Почему так сложно хранить ТАЙНЫ

​​​​​​​Есть целый ряд профессий, этический кодекс которых предполагает сохранение тайны клиента – юристы, психологи, врачи, священнослужители, разведчики, дипломаты и пр. Они знают, как обращаться с информацией о личной жизни и персональными данными, это часть их работы. Здесь же речь пойдет о «простых смертных», обычных людях, ставших свидетелями чужой откровенности

Есть целый ряд профессий, этический кодекс которых предполагает сохранение тайны клиента – юристы, психологи, врачи, священнослужители, разведчики, дипломаты и пр. Они знают, как обращаться с информацией о личной жизни и персональными данными, это часть их работы.

Здесь же речь пойдет о «простых смертных», обычных людях, ставших свидетелями чужой откровенности. Почему мы не всегда готовы стать «сейфом» для чужой тайны? Почему это вызывает в нас так много переживаний?

Почему мы не всегда готовы стать «сейфом» для чужой тайны?

1. Подробности чужой личной жизни являются нарушением личностных границ.

Многие слушают личные истории других, просто потому, что хотят как-то поддержать человека в трудные времена. Кому-то это помогает разобраться в своих сложных ситуациях или поднять самооценку.

Однако, не вся интимная информация интересна и приятна другим людям даже в однократном исполнении (не то, что на «бис»). При этом происходит насильственное затягивание на свою личностную территорию, разламывание границ собеседника. Индикатором нарушения границ чаще всего являются такие чувства как раздражение, отвращение, неловкость (стыд).

Аналогичные переживания мы испытываем, когда происходит резкий прыжок к близкимотношениям, если люди, только познакомившись, сразу переходят в общении на «ты» и затрагивают довольно личные и даже интимные вопросы.

2. Хранить тайну означает прилагать усилия.

Наши знания мы выражаем посредством языка. Вербальную часть (слова) легче контролировать. Гораздо сложнее сдерживать невербальные проявления. Речь задействует наши знания, но ей все равно движут эмоции.

Отвечающая за эмоции лимбическая система через правое полушарие воздействует на иные, невербальные, выразительные средства, которые в отличие от речи, никак не фильтруются и не контролируются. В результате, нам приходится прилагать массу усилий, чтобы сохранять невозмутимость.

3. Тайна связана с отношениями.

Часто, «проболтаться» означает «причинить вред». Иногда, доверяя тайну, мы ставим другого перед выбором – чью сторону занять. При этом, каждая сторона в последствии может стать «палачом». Одна - в случае раскрытия, другая – в случае молчания.

Особенно это касается ситуаций, связанных с адюльтером или умышленным обманом. Секретная информация остается висеть грузом в сознании, вызывая напряжение и такие переживания как стыд, вина, злость, страх. В результате разум постоянно находится в состоянии тревоги, чтобы защититься и не выдать секрет.

4. Различные смыслы.

Порой, став случайным свидетелем какой-либо ситуации или разговора, мы не придаем важности случившемуся и можем поделиться с близкими и друзьями.

В то же время, для непосредственных участников действо может иметь тайный характер. Так, мы невольно оказываемся «предателями», что не добавляет очарования феномену тайны.

5. Пешка в чужой игре.

Тайна связывает людей обязательствами. Она дает власть над человеком. Некоторые делятся тайнами вполне осознанно, для достижения своих личных целей, вовлекая тем самым других в манипулятивные отношения.

В основе такого поведения часто лежат зависть и соперничество. Например, с вами могут поделиться чужой (как правило, некрасивой) тайной, пытаясь изменить отношение к человеку, завлечь на свою сторону в конфликте.

6. Мусорное ведро.

Некоторым людям свойственно раз за разом совершать поступки, нарушающие границы допустимого (их личного или общепринятого).

И, чтобы облегчить муки совести, они выбирают себе человека, которому можно «сливать напряжение». Не особенно заботясь о самочувствии другого, они заваливают его деталями произошедшего. Ощущение после таких разговоров как после прогулки по городской свалке.

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Что же делать, чтобы чужая тайна не стала вашей карой:

1. После слов: «Я хочу рассказать тебе кое-что важное, только это секрет», спросите себя: «Хочу ли я это слышать»? Если нет, то остановите человека и предупредите его о том, что не отвечаете за сохранность информации.

2. Если свидетелем тайны вы стали невольно, стоит прояснить, как долго и с кем конкретно нужно хранить молчание.

3. Если речь идет о чужой тайне, то здесь окажется полезной небольшая притча:

Однажды к Сократу пришёл человек и сказал:

- Ты знаешь, что говорит о тебе твой друг?

Сократ ответил ему:

- Прежде чем сказать мне эту новость, ответь мне на три вопроса. Первый — это вопрос правды. Ты уверен, что то, что ты мне сейчас скажешь, является правдой?

- Ну, я слышал это от других.

- Видишь, ты не уверен. Второй вопрос — это вопрос добра. Эта новость обрадует меня, станет для меня приятной?

- Совсем нет.

- И, наконец, третий вопрос — вопрос пользы. Будет ли эта новость полезной?

- Сомневаюсь.

- Вот видишь, ты хочешь рассказать мне новость, в которой нет ни правды, ни добра, ни пользы. Зачем же её тогда говорить?опубликовано econet

Автор: Наталья Емшанова

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