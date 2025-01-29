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Блинчики из гречневой муки: красиво и изумительно вкусно!

Источник: Econet 29 января 2025 6178
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Сегодня предлагаем приготовить один очень интересный и яркий вариант полезных блинов - это безглютеновые блинчики из гречневой муки со свеклой. Цвет у них получает изумительный. А все потому, что в них присутствует прекрасный натуральный краситель - свекла. Такие блины одним своим видом поднимают настроение и никто из домашних не останется равнодушным к такому яркому блюду. 

Блинчики из гречневой муки: красиво и изумительно вкусно!

Сегодня предлагаем приготовить один очень интересный и яркий вариант полезных блинов - это безглютеновые блинчики из гречневой муки со свеклой. Цвет у них получает изумительный. А все потому, что в них присутствует прекрасный натуральный краситель - свекла. Такие блины одним своим видом поднимают настроение и никто из домашних не останется равнодушным к такому яркому блюду. 

Пошаговый рецепт приготовления безглютеновых блинчиков  

Такой рецепт понравится и будет полезен для людей, которые ведут здоровый образ жизни и следят за своим питанием, а также для тех кто соблюдает пост и хочет похудеть. Давайте готовить!

Ингредиенты:

  • свекла - 280 г
  • яйца - 1 шт.
  • кефир - 100 мл
  • разрыхлитель - 1/2 ч. л. (или сода, гашенная лимонным соком)
  • гречневая мука - 80-100 г 
  • соль
  • цедра половины апельсина
  • для  подачи - ягоды, йогурт или сметана

Блинчики из гречневой муки: красиво и изумительно вкусно!

Как приготовить:

Сначала необходимо отварить свеклу. Потом почистить от кожуры и измельчить в пюре. Теперь к пюре необходимо добавить следующие ингредиенты: муку гречневую, разрыхлитель (погашенную лимонным соком соду), кефир, цедру апельсина и соль. Затем тщательно все это перемешать.

Теперь нужно нагреть сковороду. Выкладываем порцию теста. Должен выйти блин в диаметре приблизительно 7-9 см. Жарим с каждой стороны на среднем огне по 2-3 минуты.

Подавать такие чудесные блинчики можно с натуральным йогуртом (или сметаной) или ягодами. Получается очень аппетитно и нарядно.

Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребение - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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еда рецепты блинчики как приготовить ингредиенты гречневая мука похудеть пост питание

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