканка с белыми грибами 

Источник: Econet 18 октября 2024 6414
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Сегодня будем готовить запеканку из картофеля с белыми грибами. Такое блюдо прекрасно подходит для обеда или ужина. Получается запеканка очень ароматной, аппетитной и сытной. Количество ингредиентов можно менять - все зависит вот количества порций, которые вы планируете приготовить.

Запеканка с белыми грибами 

Сегодня будем готовить запеканку из картофеля с белыми грибами. Такое блюдо прекрасно подходит для обеда или ужина. Получается запеканка очень ароматной, аппетитной и сытной. Количество ингредиентов можно менять - все зависит вот количества порций, которые вы планируете приготовить.

Давайте готовить. 

Как приготовить картофельную запеканку с белыми грибами

Ингредиенты:

  • Картофель - 7-8 шт.
  • Белые грибы - 400 гр
  • Сливки - 1 стакан
  • Пармезан тертый - 150-200 гр
  • Сливочное масло 150-200 гр
  • Соль и черный перец молотый

Запеканка с белыми грибами 

Как приготовить:

1. Сначала необходимо сварить картофель в мундире, а затем почистить его от кожицы. Белые грибы мыть не нужно. Их нужно хорошенько обтереть, очистить ножом. Теперь нарезаем картофель, а белые грибы нарезаем тонкими ломтиками.

2. Для запекания лучше использовать противень с высокими краями и керамическую форму. Смазываем емкость для выпекания сливочным маслом. Затем выкладываем грибы, на грибы выкладываем картофель, сверху выкладываем маленькие кусочки масла, а сверху уже полить сливками и посыпать пармезаном. Это был первый слой. Выкладываем второй слой в том же порядке. Каждый слой перчить и солить по вкусу, но не нужно забывать, что пармезан сам по себе довольно соленый. Не переборщите.

3. Слои можно выкладывать на высоту формы и даже немного выше, т.к. запеканка в процессе запекания оседает. Финальным должен быть слой из картофеля, который нужно немного полить сливками, выложить масло кусочками и засыпать пармезаном.

4. Накрываем и ставим в духовку, предварительно разогретой до 180 градусов Цельсия. Запекаем 50 минут. Чтобы образовалась аппетитная корочка - за 5 минут до окончания запекания снимаем крышку (или фольгу).

5. Подавать на стол можно прямо в форме. Так даже аппетитнее получается. Запеканка и готова.

Приятного аппетита. Готовьте с любовью! econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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