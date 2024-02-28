Почему мы поступаем как удобно кому-то, но не нам самим

Всем нам в какой-то мере свойственно поведение, когда мы жертвуем своими интересами и делаем так, как удобно кому-то, но не нам самим: взваливаем на себя чужую работу, вызываемся выполнять самые трудоемкие и далеко не самые интересные задания, не можем отказать в просьбах, покупаем ненужные вещи, рассказываем лишнее и т.д.

Всем нам в какой-то мере свойственно поведение, когда мы жертвуем своими интересами и делаем так, как удобно кому-то, но не нам самим: взваливаем на себя чужую работу, вызываемся выполнять самые трудоемкие и далеко не самые интересные задания, не можем отказать в просьбах, покупаем ненужные вещи, рассказываем лишнее и т.д.

7 шагов к свободе



Для одних это — исключение из правил, а для других — привычное дело. Если у вас такое происходит все чаще, то эта статья для вас. Она поможет понять причину и подскажет, как действовать.

Мы привыкли слышать о наркотической, алкогольной, игровой зависимости. Но сегодня все чаще говорят об эмоциональной зависимости от других людей.

Эмоционально зависимые люди часто действуют в ущерб себе. А все для того, чтобы произвести впечатление на окружающих и заслужить одобрение людей, с которыми они, возможно, даже не знакомы.

Казалось бы, для чего? Ведь их не провоцируют и не вынуждают. Но они надеются, что их самоотверженный поступок оценят. А не увидев ожидаемой реакции, клянут себя и ругают, зарекаются брать на себя больше, чем нужно. И все-таки в следующий раз поступают точно так же. Опять делают то, что расходится с их планами и возможностями, и так, как удобно кому-то, но не им самим.



Чрезмерная зависимость от чужой эмоциональной поддержки и все попытки ее «заслужить» по большей части приводят к разочарованиям. Далеко не все и не всегда готовы оценить такую «самоотверженность» — и, несмотря на все наши старания, не спешат с благодарностью.

Но главное, что эмоционально зависимому человеку всегда мало той позитивной оценки, которую он получает — как бы его ни хвалили. Корни его разочарований в том, что эта внешняя оценка не становится внутренней.



Конечно, чтобы ощущать себя уверенно и стабильно, нам необходимо внимание и одобрение тех, кого мы уважаем, ценим, любим. Мы все в какой-то мере зависим от тех, с кем общаемся.

Но если мы чувствуем, что такая зависимость чрезмерно мешает нам жить своей собственной жизнью, надо попытаться слезть с этой «эмоциональной иглы» и защитить свое личное пространство. Как это сделать?

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Семь шагов к свободе



Шаг 1. Разобраться в деталях.

Нужно вспомнить какой-нибудь свой поступок, о котором мы впоследствии сожалели, переживали, злились на себя и никак не могли успокоиться, раз за разом прокручивая в голове один и тот же эпизод. Постараемся понять, почему мы повели себя таким образом, что толкнуло нас на заведомо невыгодные действия.

Важно не размышлять о проблеме глобально и не пытаться оценивать собственную личность в целом, а подойти к вопросу как можно более конкретно и проанализировать отдельно взятую ситуацию. Нужно задавать себе прицельные, точечные вопросы по существу: «Почему я так поступил? На что я рассчитывал и что получил в итоге? Что потерял? Насколько все это соответствовало моим интересам и планам?»

Если ответить себе на эти и другие вопросы, то будет ясно, почему мы поступили в этом случае именно так. Если осознать, что побудило нас к нерациональным действиям, то в следующий раз мы уже попытаемся удержаться от ненужного поступка.

Чем лучше мы поймем себя и мотивы, которые движут нами, тем увереннее сможем управлять своим поведением в каждой конкретной ситуации и собственной жизнью в целом.

Шаг 2. Сформировать самооценку.

Поведением эмоционально зрелого, самодостаточного человека в большей степени управляют внутренние критерии оценки, а не внешние. Его отношение к себе глобально не меняется, даже если его не похвалили, не одобрили или просто не заметили, сколько усилий он приложил, какую работу проделал.

