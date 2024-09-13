Без муки, сахара и крахмала! Как приготовить миндальные оладьи

Сегодня будем готовить ПОЛЕЗНЫЕ БЕЗГЛЮТЕНОВЫЕ бананово-миндальные оладьи. Они получаются сытные и сладкие. Готовятся они без муки, сахара и крахмала. Такой рецепт понравится и будет полезен для людей, которые ведут здоровый образ жизни и следят за своим питанием, а также для тех кто соблюдает пост и хочет похудеть. Давайте готовить!
Сегодня будем готовить ПОЛЕЗНЫЕ БЕЗГЛЮТЕНОВЫЕ бананово-миндальные оладьи. Они получаются сытные и сладкие. Готовятся они без муки, сахара и крахмала.
Такой рецепт понравится и будет полезен для людей, которые ведут здоровый образ жизни и следят за своим питанием, а также для тех кто соблюдает пост и хочет похудеть.
Давайте готовить!
Ингредиенты (на 4 порции):
Как приготовить:
1. В блендер нужно поместить следующие ингредиенты: молоко, яйца и бананы (предварительно размять их вилкой). Измельчить до состояния пюре равномерной констенции.
2. Теперь добавляем миндаль (размолотый в муку), корицу и ваниль. Хорошо перемешиваем блендером.
3. Нагреваем сковороду. Смазываем маслом и начинаем печь блины диаметром 4-5 см. Выпекаем на среднем или маленьком огне. Пока жарим - периодически смазываем маслом сковороду.
Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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