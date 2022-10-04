Один из способов встретить любовь – особо не искать

Любовь – это живой организм. Она растет, меняется и пляшет под джагу-джагу. Толстеет и худеет. Хворает и выздоравливает. Посещает курсы Excel или Front-end. Спит. Сорит конфетными фантиками. Пьет. Шьет. Штопает.

Любовь – это живой организм. Она растет, меняется и пляшет под джагу-джагу. Толстеет и худеет. Хворает и выздоравливает. Посещает курсы Excel или Front-end. Спит. Сорит конфетными фантиками. Пьет. Шьет. Штопает. Она не та, какой была в самом начале, и никто не знает в каком виде предстанет в самом конце. Чтобы ее сохранить, нужно быть или мега деятельным, или мега мудрецом.

Взять паузу...

На тренингах Сатьи Дас весьма популярны рекомендации насчет дистанцирования. Он утверждает, что, если жизнь вдвоем не в радость, конфликты заострились до шпиля иглы и исчезло доверие, нужно взять паузу хотя бы на полгода. Подумать, взвесить и прийти в себя, ведь «большое видится на расстоянии».

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Нечто подобное мы практиковали с мужем.

В первый год совместной жизни, когда не справились ни с прошлым, вживляющимся в настоящее, ни с обидами, приняли решение разъехаться.

Продолжили жить на одной улице, только он в самом начале, а я в самом конце. Он на восьмом этаже в привычной квартире с красными диванами и коллекцией миньонов, а я на двадцать четвертом, в чужой. В ней отсутствовали балконы, поэтому приходилось сидеть на подоконнике и считать провода, ворон, самолеты.

На четвертом месяце врознь начали оставаться друг у друга на ночь.

На пятом в моем доме прижилась его бритва, одеколон и миньон Боб.

На шестом дружно паковали чемоданы, стаканы для виски, лоскутные покрывала и коллекцию ремней.

Передоговаривались. Вызванивали грузовик.

Пара, с которой дружат мои родители, разводилась и женилась пять раз. Оба темпераментные, чисто итальянцы, они быстро уставали друг от друга и демонстративно паковали саквояжи. Через полгода вымаливали прощение на коленях и бежали в ЗАГС. Так и дожили до глубокой старости, благодаря паузам и дистанции.

Ведь зачастую, чтобы увидеть наличие любви, обросшей претензиями, как сосна мхом, единственный выход – разойтись. Для большей половины пар это конец, так как на расстоянии даже двух троллейбусных остановок выясняется, что от чувств осталась лишь горстка пепла. Для третьей части «дистанцировавшихся» разлука на пользу.

У меня существовала своеобразная лакмусовая бумажка, определяющая наличие притяжения.

Если мы с парнем ссорились и не общались недели две, а у меня при этом ничего не болело, не тянуло и не «сосало под ложечкой» – значит между нами нет связующих звеньев.

Подруга подтвердила мою теорию.

Призналась, что до сих пор болезненно переносит командировки мужа. На третий день начинает нюхать его футболки, а на пятый срывается за ним в Бостон или Ливерпуль.

Так что любовь – это некая магическая субстанция. До конца неизведанная и неизученная. Никто не знает ее код, шифр и порядковый номер в таблице Менделеева. Поэтому

один из способов ее встретить – особо не искать

Одно из средств спасения – ни при каких обстоятельствах не запирать супружескую клетку.опубликовано econet.ru.

Автор Ирина Говоруха

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