Столкнувшись с негативной реакцией или безразличием окружающих, он проанализирует ситуацию — стоило так поступать или нет — и сделает для себя выводы.

А эмоционально зависимый человек сразу же себя «переоценит»: «Какой же я все-таки дурак! Зачем я так сделал!» — будет он думать о поступке, который пять минут назад вызывал у него гордость за себя.

Нужно пытаться формировать устойчивую самооценку — она станет тем «стержнем», той точкой опоры, которая позволит нам «вести самостоятельную политику» и не зависеть от эмоций других, от их настроения. А для этого важно знать себя, свои несомненные плюсы и очевидные минусы.

Шаг 3. Не ждать оценок от других.

Конечно, приятно, когда нас поддерживают. Но нужно понимать, что окружающие не могут все время выражать нам свою признательность, одобрение, восхищение — одним словом, подпитывать нас положительными эмоциями. Стремиться к этому бессмысленно.

Надо помнить, что любая зависимость — это попытка жить за счет чужих ресурсов. Поэтому нужно учиться получать удовольствие от сделанной работы при любых условиях и не ориентироваться на похвалу окружающих.

Шаг 4. Найти внутренние стимулы.

Уяснив механизм эмоциональной зависимости, нужно стремиться к тому, чтобы от внешнего стимулирования все больше переходить к внутреннему. Именно так развивается эмоциональная устойчивость, так появляется личная ответственность за свое эмоциональное состояние.

Потому важный момент — распознавание собственных потребностей и желаний: чем мы самостоятельнее в их удовлетворении, тем меньше зависим от того, как нас воспринимают.

Надо искать то, что нас питает, поддерживает, вдохновляет и развивает. Это могут быть духовные ценности, работа, увлечения. Надо оставить «место для себя», для удовлетворения собственных потребностей (иногда это потребность побыть одному), для достижения своих целей, возможно, напрямую не связанных с представлениями других.

Шаг 5. Сохранить свое Я.

Значит ли это, что нужно полностью игнорировать чужое мнение? Конечно, нет. Опираться только на свою точку зрения противоестественно. Поэтому полностью отрицать эмоциональную зависимость от своего окружения не стоит.

Мы же понимаем, что мнение наших родителей, соседей, друзей, учителей, коллег, переплетаясь, «переплавляясь», формировало наше Я, наш внутренний мир. Здесь важно найти золотую середину. С одной стороны, быть открытыми, стремиться к общению с людьми, а с другой — оставаться самими собой, независимыми и свободными.

Шаг 6. Принять себя.

Чем больше мы осознаем свою эмоциональную зависимость, тем меньше зависим от чужих мнений, настроений и реакций, и тем лучше понимаем природу своих иррациональных поступков. И не стоит себя казнить, бесконечно переживая по одному и тому же поводу — ну, сделал и сделал.

Главное — понять, чем это было продиктовано, и в следующий раз, возможно, поступить по-другому, сделать более свободный, более самостоятельный выбор. Так мы сможем спокойнее относиться и к своим действиям, даже если они «не прибавляют нам очков» в глазах других, и к своим личностным качествам, даже если они не вызывают уважения и восхищения, ведь мы не можем быть хорошими для всех.

Шаг 7. Отделить себя от других.

Чтобы снизить эмоциональную зависимость, нужно все время проводить разделительную линию между собой и другим: «Вот я, а вот он. Я могу иметь свои чувства, свои желания, а он — свои, и это не угроза нашим отношениям».

Каким бы значимым ни был для нас человек, мы не можем и не должны в обязательном порядке испытывать одни и те же эмоции, хотеть одного и того же. Поэтому нужно постепенно, шаг за шагом учиться различать свои и чужие потребности, свои и чужие чувства.

У известного психотерапевта Ф. Перлза есть мудрое изречение: «Я — это Я, Ты — это Ты. Я занят своим делом, а Ты — своим. Я в этом мире не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям, а ты — не для того, чтобы соответствовать моим. Если мы встретились — это прекрасно. Если нет — ничего не поделаешь».опубликовано econet

Автор Марина Мелия

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