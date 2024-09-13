Без муки, сахара и крахмала! Как приготовить миндальные оладьи

Сегодня будем готовить ПОЛЕЗНЫЕ БЕЗГЛЮТЕНОВЫЕ бананово-миндальные оладьи. Они получаются сытные и сладкие. Готовятся они без муки, сахара и крахмала. Такой рецепт понравится и будет полезен для людей, которые ведут здоровый образ жизни и следят за своим питанием, а также для тех кто соблюдает пост и хочет похудеть. Давайте готовить!

Сегодня будем готовить ПОЛЕЗНЫЕ БЕЗГЛЮТЕНОВЫЕ бананово-миндальные оладьи. Они получаются сытные и сладкие. Готовятся они без муки, сахара и крахмала.

Рецепт без глютена: полезные бананово-миндальные оладьи

Такой рецепт понравится и будет полезен для людей, которые ведут здоровый образ жизни и следят за своим питанием, а также для тех кто соблюдает пост и хочет похудеть.

Давайте готовить!

Ингредиенты (на 4 порции):

банан - 2 шт. среднего размера

яйца - 2 шт. (больших)

миндальное (или кокосовое) молоко или вода- ¼ стакана

миндаль - ¾ стакана (измельчить до состояния муки грубого помола)

экстракта ванили- 1 ч.л.

корица (молотая) - 1 ч.л. молотой корицы (можно еще добавить по вашему вкусу)

кокосовое масло или топленое сливочное масло - 1 ч.л.

Как приготовить:

1. В блендер нужно поместить следующие ингредиенты: молоко, яйца и бананы (предварительно размять их вилкой). Измельчить до состояния пюре равномерной констенции.

2. Теперь добавляем миндаль (размолотый в муку), корицу и ваниль. Хорошо перемешиваем блендером.

3. Нагреваем сковороду. Смазываем маслом и начинаем печь блины диаметром 4-5 см. Выпекаем на среднем или маленьком огне. Пока жарим - периодически смазываем маслом сковороду.

Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet

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