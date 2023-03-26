Отношения: установки, которые однозначно ведут к неприятностям

Хорошо бы в процессе поиска своей собственной модели гармонии, не убиться о чужие идеи про «ведических женщин», стерв, «настоящих полковников», «брутальных самцов» и прочую "прелесть".

О, сколько нам мгновений чудных приносят ожидания и розовые очки, а также многочисленные произведения массовой культуры, нещадно вкладывающие в наши бедные головы шаблоны и стереотипы того, как делать не надо.

Юноши и девушки, пытающиеся создать хоть сколько-нибудь серьезные отношения, часто оказываются без нормальных опор и ориентиров. И это не удивительно. Большинство современных семей сложно назвать счастливыми. Устойчивыми – можно. Но это совсем другое.

Некоторые полярные идеи, которые однозначно ведут к неприятностям

Вообще, конечно, писать про отношения – дело неблагодарное. Отношения нужно проживать, получать собственный опыт и собирать свою коллекцию граблей. Только вот, хорошо бы в процессе поиска своей собственной модели гармонии, не убиться о чужие идеи про «ведических женщин», стерв, «настоящих полковников», «брутальных самцов» и прочую "прелесть".

Отношения – это всегда то, что происходит МЕЖДУ двумя людьми. Сами по себе они ничего не требуют и не дают – ни жертв, ни благ. Это делают люди. Люди же и придумывают мифы (читай «модели») того, «как правильно».

Честно говоря, единственное, что я (психолог и человек с профессиональным и жизненным опытом) честно могу сказать вам про отношения – Я ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮ, КАК БУДЕТ ПРАВИЛЬНО ДЛЯ ВАС.

Но, все же, хочу написать про некоторые полярные идеи и установки, которые однозначно ведут к неприятностям и трудностям.

1. НУЖНО ПРИНИМАТЬ ЧЕЛОВЕКА ТАКИМ, КАКОЙ ОН ЕСТЬ/Я СМОГУ ЕГО ПЕРЕДЕЛАТЬ (со мной он обязательно станет лучше).

Эта пара крайностей - основная причина разочарований и вытекающих из них обид. Человек может измениться, только если сам того пожелает. А иногда и этого не достаточно – нужна помощь профессионалов.

Порой мы видим не самого человека, а наши фантазии про него: «В глубине души он совсем не такой».

А еще – принимать человека таким, какой он есть – это не то же самое, что терпеть унижения или отказывать себе в простраивании границ.

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2. НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ НЕВОЗМОЖНА БЕЗ СТРАДАНИЯ /ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ – ЭТО ВСЕГДА ПРАЗДНИК.

Ромео и Джульетта, Тристан и Изольда, конечно, прекрасны. Но, жили они не очень долго и не очень счастливо, зато умерли в один день. В реальности же отношения, так сильно треплющие нервы, заставят вас умирать долго и мучительно.

Кататься на эмоциональных волнах, поднимаясь на вершины блаженства и падая в ад отчаянья и бессилия – это, конечно, круто. Запомните на всю жизнь. Если выберетесь живым и с более-менее сохранившейся самооценкой.

Другая крайность – вечная радость. Увы. У нормальных людей даже поодиночке такого не случается. А если и случается, то психиатры это называют «маниакальный эпизод». За ним обычно следует фаза истощения и депрессии.

Из этого всего следует два простых вывода:

1. Любое длительно действующее сильное переживание (будь то страх, боль, страсть или счастье) приводит к истощению. Любому нормальному и здоровому человеку и любым здоровым отношениям требуется время, тишина и покой для восстановления ресурсов.

2. Страдания и трудности – это не одно и то же. Кризисы и провалы случаются у каждого отдельно взятого человека и в любых отношениях. Если вы сможете решать трудности, не падая при этом в страдания – это будет то, что надо.

3. «ПУСТЬ ПЛОХОНЬКИЙ, ДА МОЙ» /ПЛОХИЕ ОТНОШЕНИЯ НУЖНО РВАТЬ НЕМЕДЛЕННО.

В основе этих крайностей лежат феномены зависимости и контрзависимости.

Зависимость предполагает полное подчинение, растворение и потерю себя, ради возможности быть в отношениях: «Я пойду на какие угодно жертвы, лишь бы не оставаться наедине с собой и своей жизнью». Контрзависимость диктует обратное: «Я ни секунды не останусь рядом, если ты хоть в чем-то мне не подходишь. Я вообще не хочу вовлекаться в твою жизнь».

Увы, ни та, ни другая позиция не имеет ничего общего с отношениями. Повторюсь, отношения – это то, что возникает в пространстве «между». То есть, предполагается, что есть Я, Ты и то, что между нами. В случае с зависимостью нет «Я», есть только большой «ТЫ». В случае с контрзависимостью – есть только «Я», а «ТЫ» – не подходи ко мне близко со своими проблемами и недостатками.

4. ОН МНЕ ДОЛЖЕН (МУЖЧИНА ДОЛЖЕН, ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА) / В ОТНОШЕНИЯХ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТРЕБОВАНИЙ.

Главное правило гармоничных партнерских отношений – это баланс между «Брать» и «Давать».

Если один слишком много вкладывает в отношения (внимания, времени, ресурсов, сил), а получает меньше, то со временем у него будет накапливаться обида.

Еще случается, что один дает много, но совсем не то, что нужно другому, и все его старания растворяются в воздухе не замеченными, а вот упреки «ты мало для меня делаешь» - сильно ранят.

Масла в огонь подливают гендерные стереотипы про «мужские» и «женские» обязанности.

На мой взгляд, в здоровых отношениях каждый делает то, что у него хорошо получается.

Если женщина имеет способности к зарабатыванию больших денег, а мужчина прекрасно ведет домашнее хозяйство, то следование стереотипам однозначно сделает несчастными их семью.

Другое полярное заблуждение – про полное отсутствие требований. Первое правило здоровых отношений – это хорошо простроенные границы. Обозначение другому пределов допустимого - само по себе является требованием.

Как иначе можно сказать, что так со мной нельзя? Другое дело, что границы можно и нужно простраивать с уважением не только к себе, но и к другому, то есть, говорить о них без унижений и оскорблений.

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5. ВСЕГО СЕБЯ ОТДАТЬ ДРУГОМУ (ВСЕ ОБЩЕЕ) /ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ ПРИТЯГИВАЮТСЯ.

Если всего себя отдать, то с кем же тогда отношения строить? А если мы такие разные, то где мы найдем точки соприкосновения?

Самоотречение во имя другого убьет отношения. Отдавая всего себя, отказываясь от всего своего жизненного пространства, человек истощается и перестает быть интересен. Он становится вещью, воспоминанием, пройденным этапом в жизни.

Большинство влюбленных проходят через этап слияния, когда Я - это Ты, а Ты – это Я. Так нужно. Так правильно. Так можно быстрее найти то, что одинаково. Но пусть слияние будет лишь этапом в ваших отношениях. А потом каждый из вас заметит, что есть и отличия. Что «Я – это Я, а Ты – это Ты».

Помните, как соединены между собой кольца на свадебной машине? Не одно в другом, и не на расстоянии, а слегка пересекаясь. Так и выглядят здоровые отношения – у пары достаточно много общего, но вместе с тем, у каждого есть свое пространство, которое необходимо для развития и взаимного обогащения.

Несмотря на многообразие и уникальность, любые отношения имеют много общего и закономерно возникающие трудности. Безусловно, это далеко не все интроекты (мифы, заблуждения, стереотипы). И не все из них вредны. опубликовано econet

Автор: Наталья Емшанова

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