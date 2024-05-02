Мама, которая не отпускает…

Гиперопекающая мать назначает ребенка исполнителем своей мечты. Готова все силы положить на то, чтобы у него все получилось. Она окружает его плотным кольцом заботы, которое рано или поздно начнет душить, но ребенку бывает очень сложно распознать угрозу в мамином излишнем внимании.
Гиперопекающая мать постоянно заботится о ребенке, но в конечном счете ее забота направлена не на него.
Она – популярный персонаж юмористических рассказов, шаржей и фотопроектов: видимо, чрезмерная опека здорово «насолила» молодому поколению. Ее типичные фразы у всех на слуху: что бы ты без меня делал(а), ты без меня двух дней не проживешь, не справишься, дай я сама.
Или чуть мягче: никто тебя не будет любить так, как я; боюсь, у тебя не получится – ты ведь у меня такой слабый, чуткий, тонкий…
Или совсем мягко: ты достоин большего; ты один такой хороший; бедный мой, как тебе трудно…
Гиперопекающие мамы всеми силами, осознанно или подсознательно, не пускают ребенка в мир, не позволяют ему отделиться и зажить своей жизнью.
Почему?
Потому что ребенок – главное дело всей их жизни, и когда проект «Ребенок» завершится – мамина жизнь фактически утратит смысл.
Что происходит? По сути, мама помещает все свои ожидания, надежды, не сбывшиеся планы в ребенка. Назначает его исполнителем ее мечты. Готова все силы положить на то, чтобы у него все получилось. Она окружает его плотным кольцом заботы, которое рано или поздно начнет душить, но ребенку бывает очень сложно распознать угрозу в мамином излишнем внимании.
Почему мама такая? Самые распространенные причины:
Последствия:
Для одних детей — неуверенность в себе, хроническая ведомость, тревожность, нежелание принимать решения и совершать самостоятельные шаги.
Для других – вечный бунт, жизнь в борьбе за право считаться взрослым, горы «наломаных дров», девиантное поведение и вредные зависимости. Для мамы, в случае отделения ребенка, – утрата смысла жизни.
И увы, все именно так страшно. Трудно найти ситуацию, когда случай с «чрезмерной» мамой для ребенка полезен.
Пожалуй, только младенцу гиперопека не во вред: мать угадывает его потребности, следует за желаниями. Дальше ситуация усложняется, и в самом печальном случае ребенку приходится выбирать: либо общаться с мамой, либо жить полноценной жизнью.
Как не стать такой мамой? Прежде всего, не стоит стремиться положить всю жизнь на старания быть хорошей матерью: формула «чем больше, тем лучше» в вопросах заботы не срабатывает.
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Не стремитесь выполнять функцию идеальной матери: над вами нет никакого «большого брата».
Как строить отношения со своей мамой? И единого ответа, конечно же, нет. Зато есть два универсальных полезных совета:
По мнению Людмилы Петрановской, мы живем в век процветающей гиперопеки над детьми: каждый из нас так или иначе сталкивался с «чрезмерной» мамой, а может и был ею хотя бы несколько месяцев. Нам всем будет полезно посмотреть эту лекцию целиком, а затем проанализировать наши стратегии поведения. опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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